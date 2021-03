eBike Sport et eBike Cross, 2 vélos à assistance électrique par Porsche













Porsche Taycan, dessinés par le Studio F. A. Porsche, développés en collaboration avec Rotwild - expert en vélos électriques -, et fabriqués en Allemagne à Dieburg, les 2 modèles de VAE ne devraient pas être commercialisés de suite en Europe. Ce qui laisse aux intéressés le temps de constituer une enveloppe de l’ordre de 10.000 euros pour acquérir un exemplaire du eBike Sport ou du eBike Cross.



VAE



Les Porsche eBike Sport et eBike Cross sont avant tout des vélos à assistance électrique conformes à la réglementation européenne. Voilà pourquoi le nouveau moteur ultra-compact Shimano EP8 s’efface à l’approche des 25 km/h. C’est le même équipementier qui fournit le système de changement de vitesse. Il est de type électronique sur le eBike Sport, et mécanique XT 12 pour le eBike Cross. Pour ralentir et/ou immobiliser ces VAE, Porsche a choisi du matériel de haute performance signé Magura-MT.







eBike Sport



Le constructeur allemand a imaginé son vélo à assistance électrique eBike Sport avec une certaine polyvalence. Utilisable pour les loisirs ou les déplacements quotidiens, il est à l’aise en ville comme à la campagne. Il est pour cela doté de pneus doux, d’une fourche à suspension inversée Magura et d’un amortisseur arrière Fox. Afin de maximiser les performances, le souci de l’aérodynamisme se loge jusqu’au niveau de la selle, et l’éclairage avant led M99 de Supernova est intégré dans la potence du guidon.







eBike Cross



