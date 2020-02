Des cars scolaires électriques Autocars Dominique/B.E. Green dans une vidéo













Ce ne sont que quelques secondes dans un film de plus de 6 minutes, mais elles font partie d’une énumération des actions de la commune de Vélizy-Villacoublay (78) en faveur de l’environnement, de la santé publique et du développement durable. Le spot, réalisé par 1616Prod, a été présenté le 17 janvier dernier à l’occasion de la cérémonie des vœux du maire, Pascal Thévenot.



Synopsis



Exposé à diverses informations peu réjouissantes, un enfant décide de mener une série d’actions avec ses peluches pour améliorer le monde. De quoi lister celles effectuées sur le territoire de Vélizy-Villacoublay : 30.000 bulbes de fleurs plantés chaque année avec un arrosage économe en eau, des ruchers pour préserver les abeilles, réduction de l’énergie consommée pour l’éclairage public, fermeture d’une route pour favoriser la migration des crapauds, installation d’une trentaine de nichoirs à oiseaux, éloignement des pigeons avec des fauconniers dresseurs de rapaces, mise en place d’hôtels à insectes, utilisation de poulaillers pour réduire les déchets organiques, éco-pâturage avec des moutons, berges engazonnées avec des espèces végétales dépolluantes, etc.







Mobilité électrique



Au sujet de la mobilité, la mère explique au jeune garçon, rejoint par sa sœur, qu’il faut « choisir des moyens plus écologiques comme l’électricité ». Concrètement, à Vélizy-Villacoublay, sont exploités plusieurs moyens de transport branchés : tramway, navette autonome Milla, ramassage scolaire par autocars électriques, etc. « Les sociétés Autocars Dominique & B.E. Green sont heureuses d’accompagner la ville de Vélizy-Villacoublay dans sa transition énergétique. En effet, depuis janvier 2019, nous assurons l’ensemble des transports scolaires et périscolaires avec 3 autocars 100% électriques. Merci à la Ville de Vélizy-Villacoublay de nous accorder sa confiance à l’occasion de cette première initiative sur le territoire nationale », commente l’adhérent à l’Avem.





Pour plus d'information



B.E. green



55, rue Tabuteau

78530 BUC



Tel : 01.39.07.14.75

Mail :

Site :



55, rue Tabuteau78530 BUCTel : 01.39.07.14.75Mail : contact@b-e-green.com Site : http://www.b-e-green.com









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire