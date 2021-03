Des camions électriques Renault Trucks pour tous les usages dès 2023













hydrogène, Renault Trucks assure proposer à son catalogue dans 2 ans environ des camions électriques pour les 3 segments principaux du marché : distribution, construction et longue distance. Ce programme sera appuyé par une organisation dédiée qui commence à se mettre en place.



Flottes de camions décabonées dans 30 ans



Par cette nouvelle communication, Renault Trucks souhaite mettre en avant son rôle dans la décarbonation intégrale des flottes de transport en circulation dans 30 ans. « Les camions ayant une durée de vie d’au moins dix ans, tous les modèles fabriqués d’ici 2040 doivent rouler sans combustibles fossiles. L’énergie électrique à batterie et à pile à combustible sera cruciale pour réaliser cette transformation majeure vers un transport sans carbone », souligne le constructeur.



La gamme aujourd’hui : un fourgon…



En mars 2020, Renault Trucks a lancé la production en série de sa deuxième génération de véhicules utilitaires électriques à l’usine de Blainville-sur-Orne. Désormais, sa gamme branchée se compose de modèles d’un PTAC compris entre 3,1 et 26 tonnes. Pour la distribution urbaine et la livraison du dernier kilomètre, le constructeur place son Master Z.E. disponible depuis 2018. Le fourgon tire son autonomie réelle de 120 km d’une batterie lithium-ion de 33 kWh de capacité énergétique. Elle alimente un moteur d’une puissance de 57 kW qui développe un couple maximal de 225 Nm. Le châssis peut sur demande être aménagé autrement que dans sa présentation habituelle de fourgon.



…et 2 camions



Pour des volumes plus importants, Renault Trucks propose le D Z.E. 16 tonnes dont l’autonomie peut atteindre les 300 km en usage urbain avec le pack 300 kWh (moteur électrique d’une puissance maximale de 185 kW, 130 kW en continu, couple maximal de 425 Nm). Pour certaines applications, dont la collecte des déchets, ce poids lourds se décline en D Wide Z.E. 26 tonnes. Il embarque alors 2 moteurs électriques pour une puissance totale cumulée de 370 kW (puissance continue de 260 kW), avec un couple maximal de 850 Nm.







Un tracteur routier en 2023



Désormais, Renault Trucks se prépare à produire un tracteur routier électrique pour une commercialisation en 2023. Ce nouveau poids lourd répondrait aux besoins des transports régionaux et interrégionaux. « Une offre tout électrique destinée à la construction urbaine sera également disponible à la commande à cette date », complète le constructeur. Ce dernier envisage ensuite d’intégrer des piles hydrogène pour des transports sur de longues distances et/ou de lourdes charges. Les caractéristiques techniques seront communiquées ultérieurement. Président de Renault Trucks, Bruno Blin précise : « Nous visons à ce que 35% de nos ventes soient électriques en 2030. D’ici 2040, toutes nos gammes de véhicules seront 100% sans énergie fossile ».



Des partenariats stratégiques



Afin de réussir son virage vers l’électrique, Renault Trucks espère s’appuyer sur 2 piliers. Tout d’abord sur des synergies au sein du groupe Volvo dont il est une filiale. En produisant des volumes plus importants d’engins similaires sous différentes marques, les coûts de production et tarifs de vente seront réduits. Par ailleurs, « Renault Trucks bénéficiera des travaux menés par la nouvelle unité de développement du groupe Volvo dédiée aux véhicules de moyen tonnage, segment de base pour l’introduction progressive de l’électromobilité pour les poids lourds », indique le constructeur. « Renault Trucks capitalisera également sur les partenariats développés par Volvo Energy, la nouvelle entité du groupe Volvo dédiée à la fourniture, à la seconde vie et au recyclage des batteries, ainsi qu’aux solutions de recharge », poursuit-il. Concernant les packs lithium-ion spécifiques aux applications poids lourds, Renault Trucks profitera de l’alliance formée entre la maison mère et Samsung SDI.



Des unités dédiées



Renault Trucks compte atteindre ses objectifs en se reposant sur des unités dédiées. Déjà au niveau de la recherche et du développement. Grâce à une enveloppe de 33 millions d’euros, le constructeur sera pour cela soutenu par son nouveau centre X-Tech Arena qui sera construit début 2023 à Lyon. Concernant la commercialisation et l’accompagnement des clients, le constructeur a mis en place une nouvelle entité en charge des projets de mobilité électrique. Et ce, « afin de booster à la fois l’efficacité opérationnelle et la satisfaction client ». En réinvestissant son haut niveau d’expertise, l’équipe développera des partenariats avec des acteurs stratégiques (transporteurs, distributeurs, pouvoirs publics, fournisseurs d’énergie, etc.) susceptibles d’emporter l’adhésion des professionnels du transport. 