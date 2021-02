EVBox facilite la vie des gestionnaires de flotte avec Business Portal













Grâce à la nouvelle fonctionnalité Business Portal de la plateforme de gestion de la recharge Everon, une marque d’EVBox Group, les gestionnaires de parcs automobiles et de sites ont la possibilité de suivre en temps réel l’état des bornes de recharge, des cartes de recharge et la consommation d’énergie de la flotte. Ce tableau de bord leur permet ainsi de mieux maîtriser le TCO (Total Cost of Ownership) de leur flotte en ayant accès en temps réel aux performances de leur infrastructure de recharge et de leur flotte de véhicules électriques.





Un tableau de bord pour simplifier la prise de décision des gestionnaires de flotte



Le Business Portal fournit aux entreprises et décideurs une vue consolidée des données nécessaires à la gestion et à l’optimisation de leur flotte et parc de bornes de recharge. Ils ont accès aux détails de consommation par site en temps réel via un tableau de bord très visuel et peuvent gérer en quelques clics les cartes et accès de leurs collaborateurs.

Les gestionnaires peuvent également vérifier l’état des remboursements de la charge des collaborateurs à domicile, ajuster les frais de la recharge ouverte au public en fonction de la fréquentation du lieu et voir l’état de leur parc de bornes en un clin d’œil.





Une vue d’ensemble de toutes les bornes de recharge



Le Business Portal est compatible avec les bornes de recharge EVBox mais également avec toutes les infrastructures certifiées Open Charge Point Protocol (OCPP).

Les infrastructures de recharge EVBox, Alfen, ABL, BTCPower et Schneider Electric ont d’ores et déjà été intégrées sur la plateforme Everon. D’autres fabricants d’infrastructures sont également en cours d’intégration.

Si le parking est doté de bornes de constructeurs différents, les gestionnaires de flotte pourront malgré tout superviser et suivre sur un même tableau de bord l’ensemble de leur parc de bornes de recharge.

Avec le Business Portal, les gestionnaires de flotte peuvent consulter les consommations totales de leur flotte à domicile, en entreprise et à destination.

Cet outil pourra également être utile pour les responsables RSE car il permet de calculer automatiquement les kilogrammes de CO2 économisés par la flotte et ainsi de suivre l’impact de l’électrification de la flotte sur l’empreinte carbone de l’entreprise.







Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



