Eccity s’agrandit et se mobilise sur le scooter électrique model3 à 3 roues

















Des locaux plus grands



Pour honorer le nombre croissant de commandes des collectivités, des entreprises et des particuliers, tout en conservant un haut niveau de qualité, eccity s’est installé dans de plus grands locaux. L’assemblage du nouvel eccity model3 et des différents scooters nécessitait plus d’espace. Afin d’adapter notre outil de production, notre service clients et notre ingénierie à l’élargissement de la gamme et au développement de nos ventes, l’équipe eccity a déménagé de Grasse à Grasse dans 1.000 m2 d’atelier et 250 m2 de bureau !



Pendaison de crémaillère reportée



Il semble que nous ayons suffisamment de place pour organiser la plus grande pendaison de crémaillère de notre histoire. Compte tenu du contexte de pandémie actuel, nous sommes contraints de reporter cet événement à une date ultérieure. Pour info, le nouveau site est installé au 47 route de la Marigarde, zone industrielle du carré, à Grasse (06130).







Model3 : témoignage



« J’ai mon eccity model 3 depuis une dizaine de jours et c’est fantastique. Stabilité, confort, puissance, freinage, tout y est. On se balade à 2 avec plaisir. Et les 2 roues à l’arrière bien plus esthétiques qu’à l’avant. Avec ce train arrière, le design du scooter est d’ailleurs bien plus convainquant. En résumé, un super produit, pratique, ludique, sécuritaire et unique (rien d’équivalent). Bravo à l’équipe eccity pour cette innovation » (Jean N., Paris). La stabilité exceptionnelle et la maniabilité de l’eccity model3 séduisent de nombreux conducteurs. Pourquoi pas vous ?



LLD pour le model3



La solution que vous attendiez : l’eccity model3 en location longue durée ! Avec eccity lease, un scooter électrique eccity model3 à 223 euros par mois (35 mois, 15.000 km) comprenant :

- location financière,

- garantie étendue 3 ans, scooter et batterie,

- assurance tous risques,

- assistance 24/24,

Pour plus d'information



Eccity Motocycles

Christophe Cornillon

47, route de la Marigarde,

Zone industrielle du carré

06130 GRASSE



Tel : 04.22.13.01.89

Mail :

Site :



