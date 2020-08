EVER Monaco 2020 : de nombreuses tables-rondes sur la mobilité électrique















Mais bien plus qu’une simple exposition, EVER Monaco est également un lieu de débats qui associe des conférences scientifiques de haut niveau et des tables-rondes réunissant des experts de chaque domaine. Le programme de ces dernières s’annonce d’ailleurs particulièrement riche avec deux premières journées centrées sur les liens entre la mobilité électrique et les territoires à énergie positive, suivie par une Journée de l’électromobilité rassemblant utilisateurs, prescripteurs et futurs acquéreurs. Une journée qui fera la part belle aux retours d’expériences.







Les territoires à énergie positive au cœur des débats



Avec un regard résolument tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique, les tables-rondes des deux premières journées mettront l’accent sur le rôle clé des territoires pour la transition énergétique. Certains départements, régions eu intercommunalités souhaitent devenir des territoires à énergie positive en s’appuyant sur la production d’EnR, le développement de smart grids ou en facilitant la mobilité durable. Les débats mettront en lumière les leviers sur lesquels agir pour y parvenir, ainsi que sur les synergies entre les réseaux et l’électromobilité. La gestion efficace des VE dans la cadre des bâtiments intelligents, la manière d’utiliser le parc de VE comme solution de stockage ainsi que la transition énergétique dans les ports seront notamment abordées.

Fondamental dans la mesure où il coordonne tout le processus et les procédures de pilotage, le rôle de la gouvernance sera également évoqué, de même que la question du financement qui représente un pilier incontournable pour la mise en place des territoires à énergie positive. Enfin, une dernière session sera consacrée aux liens entre technologie et efficacité énergétique. Il s’agira notamment d’envisager une approche technologique plus globale de la recharge, l’avenir de l’hydrogène à partir des EnR ou des solutions de mobilité alternative à l’électromobilité.







Une Journée de l’électromobilité



Plus orientée vers le grand public, les tables-rondes du 12 septembre entrent dans le cadre d’une Journée de l’électromobilité au cours de laquelle les meilleurs experts répondront aux diverses interrogations des utilisateurs de VE ou des futurs acquéreurs, particuliers ou professionnels. Face à un marché en plein essor avec une gamme de véhicules électriques qui ne cesse de s’élargir, des indications seront données afin d’effectuer le meilleur choix en fonction de son budget. Des conseils seront également dispensés sur l’utilisation d’un véhicule électrique et sa recharge, en maison individuelle ou en copropriété.

Les échanges seront encore plus directs l’après-midi avec un débat participatif mettant en lumière de nombreux retours d’expériences. De quoi avoir une idée encore plus précise de la réalité et de la fiabilité des infrastructures de charge, des aides à l’achat disponibles, ou encore de la possibilité d’envisager de longs voyages avec un véhicule électrique. Enfin, les échanges se termineront de manière ludique avec un grand quizz de l’électromobilité. Les questions porteront sur les fondamentaux de la mobilité électrique et le résultat sera délivré en direct, tandis que les gagnants seront récompensés par divers lots.



Prévue initialement du 28 au 30 mai, la quinzième édition d’EVER Monaco, salon dédié aux véhicules écologiques et aux énergies renouvelables, se déroulera du 10 au 12 septembre au Grimaldi Forum. Invité à venir en masse, le grand public pourra notamment découvrir au sein de l’espace Exposition bon nombre des dernières nouveautés proposées par les constructeurs en matière de véhicules électriques. Des modèles que les visiteurs pourront tester gratuitement dans les rues de la Principauté, un territoire pionnier en matière d’électromobilité.Mais bien plus qu’une simple exposition, EVER Monaco est également un lieu de débats qui associe des conférences scientifiques de haut niveau et des tables-rondes réunissant des experts de chaque domaine. Le programme de ces dernières s’annonce d’ailleurs particulièrement riche avec deux premières journées centrées sur les liens entre la mobilité électrique et les territoires à énergie positive, suivie par une Journée de l’électromobilité rassemblant utilisateurs, prescripteurs et futurs acquéreurs. Une journée qui fera la part belle aux retours d’expériences.Avec un regard résolument tourné vers l’avenir des transports et de la transition énergétique, les tables-rondes des deux premières journées mettront l’accent sur le rôle clé des territoires pour la transition énergétique. Certains départements, régions eu intercommunalités souhaitent devenir des territoires à énergie positive en s’appuyant sur la production d’EnR, le développement de smart grids ou en facilitant la mobilité durable. Les débats mettront en lumière les leviers sur lesquels agir pour y parvenir, ainsi que sur les synergies entre les réseaux et l’électromobilité. La gestion efficace des VE dans la cadre des bâtiments intelligents, la manière d’utiliser le parc de VE comme solution de stockage ainsi que la transition énergétique dans les ports seront notamment abordées.Fondamental dans la mesure où il coordonne tout le processus et les procédures de pilotage, le rôle de la gouvernance sera également évoqué, de même que la question du financement qui représente un pilier incontournable pour la mise en place des territoires à énergie positive. Enfin, une dernière session sera consacrée aux liens entre technologie et efficacité énergétique. Il s’agira notamment d’envisager une approche technologique plus globale de la recharge, l’avenir de l’hydrogène à partir des EnR ou des solutions de mobilité alternative à l’électromobilité.Plus orientée vers le grand public, les tables-rondes du 12 septembre entrent dans le cadre d’une Journée de l’électromobilité au cours de laquelle les meilleurs experts répondront aux diverses interrogations des utilisateurs de VE ou des futurs acquéreurs, particuliers ou professionnels. Face à un marché en plein essor avec une gamme de véhicules électriques qui ne cesse de s’élargir, des indications seront données afin d’effectuer le meilleur choix en fonction de son budget. Des conseils seront également dispensés sur l’utilisation d’un véhicule électrique et sa recharge, en maison individuelle ou en copropriété.Les échanges seront encore plus directs l’après-midi avec un débat participatif mettant en lumière de nombreux retours d’expériences. De quoi avoir une idée encore plus précise de la réalité et de la fiabilité des infrastructures de charge, des aides à l’achat disponibles, ou encore de la possibilité d’envisager de longs voyages avec un véhicule électrique. Enfin, les échanges se termineront de manière ludique avec un grand quizz de l’électromobilité. Les questions porteront sur les fondamentaux de la mobilité électrique et le résultat sera délivré en direct, tandis que les gagnants seront récompensés par divers lots.





Pour plus d'information



EVER Monaco



Grimaldi Forum

10 Avenue Princesse Grace

98000 Monaco



Site :



Grimaldi Forum10 Avenue Princesse Grace98000 MonacoSite : http://www.ever-monaco.com/











Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire