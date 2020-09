E-Bike Expedition : 200 km sur VTT électrique au Maroc













Les frissons de l’aventure



Après plusieurs mois de confinement planétaire, l’heure est venue de goûter à nouveau aux frissons de l’aventure et des grands espaces. C’est ce que propose l’E-Bike Expedition, un raid à VTT électrique dans le désert marocain, imaginé par Bruno Ricordeau, fondateur de l’agence Atypik Travel Organisation, spécialiste des voyages hors-normes, et Romain Gasnal, gérant de CGO Événement, créateur des 24 Heures Vélo Shimano.



Un périple en 5 étapes



En partenariat avec Sojasun, le Futuroscope, et Grillon d’Or, le rallye emmènera jusqu’à 80 participants en plein cœur du désert d’Agafay, splendide terrain de jeu rocailleux peu connu des touristes, situé à moins de trente kilomètres de Marrakech. Les concurrents parcourront ensuite 200 kilomètres à travers les dunes, les pistes et chemins agricoles, traversant d’authentiques villages berbères, pour rejoindre les contreforts de l’Atlas.



Aventure et convivialité, à portée de tous



Alternant course d’orientation, trek VTT et spéciales chronométrées, les épreuves laisseront leur chance à chacun, sportifs amateurs ou compétiteurs aguerris. Le soir, les participants poseront leurs VTT dans des "bivouacs" hauts de gamme, alliant confort et tradition. Au programme : animations et spectacles, dans un décor magique. Pour conclure, une soirée de gala au Kenzi Rose Garden, hôtel "5 étoiles" à Marrakech, clôturera le voyage.







Fun et compétition au programme



« Si l’E-Bike Expedition s’adresse avant tout aux férus d’aventure, la part belle est donnée aux activités ludiques. Le VTT à assistance électrique rend la compétition accessible à tous, aidant à aborder les dénivelés ou à se désembourber plus facilement. Nul besoin d’être un champion, une condition physique correcte suffit pour participer », explique Bruno Ricordeau. « Dans le cadre du ’team-building’, l’expérience peut aussi séduire les entreprises et leurs salariés », poursuit-il.



Une aventure entièrement sécurisée



Côté sécurité, tout est soigneusement préparé en amont. ATO et CGO sont reconnues pour leur savoir-faire dans l’organisation d’événements sportifs aux quatre coins du monde, avec assistance logistique, mécanique et aide médicale. Bruno Ricordeau (ATO) est, entre autres, l’organisateur du Raid des Andes ou du Trophée Paris-Pékin en voitures anciennes. Depuis 2015, cet ancien ingénieur de l’industrie automobile a amorcé une réflexion sur la question environnementale et créé la première course à zéro-émission, la Green expedition, en 2018. L’équipe CGO accueille chaque année plus de 2.500 cyclistes sur le circuit du Mans, tous venus pour en découdre dans la joie et la bonne humeur lors d’un relais par équipe de 24 heures.



Inventer un rallye solidaire et respectueux



L’idée de l’E-Bike Expedition viendra de sa rencontre avec Romain Gasnal. « Il existe très peu de compétitions à VTT électriques. L’objectif est de démocratiser leur usage tout en faisant la promotion des valeurs du développement durable », explique-t-il. Dans cet esprit, le raid soutient l’association Al Qariya pour aider à la construction d’une bibliothèque et d’une salle multimédia dans le village de Lahcen, en plein cœur du désert d’Agafay.



Retrouvez notre site internet Atypik Travel Organisation, spécialiste des voyages hors-normes, et CGO Evénement, créateur des 24 Heures Vélo Shimano, s’associent pour lancer un raid d’un nouveau genre : l’E-Bike Expedition, un éco-rallye de 200 km en VTT électrique, du désert d’Agafay aux contreforts de l’Atlas. Placé sous le signe de l’aventure et de l’écologie, ce défi sportif inédit, qui se déroulera du 20 au 24 janvier 2021, s’adresse aux amateurs de grands espaces et de périples insolites.Après plusieurs mois de confinement planétaire, l’heure est venue de goûter à nouveau aux frissons de l’aventure et des grands espaces. C’est ce que propose l’E-Bike Expedition, un raid à VTT électrique dans le désert marocain, imaginé par Bruno Ricordeau, fondateur de l’agence Atypik Travel Organisation, spécialiste des voyages hors-normes, et Romain Gasnal, gérant de CGO Événement, créateur des 24 Heures Vélo Shimano.En partenariat avec Sojasun, le Futuroscope, et Grillon d’Or, le rallye emmènera jusqu’à 80 participants en plein cœur du désert d’Agafay, splendide terrain de jeu rocailleux peu connu des touristes, situé à moins de trente kilomètres de Marrakech. Les concurrents parcourront ensuite 200 kilomètres à travers les dunes, les pistes et chemins agricoles, traversant d’authentiques villages berbères, pour rejoindre les contreforts de l’Atlas.Alternant course d’orientation, trek VTT et spéciales chronométrées, les épreuves laisseront leur chance à chacun, sportifs amateurs ou compétiteurs aguerris. Le soir, les participants poseront leurs VTT dans des "bivouacs" hauts de gamme, alliant confort et tradition. Au programme : animations et spectacles, dans un décor magique. Pour conclure, une soirée de gala au Kenzi Rose Garden, hôtel "5 étoiles" à Marrakech, clôturera le voyage., explique Bruno Ricordeau., poursuit-il.Côté sécurité, tout est soigneusement préparé en amont. ATO et CGO sont reconnues pour leur savoir-faire dans l’organisation d’événements sportifs aux quatre coins du monde, avec assistance logistique, mécanique et aide médicale. Bruno Ricordeau (ATO) est, entre autres, l’organisateur du Raid des Andes ou du Trophée Paris-Pékin en voitures anciennes. Depuis 2015, cet ancien ingénieur de l’industrie automobile a amorcé une réflexion sur la question environnementale et créé la première course à zéro-émission, la Green expedition, en 2018. L’équipe CGO accueille chaque année plus de 2.500 cyclistes sur le circuit du Mans, tous venus pour en découdre dans la joie et la bonne humeur lors d’un relais par équipe de 24 heures.L’idée de l’E-Bike Expedition viendra de sa rencontre avec Romain Gasnal., explique-t-il. Dans cet esprit, le raid soutient l’association Al Qariya pour aider à la construction d’une bibliothèque et d’une salle multimédia dans le village de Lahcen, en plein cœur du désert d’Agafay.Retrouvez notre site internet en cliquant ici





Pour plus d'information



Atypik Travel Organisation

Bruno RICORDEAU

5, Rue de Mayenne

72140 SILLE LE GUILLAUME



Tel : 06 76 04 48 81

Mail :

Site :



Bruno RICORDEAU5, Rue de Mayenne72140 SILLE LE GUILLAUMETel : 06 76 04 48 81Mail : b.ricordeau@atypik-travel.com Site : http://www.thegreenexpedition.fr/









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire