EVBox rejoint l'EVRoaming Foundation pour faciliter la recharge









Fournisseur principal de solutions de recharge intelligentes et évolutives pour les véhicules électriques du monde entier, EVBox rejoint le conseil d’administration de l’EVRoaming Foundation aux côtés de Freshmile, E.ON, Last Mile Solutions et NKL. L’objectif premier de la fondation est de veiller à ce que les conducteurs de VE aient accès à l’infrastructure de recharge où qu’ils se trouvent.



Transparence complète des informations



Afin de faciliter une meilleure expérience de conduite et de recharge pour les conducteurs de véhicules électriques actuels et futurs, il est important que tous les acteurs du marché de la mobilité électrique travaillent à la transparence complète des informations. Les infrastructures de recharge doivent être accessibles à tous les conducteurs de VE, quels que soient les pays, les bornes ou les cartes de recharge des conducteurs. Cela est sur le point de devenir réalité grâce au protocole OCPI (Open Charge Point Interface).



Des normes ouvertes pour toutes les IRVE



Avec l’OCPI, il devient plus facile de partager les informations sur l’emplacement et le prix des bornes de recharge, en fournissant aux conducteurs de VE des renseignements clairs et accessibles où qu’ils se trouvent. L’objectif ultime est de permettre à chaque conducteur de VE de recharger son véhicule dans n’importe quelle station, quel que soit son type de carte de recharge ou son abonnement eMSP (eMobility Service Provider).



Faciliter l’expérience de recharge



L’objectif de l’EVRoaming Foundation est de simplifier les services d’itinérance pour la recharge des VE et de fournir des informations transparentes aux consommateurs sur les lieux de recharge et les prix, en utilisant le protocole ouvert et indépendant OCPI. L’objectif suprême est de permettre à chaque conducteur de VE de recharger son véhicule à n’importe quelle borne de recharge : simplifier, normaliser et harmoniser.



Encourager la communauté OCPI



L’EVRoaming Foundation encouragera la communauté OCPI qui contribue aux nouveaux développements et s’intéresse au succès de l’itinérance ouverte à grande échelle. Cette communauté comprendra les CPO (Charge Point Operators), les MSP (Mobility Service Providers), et d’autres entreprises du secteur. L’objectif est de réduire la complexité de la mise en œuvre des OCPI sur les plans opérationnels et commerciaux. EVBox fait partie des premiers membres du conseil d’administration avec Last Mile Solutions, E.ON, NKL et Freshmile.



Créer un confort pour les conducteurs de VE



« Je suis fier qu’EVBox puisse aider l’EVRoaming Foundation à franchir cette étape importante pour améliorer l’expérience de recharge des conducteurs de VE dans le monde entier. L’OCPI peut faciliter la fourniture d’informations transparentes afin que les consommateurs aient à portée de main les informations sur l’emplacement des points de charge disponibles et sur les prix. En fin de compte, il s’agit de créer un confort pour les conducteurs de VE. Recharger sa voiture devrait être aussi facile que recharger son téléphone, et nous travaillons dur pour faire disparaitre les obstacles sur la route pour une expérience de recharge sans encombre », commente Kristof Vereenooghe, PDG de EVBox Group.



Connecter de nouveaux acteurs rapidement



« Je suis heureux de voir que nous avons déjà des membres forts à notre conseil d’administration, et je me réjouis de voir cette fondation communautaire continuer à se développer à l’avenir. La croissance rapide du marché exige de connecter de nouveaux acteurs rapidement, facilement et de manière transparente. Je suis convaincu qu’avec le travail de l’EVRoaming Foundation, nous serons en mesure de faciliter ces processus dans un marché en pleine croissance », poursuit Arnaud Mora, à la tête de Freshmile.



Itinérance transfrontalière



« Au cours des deux dernières années, nous avons travaillé sur un projet financé par Electric Mobility Europe qui se concentre sur le développement de protocoles, l’organisation de la gestion et la démonstration de l’itinérance transfrontalière. Je suis fier de voir ce que nous avons déjà accompli et je suis impatient de travailler avec l’EVRoaming Foundation pour faire de l’orientation utilisateur un élément clé du marché des VE qui arrive à maturité », ajoute Roland Ferwerda, directeur général de NKL Nederland.



Penser au-delà des frontières



« Pour accélérer la transition vers une mobilité sans émissions et des concepts de villes intelligentes, nous devons penser au-delà des frontières, normaliser et développer dans une perspective d’utilisateur final. Je suis convaincu que le travail et les efforts de l’EVRoaming Foundation feront de la conduite et du chargement des VE au niveau international une expérience beaucoup plus transparente et sans failles », enchaîne Eric van Voorden, PDG de Last Mile Solutions.



Rejoignez l’EVRoaming Foundation



L’EVRoaming Foundation cherche à accueillir de nouveaux membres pour renforcer son développement. Les sociétés et organisations intéressées peuvent contacter Cecile Post, Développement commercial Itinérance chez EVBox & Everon, par mail : cecile.post@evbox.com.



A propos d’EVBox



EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’Engie, EVBox a produit plus de 125.000 points de recharge, actuellement en fonctionnement dans plus de 70 pays. Avec des solutions de recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où les transports du quotidien sont sans émissions.





