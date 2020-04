EVBox fondateur de l’alliance ChargeUp Europe pour l’électromobilité

















EVBox Group, Allego et ChargePoint



ChargeUp Europe, au-delà de ses trois membres fondateurs EVBox Group (



44 millions de VE en 2030



ChargeUp Europe se forme à un moment où l’UE vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 par le biais du « Green Deal », tout en assistant à une demande forte en véhicules électriques.



Lancement à l’été 2020 ?



Le lancement de ChargeUp Europe est programmé cet été à Bruxelles. Compte tenu des circonstances actuelles autour de l’épidémie de COVID-19, cette date est susceptible de changer. Vous pouvez consulter le site web de l’alliance pour vous tenir au courant : www.chargeupeurope.eu.



Commentaire de EVBox Group



« C’est la première fois que l’ensemble de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques parle d’une même voix distincte. Nous devons exprimer à voix haute les intérêts des conducteurs de VE partout dans le monde, plutôt que de laisser les autres parler à notre place. ChargeUp Europe s’efforcera de présenter un point de vue commun sur ce qui est nécessaire pour que l’Europe crée un marché ouvert et un modèle de recharge des VE centré sur l’utilisateur en Europe. La clé sera de développer, de déployer et d’exploiter une infrastructure de recharge de haute qualité qui réponde aux besoins pratiques des conducteurs de VE », a commenté Kristof Vereenooghe, PDG d’EVBox.



Commentaire de Allego



« Nous procédons à un lancement en pleine période d’incertitude et, bien sûr, les esprits des gens sont concentrés sur le Covid-19. Alors que chacun cherche à jouer son rôle dans la gestion de cette crise, nous pensons qu’il est important que nous restions également concentrés sur d’autres grands défis tels que le changement climatique. ChargeUp Europe représente une occasion unique pour le secteur de se réunir et d’accélérer le développement et le déploiement des infrastructures de recharge en Europe. Nous appelons tous les autres partenaires partageant les mêmes idées à rejoindre cette initiative », ajoute Mathieu Bonnet, à la tête de Allego.



Commentaire de ChargePoint



« Avec comme contexte un programme politique approprié, nous pensons qu’il est temps que le secteur des infrastructures de recharge soit représenté par une même voix en Europe. Nous nous engageons à travailler avec les décideurs et les parties prenantes de l’UE pour identifier les politiques et investissements nécessaires afin de faciliter l’arrivée sur le marché européen de véhicules électriques à une échelle et en nombre suffisants. Le passage à l’électrique est essentiel pour atteindre un niveau d’émissions de zéro. Cette alliance a pour but de soutenir les infrastructures de recharge et d’avoir un impact positif sur l’adoption des véhicules électriques », conclut Christopher Burghardt, directeur général de ChargePoint pour l’Europe. Des acteurs majeurs du secteur des infrastructures de recharge pour véhicules électriques (VE) s’unissent et forment une nouvelle alliance pour soutenir le déploiement de politiques en matière de VE en Europe axées sur l’utilisateur final. EVBox Group, Allego et ChargePoint, qui possèdent ensemble plus de 150.000 points de charge dans leurs réseaux à travers l’UE, ont annoncé le lancement de ChargeUp Europe lors de l’événement Revolution Digital diffusé en ligne le 31 mars 2020 et ont appelé d’autres entreprises du secteur des VE partageant les mêmes idées à se joindre à cette initiative.ChargeUp Europe, au-delà de ses trois membres fondateurs EVBox Group ( EVBox et Everon ), Allego et ChargePoint , est déjà en train d’accueillir de nouveaux membres. ChargeUp Europe ambitionne de permettre un déploiement rapide et efficace de l’infrastructure de recharge pour véhicules électriques en Europe. L’alliance travaillera sur la mise en œuvre de politiques européennes pour soutenir les investissements dans les infrastructures de recharge, lever les obstacles sur le marché et faciliter une adoption de la mobilité électrique ainsi qu’une expérience fluide pour les conducteurs de véhicules électriques.ChargeUp Europe se forme à un moment où l’UE vise à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 par le biais du, tout en assistant à une demande forte en véhicules électriques. Selon les prévisions , 44 millions de véhicules électriques devraient circuler sur les routes européennes d’ici à 2030. Pour s’assurer que le développement des infrastructures suive le rythme de l’adoption croissante des VE et permette la transition vers une mobilité électrique, ChargeUp Europe s’appliquera à la mise en place de conditions de marché adéquates pour encourager les investissements pour les infrastructures de recharge en Europe et pour offrir un modèle de marché ouvert et centré sur l’utilisateur.Le lancement de ChargeUp Europe est programmé cet été à Bruxelles. Compte tenu des circonstances actuelles autour de l’épidémie de COVID-19, cette date est susceptible de changer. Vous pouvez consulter le site web de l’alliance pour vous tenir au courant : www.chargeupeurope.eu., a commenté Kristof Vereenooghe, PDG d’EVBox., ajoute Mathieu Bonnet, à la tête de Allego., conclut Christopher Burghardt, directeur général de ChargePoint pour l’Europe.





Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



112 Avenue Charles de Gaulle92200 NEUILLY SUR SEINETel : 07 86 93 20 89Mail : info.fr@evbox.com Site : https://www.evbox.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire