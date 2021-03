De belles occasions électriques à saisir









donner au plus grand nombre la possibilité de rouler en voiture électrique. Pour ce faire, Greenmove a souhaité intervenir sur le marché du véhicule électrique d'occasion proposé à l'achat ou en location longue durée.

Nous sommes allés à la rencontre d’Aurélien Tardieu, son CEO, pour en savoir plus sur Greenmove et le marché du véhicule électrique d’occasion.





Le véhicule électrique accessible à tous



Greenmove a été créée, il y a environ 2 ans, avec une mission claire : « donner la possibilité au plus grand nombre de rouler en voiture électrique, notamment à tous ceux qui continuent d’avoir besoin de leur véhicule tous les jours, et à qui on fait souvent un procès un peu facile d’inconscience écologique » nous explique Aurélien Tardieu.



Greenmove cible les particuliers mais également les professionnels de type artisans, TPE et PME.



« En termes de mise en œuvre, Greenmove fait levier à la fois sur l’occasion et la location longue durée pour rendre les prix des véhicules accessibles. Par ailleurs, nous jouons la carte de la transparence et de la pédagogie pour accompagner nos clients vers la mobilité électrique, en les aidant à lever tous les freins.



En effet, les véhicules électriques sont plus simples et comportent moins de pièces que leurs équivalents thermiques (60%), ce qui réduit les coûts de maintenance sur le moyen / long terme. Nous sommes convaincus qu’ils conservent une valeur d’usage. Grâce à notre plateforme, nous permettons aux véhicules électriques d’allonger leur cycle de vie, puisqu’un véhicule peut rentrer chez nous pour plusieurs cycles de commercialisation, apportant donc un meilleur respect de notre environnement et une consommation plus responsable » explique Aurélien Tardieu.





Le marché de l’occasion : un complément indispensable au marché du neuf



L’année 2020, malgré le contexte sanitaire et un secteur automobile en berne, a été une année record en termes de ventes de véhicules 100 % électriques et hybrides rechargeables neufs en France. Entre 2019 et 2020, les immatriculations de véhicules électriques neufs ont quasiment été multipliées par 3 (cf.



Pour accompagner le développement de la mobilité électrique, l’Etat français a entre autres mis en place des aides à l’acquisition de véhicules électriques neufs mais également d’occasion. Les particuliers peuvent ainsi bénéficier d’un bonus écologique de 1 000 euros pour l’achat ou la location d’une durée de 2 ans ou plus d’un véhicule électrique d’occasion.

Par ailleurs, des dispositifs à destination des professionnels sont également disponibles dans certaines régions comme en Région Sud – Provence-Alpes-Côte d’Azur par exemple.



• Comment se porte le marché de l’occasion ?



Le marché du véhicule d’occasion, toutes énergies confondues, est, quant à lui, en forme souligne Aurélien Tardieu. Il a bien résisté en 2020 avec 5,5 millions de transactions, soit une baisse de 4% par rapport à 2019 (beaucoup mieux que le marché du neuf qui a fait -25%), et il a même progressé de +6% en février 2021. Le marché du Véhicule d’Occasion Électrique (VEO) progresse dans le sillage du marché du neuf avec 20 000 unités en 2019 (+55% par rapport à l’année précédente) et une tendance de +42% sur les 8 premiers mois de l’année 2020.



Aurélien Tardieu constate cependant que le marché n’est pas encore bien structuré.



Nous travaillons activement à faire en sorte que la filière électrique de l’automobile se normalise et devienne plus transparente. Pour qu’in fine les usagers soient plus confiants, qu’il y ait plus d’information sur les spécificités de ces véhicules, notamment sur l’état de la batterie.



C’est d’autant plus important d’aider le marché de l’occasion, car ça a toujours été un peu le parent pauvre du secteur automobile, et que le marché du neuf ne peut bien fonctionner que si le marché de l’occasion est fluide : pour que les véhicules neufs se vendent bien, il faut qu’il y ait une confiance dans le fait qu’ils se revendront bien sur le marché de l’occasion.



● Comment les Français perçoivent-ils les véhicules électriques d’occasion par rapport aux véhicules thermiques d’occasion ?



En France, il y a 2 principaux types de freins pour le consommateur :



➢ Un frein financier : un véhicule électrique peut encore coûter 2 fois plus cher que son équivalent thermique. Nous y répondons par plusieurs biais :

○ En capitalisant sur l’occasion et sa décote ;

○ En faisant levier sur la location longue durée (dans 90% de nos cas versus 10% de vente ou location moyenne durée) ;

○ Enfin, en apportant un accompagnement sur les aides qui existent ; les clients étant un peu perdus face à la manne d’aides nationales, locales ou autre.



➢ Un frein lié à l’usage de cette nouvelle technologie et principalement aux questions de l’autonomie (la peur de la “panne sèche”) et de la recharge. Là aussi, Greenmove vient apporter son expertise et sa pédagogie. Notre rôle ici est d’accompagner tous les consommateurs :

○ Dans leur choix du véhicule électrique d’occasion à acquérir en fonction de leur usage, qui est très souvent surestimé au départ (pour rappel, 80 % des trajets urbains et périurbains sont de moins de 45 kilomètres / jour), et ainsi aider les futurs acquéreurs à prendre conscience que l’occasion leur permet de couvrir leur besoin.

