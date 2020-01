Flotte de vélos électriques pour entreprises













Intérêt pour une entreprise



Les avantages sont nombreux et divers d’avoir une flotte de vélos électriques au sein des entreprises.



Une flotte de vélos électriques au sein d’une société permet aussi d’avoir une meilleure ambiance de travail. En effet, d’un point de vue psychologique, des collaborateurs qui se déplacent à vélo électrique sont moins sujet au stress. Ils arrivent au travail plus détendus et cela contribue au bien-être de l’entreprise ainsi qu’à leur motivation de travail qui augmente de près de 52%



C’est aussi positif pour l’entreprise en termes d’efficacité et de rapidité. Les collaborateurs sont en mesure de se déplacer rapidement et sans avoir à prendre en compte les contraintes du trafic si il est perturbé. L’engagement sportif des employés qui viennent au travail à vélo électrique se ressent également dans la productivité qui peut augmenter jusqu’à 9% (selon une étude du Medef).



De plus, les retards sont beaucoup moins fréquents car très peu excusables par les transports ou le trafic. L’absentéisme diminue lui aussi grâce à l’usage du vélo électrique car il limite les risques de maladies et d’accidents. Aussi, une réduction d’impôts de 25% du montant total des frais de la flotte de vélos électriques est possible. Enfin, au niveau du coût du carburant, mais aussi de l’entretien en général, le vélo gagne haut la main.



Flotte Momentum Electric



Momentum Electric équipe déjà plusieurs entreprises de flottes de ses vélos électriques, notamment la marque de barbier/chapelier/lunettier La Shaperie. Ils ont aujourd’hui trois vélos électriques



Nous proposons un service de flotte fiable, de qualité et facile d’entretien avec plusieurs avantages. Tous nos modèles, bien que différents en termes de design, sont équipés des mêmes batteries et donc des mêmes chargeurs. Notre 2wenty est d’ailleurs très apprécié des entreprises où il y a de petits espaces car très facile à plier et à ranger.



Les avantages



Non seulement nos vélos électriques présentent de nombreux avantages, mais en plus on s’occupe de toutes les démarches administratives pour vous. Une assurance Allianz de deux ans est incluse pour chaque vélo électrique de la flotte. De plus, les 10 subventions autorisées par société parisienne sont demandées et gérées par nos soins. Nous proposons également un contrat d’entretien avec des prix réduits aux entreprises et un suivi personnalisé. Le leasing est également une des solutions disponibles pour équiper les entreprises de flottes de vélos électriques. Tous les trois ans, les vélos électriques usagés sont remplacés par des vélos électriques neufs.



Il est également possible de personnaliser la flotte de vélos électriques destinée à votre entreprise. Vous pourrez par exemple disposer des stickers à l’effigie de l’entreprise, aménager un espace avec des bornes de recharges où tous les collaborateurs pourront recharger leur vélo électrique. Ces prestations se font sur devis.



Pour plus d'information



Momentum Electric

Yoni MARUANI

64 rue d'Alesia

75014 PARIS



Tel : 01 81 69 77 60

Mail :

Site :



