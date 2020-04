General Motors et Honda s’associent pour produire deux véhicules électriques















Les deux constructeurs viennent en effet, jeudi via un communiqué en provenance de Detroit, d’annoncer qu’ils allaient développer ensemble deux véhicules électriques commercialisés sous la marque Honda, mais qui seront produits dans les usines de General Motors en Amérique du Nord. Aucun détail n’a encore filtré sur le type de ces véhicules qui ne devraient être commercialisés qu’à partir de 2024. On sait cependant qu’ils reposeront sur la plateforme particulièrement flexible conçue par GM pour l’ensemble de ses marques (Chevrolet, Cadillac, Buick, GMC) qui ont prévu de lancer des véhicules électriques dès cette année.





Des véhicules basés sur la nouvelle plateforme modulaire de GM



Une plateforme modulaire que General Motors a présentée officiellement il y a un mois sur le Campus Tech de GM à Warren dans le Michigan (photo). Pour sa PDG, Mary Bara, cette plateforme est au cœur de la stratégie multi marques et multi segments qui doit positionner le groupe dans un avenir tout électrique. Grâce à ses combinaisons modulaires de batteries et de groupes motopropulseurs, elle est en effet suffisamment flexible pour servir de support à une large gamme de véhicules électriques : des berlines aux camions en passant par les SUV et les véhicules utilitaires.

Associés aux performances des batteries Ultium d’une capacité énergétique allant de 50 à 200 kWh, certains véhicules construits à partir de cette plateforme pourront bénéficier d’une autonomie allant jusqu’à 645 km (400 miles). Conçues en partenariat avec LG Chem, les cellules à haute énergie de ces batteries utilisent à la fois une chimie avancée et une conception de cellule intelligente optimisée pour un large portefeuille de véhicules électriques. Elles peuvent notamment être empilées verticalement ou horizontalement à l’intérieur de la batterie, ce qui permet aux ingénieurs d’optimiser le stockage et la disposition de l’énergie en fonction de chaque type de véhicule.







Une collaboration déjà ancienne



Honda va se servir de ces facultés d’adaptation pour concevoir la carrosserie et l’habitacle des deux futurs véhicules électriques qui utiliseront le service de sécurité OnStar de GM, intégré à HondaLink, le système de connectivité du constructeur japonais. Honda prévoit également de mettre à disposition la technologie avancée d’assistance au conducteur de GM. Un système de conduite semi-autonome mains libres que l’on trouve déjà sur certaines Cadillac.

Cette dernière intégration ne devrait pas poser trop de problèmes puisque GM et Honda collaborent déjà depuis quelques temps sur le projet Cruise Origin. Une navette électrique, autonome et partagée que Cruise, la filiale de GM spécialisée dans les véhicules autonomes, a dévoilé en début d’année dans les rues de San Francisco (photo). Par ailleurs, Honda et GM travaillent également ensemble depuis quelques années sur la technologie des piles à combustible. Leur collaboration d’aujourd’hui doit permettre à ces deux constructeurs de réaliser des économies d’échelle pour accélérer l’électrification de leurs gammes de véhicules. Des discussions sont d’ores et déjà ouvertes sur la possibilité d’étendre davantage ce partenariat afin de faire progresser leurs efforts dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre.









