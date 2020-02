EDF rachète le spécialiste britannique de la recharge pour véhicules électriques















Fondée en 2009, Pod Point a déjà déployé plus de 62 000 bornes de recharge au Royaume-Uni, ainsi que 6 600 bornes en Norvège. L’entreprise propose des solutions de charge à domicile, en entreprise et en itinérance. Pod Point a notamment développé un large réseau de bornes en accès public permettant aux possesseurs de véhicules électriques d’accéder à près de 3 000 points de charge au Royaume-Uni, en particulier sur les parkings des magasins Tesco et Lidl, ainsi que dans les Center Parcs.





Les objectifs d’EDF



Conformément aux objectifs de son Plan Mobilité Electrique lancé il y a deux ans, EDF renforce avec cette acquisition son engagement pour le développement d’une mobilité à la fois propre et accessible, à la maille européenne. Pour Marc Benayoun (Directeur exécutif Groupe en charge du Pôle Clients, Services et Territoires) : « Alors que la recharge de la voiture électrique constitue encore un frein à la mobilité électrique, le rachat de Pod Point va permettre au groupe EDF d’accompagner efficacement ses clients et ses partenaires européens dans ce nouvel usage de l’électricité. »

Les bornes de recharge Pod Point étant compatibles avec tout type de véhicules électriques, en associant les solutions Pod Point aux offres d’EDF au Royaume-Uni, les clients pourront à l’avenir se charger au bon moment et bénéficier ainsi d’une électricité à un prix compétitif aux heures où le coût de l’énergie est le plus avantageux et où la demande du réseau est moins importante. L’ajout de bornes de recharge leur permettra de réduire leur empreinte carbone. Une démarche qu’EDF accompagnera en réalisant les investissements dans la production à faible émission de carbone à partir des énergies renouvelables et du nucléaire. Des investissements urgents nécessités par la demande supplémentaire d’électricité des véhicules électriques.







Une acquisition profitable pour la planète



De son côté, Pod Point voit dans la prise de contrôle d’EDF le moyen de franchir un palier et d’accélérer le déploiement national des points de charge, facilitant ainsi le développement de la mobilité électrique à travers le Royaume-Uni. Un palier qui, pour son fondateur Eric Fairbrain, lui permettra de mieux remplir ses objectifs : « Je suis extrêmement fier de ce que l’équipe Pod Point a déjà accompli, mais je pense que ce n’est qu’une fraction de ce que nous pourrons faire avec EDF. Nous venons de faire un grand pas en avant pour être à la hauteur de notre mission. »

Ce nouveau chapitre qui s’ouvre dans l’histoire de son entreprise doit aussi lui permettre de se rapprocher un peu plus de la vision qu’il avait lors de la création de Pod Point en 2009. Celle d’un monde où les déplacements ne devaient pas nuire à la planète et dans lequel la mission de Pod Point serait d’installer un point de charge à proximité de chaque emplacement de stationnement. De quoi faciliter la transition vers l’électrique des quelques 32 millions de voitures à essence et diesel qui roulent actuellement sur les routes britanniques. Une transition qui, selon Pod Point, éviterait l’émission de 65 millions de tonnes de CO2 et réduirait de plus de 10% l’empreinte carbone globale de la Grande-Bretagne.











Pour plus d'information



EDF - Direction de la Mobilité Electrique



Immeuble Colisée

10, place de l'Arche

92419 COURBEVOIE



Site :



Immeuble Colisée10, place de l'Arche92419 COURBEVOIESite : http://mobilite-electrique.edf.com









