Dieter Zetsche (Daimler) investit dans Sono Motors (vidéo) ?

Cadeau de Noël



Remplacé en mai dernier à la présidence du conseil d’administration de Daimler AG par Ola Källenius, Dieter Zetsche reste un personnage marquant très identifiable avec ses fameuses moustaches. C’est sans doute la raison pour laquelle il a été choisi par l’équipe de Sono Motors pour être le héros d’une vidéo de 75 secondes. Curieusement, c’est à bord d’une BMW i8, étoile Mercedes suspendue au rétroviseur intérieur, qu’il débarque pour acheter un sapin de Noël. Mais le bel arbre ne rentre pas dans la sportive branchée. Découvrez dans le court film comment il s’en sort !



21,5 sur 50



Au début du mois, Sono Motors Sion. Le deal : réunir en 30 jours 50 millions, sous peine de devoir abandonner un projet bâti autour d’une voiture électrique très bien imaginée. A quelques heures de Noël, le compteur n’affiche que 21,5 millions : une très belle somme tout de même. Mais insuffisante et encore bien loin de l’objectif. Selon le service de communication de Sono Motors, ces gouttes de promesse forment toutefois « la plus grande campagne de financement communautaire en Europe ».







Participation aux bénéfices



Les fondateurs de la startup font cependant le maximum pour parvenir à boucler cette incroyable levée de fonds dans les délais, n’hésitant pas à abandonner leurs droits de participation aux bénéfices au profit d’un pool communautaire dans lequel figurent les détenteurs d’une réservation pour la Sion. En clair, ceux qui auront commandé un exemplaire de la citadine électrique pourraient recevoir des dividendes, avec comme plus forte condition que l’actuelle collecte de fonds parvienne à son terme. « Nous savons par nos précédentes campagnes de crowdfunding que les derniers jours sont essentiels. Ensemble, nous pouvons atteindre le seuil de 50 millions ! », espèrent encore les fondateurs de Sono Motors.



L’équipe mobilisée



