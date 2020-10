Fisker avance ses pions en Europe pour diffuser son SUV électrique Ocean

Le constructeur basé en Californie a prévu de lancer en Europe son SUV électrique au 4e trimestre 2022. Il a choisi Munich pour installer son siège opérationnel dénommé « Matrix » et son premier centre d’essai à destination des clients sur le territoire. Un bon de commande pour 300 exemplaires de l’Ocean a été signé par la compagnie scandinave de VTC Viggo.



Fisker Ocean



Prévu pour être commercialisé à un prix particulièrement alléchant (à partir de 40.000 dollars aux Etats-Unis) afin de prendre le dessus sur la concurrence - en particulier celle de Tesla -, le SUV électrique devrait être doté d’une autonomie de l’ordre de 450 kilomètres permise par une batterie de 80 kWh de capacité énergétique. L’engin, dont la version de série serait présentée au salon de Los Angeles en mai 2021, devrait être proposé en 2 et 4 roues motrices. Pour rappel, la marque Fisker a été créée par Henrik Fisker après la faillite de sa première entreprise Fisker Automotive, reprise par un groupe chinois qui continue à diffuser la Karma sous le nom de Revero.



Feuille de route



Après avoir pas mal communiqué sur une gamme naissance de voitures particulières électriques, Fisker est en train de fixer ses plans de vente, de distribution et de marketing. Un nouveau siège mondial a été ouvert à Manhattan Beach, en Californie, baptisé « Inception » (Lancement). En Europe, le point central « Matrix » (Matrice) sera installé en Allemagne, à Munich. A partir de 2021, des centres d’essais pour les clients et prospects apparaîtront en Europe, en commençant par la ville bavaroise. « Munich offre un accès privilégié aux principaux marchés européens des véhicules électriques », justifie le service de communication de Fisker. Autre raison de ce choix : la proximité relative (400 kilomètres) avec Magna. C’est dans cette entreprise autrichienne, implantée à Graz, que seront assemblés les SUV électriques Ocean autour d’une plateforme adaptative en aluminium FM29 conçue par Fisker.



Une première commande de 300 Ocean



Pour le constructeur américain, cette première commande massive passée par Viggo « démontre notre potentiel de croissance en Europe ». Depuis 2019, la startup danoise, basée à Copenhague, propose un service de VTC en s’appuyant sur une flotte de véhicules tous 100% électriques. Aux 100 unités qui composeront le parc fin 2020 (55 VE aujourd’hui), s’ajouteront, à partir du 4e trimestre 2022, 300 exemplaires du SUV électrique Ocean. Il s’agit pour Viggo de s’étendre à d’autres territoires de Scandinavie, notamment en Norvège.

