Des points « mobilité » avec la plateforme & Charge de Porsche

& Charge est une nouvelle filiale de Porsche Digital qui élargit à l’électromobilité son portefeuille d’activités numériques. Selon le service de communication du constructeur, « la startup, basée à Francfort, en Allemagne, propose ainsi le premier programme de fidélité pour la mobilité électrique en Europe ».



Des kilomètres à échanger



Concrètement, tous les achats, réservations et autres transactions effectués via la plateforme en ligne & Charge fera gagner des kilomètres bonus à échanger ensuite pour régler tout ou partie d’une recharge de véhicule électrique, une location partagée de scooter et autres engins branchés. « Les plateformes numériques peuvent considérablement accélérer le changement vers des solutions de mobilité durable », justifie Mattias Ulbrich, PDG de Porsche Digital.



Bientôt en France



A ce jour, la plateforme & Charge est disponible en Allemagne, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas. Porsche, qui se réjouit du bon accueil de ce système de récompense, assure que « d’autres pays suivront sous peu ». Cette initiative a déjà convaincu un nombre important de 600 partenaires promettant une grande diversité de façon d’utiliser les points de fidélité obtenus. Notamment en soutenant des projets certifiés luttant contre le dérèglement climatique. Ainsi avec & Charge se veut climatiquement neutre depuis sa création, réduisant et compensant les émissions de CO2 de ses propres activités commerciales, mais aussi celles de ses utilisateurs. est une nouvelle filiale deDigital qui élargit à l’électromobilité son portefeuille d’activités numériques. Selon le service de communication du constructeur,Concrètement, tous les achats, réservations et autres transactions effectués via la plateforme en lignefera gagner des kilomètres bonus à échanger ensuite pour régler tout ou partie d’une recharge de, une location partagée de scooter et autres engins branchés., justifie Mattias Ulbrich, PDG deDigital.A ce jour, la plateformeest disponible en Allemagne, Autriche, Belgique et aux Pays-Bas. Porsche, qui se réjouit du bon accueil de ce système de récompense, assure que. Cette initiative a déjà convaincu un nombre important de 600 partenaires promettant une grande diversité de façon d’utiliser lesdeobtenus. Notamment en soutenant des projets certifiés luttant contre le dérèglement climatique. Ainsi avec South Pole se veut climatiquement neutre depuis sa création, réduisant et compensant les émissions de CO2 de ses propres activités commerciales, mais aussi celles de ses utilisateurs.









