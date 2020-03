e-Bulli, un Combi classique transformé en électrique









Techno Classica, le salon mondial des voitures classiques et de prestige qui devait se dérouler à Essen du 25 au 29 mars, c’est virtuellement que Volkswagen a dévoilé vendredi son concept-car e-Bulli. Un modèle classique basé sur le T1 « Samba Bus » produit à Hanovre en 1966 et qui a passé un demi-siècle sur les routes de Californie avant d’être transformé en véhicule électrique. Avec l’I.D. Buzz dont le lancement est prévu en 2022, Volkswagen a déjà prévu de proposer une version moderne et électrique de son mythique Combi. Surfant sur la vague du rétrofit, le concept-car e-Bulli se propose lui de donner une nouvelle vie aux Combi classiques existants.

Ceci d’autant plus que, en partenariat avec la société eClassics spécialisée dans la transformation d’un véhicule thermique en électrique, Volkswagen compte proposer à tous les propriétaires de T1 de convertir leur Combi dans le style du e-Bulli dont les ingénieurs ont certes modifié l’intérieur en profondeur, mais sans perdre de vue un seul instant le concept original. Cette transformation sera néanmoins assez onéreuse puisque la conversion complète, avec les essieux avant et arrière remaniés, sera disponible à partir de 64 900 euros.





Un véhicule équipé du dernier système de transmission électrique



Si Volkswagen souhaitait rester fidèle à l’esprit de leur Combi, une chose était certaine dès le départ : e-Bulli devait être un T1 utilisant les derniers composants de système de transmission du Groupe. Ainsi, dans l’e-Bulli, le moteur quatre cylindres de 32 kW (44 ch) a cédé la place à une motorisation électrique développant une puissance de 61 kW (83 ch). De plus, avec un couple maximum de 212 Nm, la nouvelle transmission génère deux fois la force du moteur original du T1 de 1966 (102 Nm). Le tout en étant immédiatement disponible, ce qui est caractéristique des moteurs électriques.

Avec ce surcroît de puissance, la vitesse maximale de l’e-Bulli est de 130 km/h et encore est-elle limitée électroniquement, tandis qu’avec le système de transmission original, le T1 ne parvenait à atteindre qu’une vitesse maximale de 105 km/h. Par ailleurs, le système de transmission est couplé au levier de vitesses, qui se trouve maintenant entre le conducteur et le siège du passager avant. Les paramètres de sélection de la transmission automatique (P, R, N, D, B) sont affichés à côté du levier de vitesses. Une position B qui donne la possibilité au conducteur de régler le degré de récupération lors du freinage.







Une batterie de 45 kWh pour plus de 200 km d’autonomie



Intégré à l’arrière de l’e-Bulli, le moteur électrique est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 45 kWh. Un système d’électronique de puissance contrôle le flux d’électricité à haute tension entre le moteur et la batterie et, ce faisant, convertit le courant direct continu stocké en courant alternatif. Toutes les pièces standard du système de transmission électrique sont fabriquées par Volkswagen Group Components à Kassel. Parallèlement à cela sont ajoutés les modules lithium-ion conçus sur le site de Braunschweig. Ils sont inclus par eClassics dans un système de batterie spécialement adapté pour le T1.

Tout comme pour le futur I.D. Buzz, la batterie est logée au centre du plancher du véhicule. Une disposition qui abaisse le centre de gravité de l’e-Bulli et améliore ainsi ses caractéristiques de conduite. Son autonomie est de plus de 200 kilomètres. La recharge de la batterie s’effectue via une prise de système de charge combiné. Elle peut se faire avec du courant alternatif ou continu. En courant alternatif, la batterie est chargée avec une puissance de 2,3 à 22 kW, tandis qu’en courant continu elle peut être chargée aux bornes de charge rapide avec une puissance allant jusqu’à 50 kW. Il faut alors compter 40 minutes pour retrouver 80% de ses capacités.







