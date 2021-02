Frais professionnels : Majoration pour les voitures électriques









impôt sur les revenus 2020. Les salariés ont toujours la possibilité de déduire les frais réels concernant leurs déplacements professionnels réalisés avec leur voiture personnel. Nouveauté : les modèles électriques bénéficient d’barème applicable aux voitures thermiques. Il s’agit de prendre en compte le prix d’acquisition plus élevé des VE.



2.300 voitures électriques



Fixés chaque année par un arrêté publié dans les premiers mois, les barèmes kilométriques sont calculés en fonction de la puissance du véhicule et du nombre de kilomètres parcourus. Les coefficients obtenus ne se limitent pas à prendre en compte les frais de carburant. Ils englobent également les dépenses de réparation et d’entretien - notamment les changements de pneumatiques -, les primes d’assurances, mais aussi et surtout la dépréciation du véhicule. Pour rappel, les frais qui peuvent être déduits de sa déclaration d’impôt sur les revenus concernent le transport entre son domicile et son lieu de travail, ainsi que les déplacements professionnels réalisés pendant les heures de bureau ou d’atelier, et dans l’exercice de sa profession.



Barème







Exemple



