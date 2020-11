EVBox élargit son offre avec EVBox Charge, une application pour payer la recharge de VE par carte bancaire













EVBox, premier fabricant de solutions de recharge intelligentes et évolutives pour véhicules électriques, présente sa nouvelle application de mobilité, EVBox Charge. Cette dernière permettra aux conducteurs de VE de payer avec leur carte bancaire sur les bornes de recharge utilisant le Logiciel EVBox de Supervision.



Avec la croissance exponentielle du nombre de véhicules électriques (VE) sur les routes européennes, les conducteurs actuels (et futurs) de VE doivent pouvoir recharger leur véhicule de manière simple et fluide où qu’ils soient.

Pour offrir à ses clients la meilleure expérience possible, EVBox propose une solution tout-en-un composée de bornes de recharge, d’un Logiciel de Supervision (développé par Everon) et d’un panel de services sur-mesure tels que l’installation, la maintenance ou encore l’assistance grâce à un réseau national de partenaires certifiés EVBox.





Les conducteurs de VE peuvent désormais payer par carte bancaire sur les bornes utilisant le Logiciel EVBox de Supervision



Avec la nouvelle application EVBox Charge, les conducteurs de VE pourront accéder facilement aux statuts et puissances de l’ensemble des bornes de recharge ouvertes à la recharge publique. Dans un souci de transparence, avant de commencer sa session, les utilisateurs auront accès aux détails des coûts d’une recharge pour chaque point de charge utilisant le Logiciel EVBox de Supervision, tel que le prix au kWh par exemple.

Une fois devant la borne de recharge, les conducteurs de VE auront le choix de recharger soit avec leur carte de mobilité, soit par carte bancaire via l’application EVBox Charge.





Avec cette application, EVBox enrichit son offre pour professionnels



Les entreprises pourront désormais si elles le souhaitent ouvrir les points de charge de leur parking au public. Cette option pourra être activée simplement depuis le Logiciel EVBox de Supervision et rendra visibles les bornes de recharge sur les applications de mobilité.

Afin de permettre une expérience de recharge fluide aux utilisateurs, un QR code fourni par EVBox sera collé sur les bornes de recharge. Il permettra à n’importe quel visiteur d’accéder à l’application EVBox Charge et de payer sa recharge publique par carte bleue (VISA ou Mastercard). Les entreprises vont ainsi pouvoir attirer des visiteurs avec ou sans carte de mobilité, bénéficier d’une offre complète de recharge publique et générer des revenus supplémentaires afin de rentabiliser leur investissement.

Pour les flottes de véhicules d’entreprises, le gestionnaire de flotte peut désormais activer l’option carte de mobilité sur ses cartes de recharge EVBox depuis le Logiciel EVBox de Supervision. Cette option donne accès à plus de 120 000 points de charge publics en Europe, dont 10 000 en France (notamment tout le réseau GIREVE). À l’aide de l’application EVBox Charge, les salariés pourront accéder en temps réel de manière transparente aux statuts, puissances et tarifs des points de charge disponibles avec leur carte de mobilité EVBox. Pour les salariés avec véhicules de fonction, les sessions de charge seront automatiquement facturées à leur employeur.



"Avec le lancement de l’application EVBox Charge, EVBox consolide son offre tout-en-un pour professionnels afin de les accompagner dans leur électrification. Les entreprises peuvent compter sur EVBox pour la recharge en entreprise, la recharge des salariés à domicile et désormais pour la recharge des salariés sur la route." explique Corinne Frasson, Directrice EVBox France



Cette nouvelle option de paiement pourra être utilisée dans toute l’Europe et l’application sera disponible sur les plateformes de téléchargement App Store et Google Play en France, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Irlande, au Royaume-Uni, en Pologne, en Suède, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Espagne et en Italie.







Pour plus d'information



EVBOX France



112 Avenue Charles de Gaulle

92200 NEUILLY SUR SEINE



Tel : 07 86 93 20 89

Mail :

Site :



Commentaires

Bonne nouvelle, mais je suppose que cela ne concerne pas la totalité du parc de bornes EvBox, comme celles de Grenoble par exemple ?

Il est important que les améliorations profitent à un maximum de points de charge, et d’avoir une logique d’upgrade plutôt que de remplacement, afin de s’inscrire dans une logique responsable.



