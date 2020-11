Electrify America passe le cap des 2.200 chargeurs ultrarapides

Il n’aura fallu que 2 ans et 6 mois au réseau Electrify America pour mettre en service 500 stations de recharge aux Etats-Unis pour voitures électriques. Ensemble, ces sites forment un parc de plus de 2.200 chargeurs de 150 et 350 kW. A la fin du déploiement, 3.500 bornes seront réparties dans 800 stations.



Mai 2018



Le premier site de l’opérateur américain a été inauguré en mai 2018. Depuis, il ouvre en moyenne près de 4 nouvelles stations par semaine le long des routes principales et dans les zones métropolitaines. Chacune d’elles compte de 3 à 10 chargeurs ultrarapides selon la fréquentation estimée et vérifiée. Les emplacements sont choisis aussi en fonction de leur intérêt pour les électromobiliens dans l’attente de la fin de l’opération de recharge. C’est pourquoi il est souvent possible de trouver, à proximité, des commerces, en particulier des restaurants.



Production solaire



Afin de modérer l’empreinte environnementale de son réseau ainsi que le prix du service de recharge, Electrify America couvre ses bornes ultrarapides d’ombrières photovoltaïques et stocke l’énergie dans des batteries. Plus de 125 de ces unités de stockage devraient être opérationnelles en 2021, dont 75 en Californie. Les auvents fournissent un abri contre les intempéries aux utilisateurs. L’application associée permet de localiser les chargeurs, surveiller à distance leur fonctionnement, et de payer le ravitaillement en énergie.

