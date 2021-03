E-Retro Max, le nouveau scooter électrique français !









Easy-Watts passe à la vitesse supérieure avec son incontournable E-Retro dans une nouvelle déclinaison équivalent 125 cm3. Ce modèle est proposé en plusieurs coloris : Gris métallisé, bleu ou noir brillant.







Des trajets urbains plus agiles



Fruit du prototypage et de tests menés durant plus d’un an par l’équipe R&D d’Easy-Watts, ce scooter offre à son conducteur une vitesse allant jusqu’à 70 km/h pour une autonomie record de 80 km. Equipé d’un moteur 3.000 Watts et une batterie amovible de 60 V pour 40 Ah, il offre une conduite plus souple et rend les trajets urbains plus agiles. Il peut supporter aisément deux adultes avec une charge maximale de 150 kg.







Durable



Reconnu pour la qualité de son SAV, Easy-Watts détient comme toujours toutes les pièces détachées de ce nouveau véhicule. Gage de réactivité que ce soit pendant les deux ans de garantie (batteries, pièces détachées et main d’œuvre) ou de vos entretiens à venir. La sécurité n’est pas en reste avec son alarme réglable, son guidon verrouillable et sa batterie amovible.







Le Bonus écologique est avancé !



Comme sur toute sa gamme de scooters électriques, la marque de 2-roues électriques est en mesure de vous avancer le bonus écologique à l’achat. Bénéficiez de 600 euros de réduction immédiate, Easy-Watts s’occupe de tout !







Plaisant et très tendance



Face à un tel engouement pour le modèle e-retro équivalent 50cm3, très apprécié de leur clientèle autant féminine que masculine, Easy-Watts a décidé d’aller plus loin en développant le E-Retro Max ! Une fois de plus, la marque française réalise un scooter plaisant et très tendance avec un rapport qualité prix comme toujours imbattable.







Disponible à l’achat dès maintenant !



Vous pouvez d’ores et déjà commander votre E-Retro Max en vous rendant sur la page dédiée au véhicule du







Vous êtes un professionnel basé en Ile-de-France ?



L'équipe vous accompagne dans votre démarche pour monter et soumettre votre dossier afin de bénéficier de l'aide régionale. Pour plus d'informations sur ce dernier né et sur les aides rendez-vous directement sur le site Internet Easy-Watts.com





Pour plus d'information



Easy-Watts

LE GUILCHER

10 rue Fulgence Bienvenue

22300 LANNION



Tel : 02 57 63 03 05

Mail :

Site :



LE GUILCHER10 rue Fulgence Bienvenue22300 LANNIONTel : 02 57 63 03 05Mail : contact@easy-watts.com Site : https://www.easy-watts.com/