○ Avec un accompagnement et un conseil sur la recharge : si l’installation à domicile est possible, nous aidons notre client à choisir la solution la plus adaptée et l’aiguillons vers nos partenaires installateurs. Si ce n’est pas possible, nous l’aidons à identifier les solutions qui lui sont accessibles en dehors de son domicile. Nous accompagnons également nos clients à gérer la recharge sur des trajets inhabituels, mais nous sommes intimement convaincus que 90 % de la problématique de la recharge passe par une installation à domicile ou sur le lieu de travail.



En outre, Greenmove est fière d’apporter de la transparence pour une bonne appréhension / compréhension par ses clients de l’électrique : par exemple sur la qualité des batteries, sur nos prix ou notre procédure de restitution à la fin de la location.



● Où se situe la France par rapport aux autres pays européens ?



Le marché français est dans une dynamique similaire à celle de l’Europe qui a pour volonté de pousser le VE dans une démarche plus globale de transition énergétique et écologique. Ceci se traduit par une incitation des constructeurs et la mise en place d’aides gouvernementales dans plusieurs pays comme la France.





Des voitures d’occasion passées au crible







● Comment choisissez-vous les véhicules d’occasion que vous proposez ?



Les voitures sont achetées auprès d’un réseau de professionnels partenaires triés sur le volet et font l’objet de 95 points de contrôle, dont certains spécifiques à l’électrique. Tous nos véhicules sont récents et ont maximum 30 000 km au compteur.



De plus, la batterie de traction, élément essentiel des véhicules électriques, fait l’objet d’un diagnostic qui permet de préciser son niveau d’état de santé et d’autonomie maximum. Cet état de santé constitue notre critère numéro 1 d’achat, et conditionne de fait le réseau de partenaires que nous avons en termes de sourcing, car bon nombre de réseaux de véhicules d’occasion ne permettent pas à l’heure actuelle de disposer de cette information, mais nous y travaillons activement !



● Au niveau des batteries, comment garantissez-vous l’état des batteries des véhicules d’occasion que vous commercialisez ?



Les véhicules que nous achetons disposent d’un état de santé de batterie maximal, et donc d’une autonomie optimale par rapport à ce qui existe sur le marché électrique d’occasion (entre 95 et 98% « d’état de santé » ou de capacité de batterie par rapport à la capacité initiale neuve d’un véhicule neuf).



Pour nous en assurer, nous avons noué un partenariat avec La Belle Batterie. Leur certificat, indépendant, indique l’état de santé, à un instant T, de la batterie d’un véhicule électrique. Nous fournissons ce certificat à nos clients.



● Depuis maintenant un an, vous proposez également une offre destinée aux professionnels sur des véhicules électriques d’occasion, en quoi consiste-t-elle et pourquoi avez-vous créé cette offre ?



Depuis un an, Greenmove a en effet lancé une offre dédiée aux professionnels. Nous entendons par là les artisans, TPE, PME qui ne sont pas toujours bien adressés par les acteurs traditionnels. Pour autant, ces professionnels ont les mêmes freins que les particuliers et sont en demande d�accompagnement pour faire évoluer leur parc vers l’électrique.

L’électrique est pour eux l’assurance qu’ils pourront utiliser leur véhicule, qui est leur outil de travail, tous les jours, même lors des jours de restriction de circulation et dans les zones à faible émission mobilité (ZFE-m). Par ailleurs, la fiscalité leur est avantageuse, en termes de taxe sur les véhicules de société (TVS) et d’amortissement. De surcroît, l’occasion leur permet d’optimiser le budget de leur flotte de véhicules, ce qui est d’autant plus important dans le contexte économique actuel.



● Quel conseil donneriez-vous aux particuliers et professionnels qui souhaiteraient acquérir un véhicule électrique d’occasion ?



Il est important de se poser la question de leur usage réel : il est vrai que nous assistons à une course aux annonces d’autonomies de plus en plus importantes, mais la vraie question reste de savoir ce dont nous avons réellement besoin. La réponse objective à cette question fait du bien au portefeuille et à l’environnement.





Bilan et perspectives pour 2021



Nous avons, depuis notre création en 2019, éprouvé notre modèle et nos modes de commercialisation. Il y a une attente réelle du marché. Nous avons également parfait nos process, nous sommes entourés de partenaires de confiance tel La Belle Batterie ou encore Hiflow - pour la livraison à domicile de nos VEO (véhicule électrique d’occasion) partout en France.

Également, nous nous sommes associés à ENGIE dans le lancement du site mobiliteverte.engie.fr, sur lequel Greenmove opère toute la partie VEO.

Notre ambition pour 2021 est de poursuivre notre développement. Grâce à de nouveaux moyens, nous recrutons de nouveaux salariés pour grandir et aller encore plus loin.





Nous remercions vivement Aurélien pour cet échange très enrichissant.

Pour plus d'information



Greenmove

Aurélien Tardieu

21 Place de la République

75003 PARIS



Tel : 01 84 60 90 40

Mail :

Site :



Aurélien Tardieu
21 Place de la République
75003 PARIS
Tel : 01 84 60 90 40
Mail : contact@greenmove.fr
Site : www.greenmove.fr









