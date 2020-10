E4SM, un forum pour faire converger les acteurs des transports et de l’énergie















A cet égard, le positionnement du forum E4SM est plus que jamais stratégique car il vise à faire converger les acteurs des transports et de l’énergie au sein d’un écosystème décloisonné. Une convergence indispensable pour accélérer la mise en œuvre de la mobilité intelligente. Durant deux jours, plus de 70 spécialistes français et internationaux échangeront sur les dernières solutions technologiques, économiques et financières de ce secteur dont l’évolution est accélérée par les plans de relance post-covid.







Des conférences plénières et un focus sur deux pays



Faciliter la convergence entre les secteurs des transports et de l’énergie sera plus que jamais le fil rouge des conférences plénières de cette édition 2020. Des plénières qui mettrons notamment l’accent sur la complémentarité de la mobilité électrique, hydrogène et biogaz pour permettre l’avènement de la mobilité propre. La première d’entre elles montrera en quoi l’électricité, l’hydrogène et le biogaz sont au cœur des plans de relance et des défis à long terme des transports, tandis qu’une autre, consacrée au transport multimodal, portera sur les synergies entre mobilité électrique, hydrogène et biogaz pour des territoires durables.

L’intermodalité comme nouveau paradigme dans les territoires, ainsi que les révolutions technologiques associées, constitueront l’un des autres axes majeurs des débats de cet E4SM 2020. Un forum qui élargira cette année son périmètre aux secteurs maritime et aérien, en complément de la mobilité terrestre. Enfin, un focus sera fait sur deux pays européens partenaires. Il s’agit tout d’abord de la Norvège, un pays chef de fil de l’électrification des transports et où les opportunités de marché sont grandes. Le second est le Royaume-Uni, l’un des leaders en Europe dans le déploiement de transports terrestres et maritimes à faibles émissions.







Des ateliers pour approfondir certains sujets



Outre les conférences plénières, les quelques 350 inscrits au forum E4SM pourront également assister en ligne à une douzaine d’ateliers thématiques durant lesquels des experts internationaux et des décideurs viendront approfondir un certain nombre de sujets. Des sujets sur l’expérience utilisateur et la mobilité électrique pour savoir en quoi les smart grids garantissent aux utilisateurs de véhicules électriques une infrastructure de recharge avec un service attractif et facile d’accès, ou bien encore sur le défi de la durabilité de l’économie circulaire ou sur les solutions innovantes de financement pour déployer les carburants alternatifs.

Seront également au programme les modèles économiques pour une intégration optimisée de la mobilité alternative ; l’enjeu de la nouvelle souveraineté européenne à partir de l’exemple de l’industrie des batteries. D’autres ateliers s’intéresseront à la façon d’accélérer le déploiement de véhicules électriques dans les flottes d’entreprises, mais aussi à la mobilité intelligente pour les zones rurales ou aux solutions propres pour le transport lourd. Enfin, signe de l’élargissement du périmètre du forum, des ateliers seront consacrés aux défis du transport maritime avec la question du raccordement électriques des navires à quai et celle des navires à batterie et à hydrogène, ou bien encore en quoi le secteur de l’énergie peut-il soutenir les défis à long terme dans le secteur du transport aérien.







Les startups à l’honneur



Comme chaque année, le forum E4SM mettra à l’honneur les startups à travers son concours de pitchs qui verra s’affronter 20 startups internationales réparties en trois catégories. La première concerne les solutions embarquées liées à l’énergie et à la mobilité. Parmi les startups sélectionnées, on retrouve notamment Carwatt qui veut décarboner la mobilité grâce à l’économie circulaire en permettant la conversion du thermique à l’électrique des véhicules industriels et de transport ; Teebike qui réinvente la roue de vélo et transforme en quelques minutes n’importe quel vélo en vélo électrique, ou encore Verkor qui va amplifier la production de cellules de batteries en Europe.

Dans la catégorie « Infrastructure et gestion de l’énergie », la victoire se jouera notamment entre Mob Energy, qui a créé un robot de recharge mobile autonome pour recharger les véhicules électriques, ou Smob qui développe une plateforme pour optimiser une flotte de micromobilité (scooters, vélos, hoverboards) en libre-service. Enfin, dans la catégorie des solutions hydrogène ou biogaz, on distingue parmi les prétendants Atawey, qui conçoit et fabrique des stations de ravitaillement en hydrogène verte, et Energy Observer qui, après avoir construit le premier catamaran à hydrogène, a aujourd’hui pour objectif de développer des solutions d’hydrogène décarbonée pour les usages maritimes et terrestres.







Des rencontres B2B maintenues



Même si l’on ne retrouvera probablement pas le caractère tout à la fois chaleureux et productif des rencontres physiques que l’on peut faire au cours d’une telle manifestation, surtout lorsqu’elle se déroule dans un cadre aussi grandiose que celui du Palais Pharo à Marseille, les organisateurs du forum E4SM ont tout de même voulu conserver la dimension B2B de leur évènement. Pour cela, ils ont mis sur pied des sessions de réseautage en donnant la possibilité aux participants d’organiser et de planifier des réunions d’affaires virtuelles individuelles.

Après s’être inscrit et avoir complété son profil en précisant ses activités ainsi que le type de partenariat recherché, un participant peut solliciter des rendez-vous avec ses prospects pour des entretiens face à face de 15 à 20 minutes. Des réunions individuelles qui se dérouleront virtuellement via un outil de vidéo privé et de haute qualité. Les participants ont jusqu’au 12 octobre pour solliciter un rendez-vous qui devra être accepté pour être planifié. Avec près de 350 décideurs réunis en ligne, le forum E4SM devrait être en mesure, grâce à ce dispositif et malgré les circonstances particulières, de générer une réelle dynamique de business.





