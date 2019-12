Electromobilité en Allemagne : Tesla, Ionity et Unu populaires









Structure indépendante créée en Allemagne pour promouvoir la mobilité électrique, le Global Electric Club a proposé à ses adhérents de voter pour mettre en avant les marques les plus populaires dans cet écosystème.



Voitures électriques : Tesla



Au niveau des voitures électriques, Tesla s’approprie la première marche du podium, devant BMW et Renault. Le Global Electric Club explique la performance de la marque américaine par l’annonce de l’implantation de sa prochaine Gigafactory près de Berlin. Le succès de la Zoé outre-Rhin explique la présence de Renault dans le classement. En revanche, Volkswagen semble traîner encore les casseroles du dieselgate alors que le groupe met en ce moment le paquet sur la mobilité électrique. L’agitation de Mercedes ne semble pas mieux perçue. C’est donc BMW, au milieu, qui semble porter l’espoir des automobilistes allemands en matière de voitures électriques produites sur le territoire. Un choix qui peut aussi se comprendre, avec les différentes annonces effectuées par le constructeur à l’hélice en 2019 à ce sujet.



Scooters électriques : Unu



Unu, Niu, et Vespa sont les 3 marques de scooters électriques perçues comme étant les plus populaires par les électromobiliens allemands. Unu bénéficie de l’attrait suscité par son nouveau modèle. Globalement, les deux-roues branchés sont particulièrement appréciés outre-Rhin. Dans une étude récente, Unu remarquait cependant qu’en Europe, c’est à Paris et Madrid que sont disponibles les flottes les plus importantes de scooters électriques en location libre-service, avec respectivement 6.300 et 6.350 unités recensées. La startup allemande soulignait qu’en Europe 99% des scooters proposés de la sorte sont électriques, contre 70% pour la moyenne mondiale, avec un parc de 66.000 engins environ.



Stations de recharge : Ionity



Aux 2 premières places des fournisseurs de stations de recharge, 2 entreprises allemandes, dont Ionity en tête du podium. Les 170 stations ultrarapides installées à ce jour, sur un objectif de 400 à répartir en Europe, avec déjà 40 sites en France sur les 80 programmés, ont de quoi impressionner. Elles ont été conçues pour délivrer à terme une puissance de 350 kW. Derrière, EnBW est l’un des plus grands opérateurs de bornes de recharge en Allemagne et en Europe. Tesla prend la troisième position, grâce au développement de son réseau de recharge à destination et à ses superchargeurs.



Applications de recharge



Dernière catégorie soumise au vote par le Global Electric Club, les applications de mobilité. EnBW occupe ici la première place, suivi par Plugsurfing et EinfachStromLaden.









