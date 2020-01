EVBox ouvre son propre Lab Space à Amsterdam









Cet espace dédié permettra à EVBox d’effectuer toutes sortes de tests de charge en courants alternatif et continu sur toutes sortes de véhicules électriques, ainsi que de développer davantage ses technologies d’équilibrage de charge et de recharge bidirectionnelle (vehicle-to-grid).



Nouvelles technologies



EVBox reste précurseur en apportant de nouvelles technologies au secteur grâce à des investissements dans la recherche et le développement (R&D). Situé à Amsterdam-Zuidoost (Pays-Bas), ce nouveau Lab Space facilitera les processus de développement et de tests chez EVBox. Avec un espace dédié aux essais sur véhicules électriques, EVBox améliore son offre de solutions de recharge et conserve sa place de pionnier du secteur de la mobilité électrique. Avec un nombre croissant de véhicules électriques sur les routes, la demande en infrastructures de recharge augmente.



Précurseur du secteur de la mobilité électrique



« Le Lab Space d’EVBox a déjà fait ses preuves avec les tests de modes de recharge parmi les plus avancés et protocoles de communication sécurisés réalisés sur de nouvelles voitures qui seront mises sur le marché dans une phase ultérieure. Cet espace dédié permettra au centre de recherche et de développement d’EVBox de passer à la vitesse supérieure pour répondre aux besoins du marché », commente Arjan van Rooijen, directeur technique chez EVBox.



450 bornes rapides et ultrarapides par mois



Ce nouveau Lab Space s’ajoute à la liste des centres de R&D d’EVBox. En novembre dernier, EVBox a agrandi et rénové son site de Bordeaux dédié à la recharge rapide et ultrarapide afin de conserver sa place de leader dans un secteur innovant. Ce seront désormais 450 unités par mois de bornes de recharge EVBox Troniq ou Ultroniq qui sortiront de l’usine de Bordeaux en 2020.



Un Lab Space multifonctionnel



Ce Lab Space EVBox à Amsterdam accueillera les équipes de recherche & développement, d’experts produits et de validation produits. Il abritera également un espace pour les formations techniques d’EVBox sur la recharge en courants alternatif et continu pour ses partenaires et ses installateurs.



A propos d’EVBox



EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’Engie, EVBox a produit plus de 100.000 points de charge, actuellement en fonctionnement dans plus de 55 pays. Avec des solutions de recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où les transports du quotidien sont sans émissions.





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire