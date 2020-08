Epinglé pour avoir roulé à 63 km/h sur une trottinette électrique









Rodez, dans l’Aveyron, que l’infraction a été relevée vendredi 14 août dernier. Selon l’information mise en avant par la police nationale de l’Aveyron,



25 km/h



Pour rappel, la législation française impose une vitesse maximale de 25 km/h pour les engins de déplacements personnels motorisés. Un bridage permet de respecter cette obligation. Le contrevenant, âgé de 16 ans, a été verbalisé, et son engin, « équipé d’un dispositif illégal permettant de circuler à plus de 25 km/h » a été saisi, souligne la police nationale de l’Aveyron. Cette affaire devrait motiver les forces de l’ordre à effectuer davantage de contrôles. La patrouille compare un choc à 25 km/h sur une trottinette électrique à « une chute du premier étage d’un immeuble ».



Du changement depuis le 1er juillet



La brigade en a profité pour rappeler que la législation a évolué au 1er juillet dernier au sujet de l’usage des trottinettes électriques. Elles doivent désormais « être équipées de feux de position avant et arrière, de catadioptres, d’un système de freinage et d’un avertisseur sonore ». Elle appelle à vous munir « d’un casque et d’un gilet réfléchissant si vous circulez la nuit ou lorsque la visibilité est réduite », et, pour votre sécurité et celle des autres usagers, de ne pas emprunter les trottoirs, « sauf si vous roulez au pas ». C’est à, dans l’Aveyron, que l’infraction a été relevée vendredi 14 août dernier. Selon l’information mise en avant par lanationale de l’Aveyron, sur son compte Facebook , la scène s’est déroulée en plein centre-ville.Pour rappel, la législation française impose une vitesse maximale de 25 km/h pour les engins de déplacements personnels motorisés. Un bridage permet de respecter cette obligation. Le contrevenant, âgé de 16 ans, a été verbalisé, et son engin,a été saisi, souligne lanationale de l’Aveyron. Cette affaire devrait motiver les forces de l’ordre à effectuer davantage de contrôles. La patrouille compare un choc à 25 km/h sur uneLa brigade en a profité pour rappeler que laa évolué au 1er juillet dernier au sujet de l’usage des. Elles doivent désormais. Elle appelle à vous munir, et, pour votre sécurité et celle des autres usagers, de ne pas emprunter les trottoirs,









Commentaires

Article R311-1 du Code de la Route paragraphe 6.15 "Engin de déplacement personnel motorisé : véhicule sans place assise [...]. Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite sont exclus de cette catégorie".

L’engin de la photo n’entrant pas dans la catégorie des EdP n’est pas une trottinette.

Il s’apparente à un cyclomoteur et à ce titre doit être homologué, immatriculé et assuré, sa vitesse maximale est de 45 km/h. Il pourrait aussi être d’une autre catégorie. C’est un scooter électrique.

Il manque la plaque d’immatriculation, et certainement l’assurance qui va bien... @Vérité @jm



Comme on peut le voir sur la photo, la trottinette est de marque SXT.



C’est un spécialiste des engins à la marge pour adulte, avec selle amovible et vitesse maximale qu’il est possible d’adapter suivant les usages (sites fermés ou ouverts) ou la législation des pays où elle est utilisée.



En exemplae : https://electriktrotters.com/trottinette-electrique-adulte/3259-sxt-1000-turbo-.html



La police de Rodez l’a retenue comme trottinette électrique. Dans ce cas, la selle est effectivement interdite. Elle constitue une infraction de plus ici.



Est-ce par choix ou méconnaissance que la police a choisi de la considérer comme trottinette électrique ? Si l’engin avait été retenu comme scooter électrique, les charges et les sanctions auraient été supérieures.



La police a surtout chercher à faire de la prévention avec cette affaire a priori. Elle a peut-être voulu aussi épargner un jeune qui n’était pas connu jusque-là de leurs services. Si erreur dans la qualification de l’infraction, vice de procédure --> abandon des charges.

Pourtant cas très intéressant pour communiquer :

- avec selle illégal parce que non homologué,

- sans selle, illégal parce que pouvant dépasser les 25 km/h si EdP ou non homologué permettant de le considérer dans une autre catégorie.

Là le message est ambiguë en laissant penser que limité à 25 km/h avec une selle on est dans la légalité Toute l’ambiguïté se trouve dans l’interprétation de la loi: peut on considérer ce véhicule comme un scooter si la selle est amovible?

Sous quelle dénomination le véhicule a-t-il été vendu?



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire