Etats-Unis : Covoiturage long en Tesla Model X avec OC Vanpool

En partie subventionné par le comté d’Orange (OCTA), en Californie, le programme OC Vanpool vise à faciliter sur le territoire les déplacements domicile-travail quotidiens. Parmi les conditions : voyager au moins à 5 dans un véhicule comptant 7 places et fourni par l’une des 3 sociétés mandatées. La Tesla Model X convient à cet usage. Un premier exemplaire vient d’être livré.



225 km par jour



Travaillant pour un site de stockage et d’entretien d’armes et de munitions de la marine américaine, ce sont 5 navetteurs californiens qui vont réaliser tous les jours avec ce SUV électrique un déplacement d’une longueur de 225 kilomètres aller-retour. Ils partent chaque matin du Sud du comté de Riverside pour rejoindre la base de Seal Beach. Un scénario qui cadre parfaitement avec la raison d’être d’OC Vanpool : « Fournir un système de transport équilibré et durable pour le comté d’Orange, qui comprend des véhicules ne rejetant aucune émission dans l’environnement ».



Flotte de 164 véhicules



Cette Tesla Model X livrée tout récemment est le premier modèle électrique de la flotte d’OC Vanpool qui compte 164 véhicules fonctionnant à l’essence pour la plupart. Elle a été mise à disposition par Green Commuter. C’est l’une des 3 sociétés mandatées par l’OCTA pour fournir des véhicules aux navetteurs qui se réunissent en covoiturage afin de se rendre ensemble sur leur lieu de travail. La collectivité prend à sa charge environ 25% du coût mensuel d’exploitation des engins mis en service par OC Vanpool. Elle a également lancé une flotte de 10 bus électriques à pile hydrogène auxquels s’en ajouteront un même nombre en configuration hybride rechargeable.

