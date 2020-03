Dacia lève timidement le voile sur sa future citadine électrique









« showcar » qui préfigure la citadine avec laquelle elle entend lancer la révolution de l’électrique abordable. Un modèle qui sera disponible en 2021.

Avec son look de SUV et ses dimensions réduites, Dacia Spring est bien la déclinaison européenne de la Renault City K-ZE conçue pour le marché chinois. Une voiture low-cost qui colle à l’image et à la philosophie de la marque Dacia qui souhaite proposer des voitures simples, modernes, fiables et robustes au juste prix. Un concept qui lui a permis de séduire 6,5 millions de clients avec Logan, Sandero et Duster. Une clientèle que Dacia compte encore élargir avec sa citadine spacieuse qui devrait être la voiture électrique la moins chère du marché sur ce segment.





Une présentation minimaliste



Dacia Spring est une citadine 4 places, longue de 3m73 et offrant un beau volume de coffre (300 l). Sa présentation s’est surtout résumée à la mise en lumière des quelques modifications extérieures apportées à la Renault City K-ZE. Celles-ci portent notamment sur un bouclier avant légèrement redessiné, des accastillages striés dans la masse (arches de roues, protection de portes,…), quelques touches orange fluo et une nouvelle signature lumineuse annonciatrice de la future identité lumineuse des modèles de la marque.

Pour le reste Dacia n’a rien dévoilé de l’habitacle et des futurs équipements de sa citadine électrique. Rien non plus sur les caractéristiques techniques de ce véhicule. Emmanuel Bouvier (Directeur commercial de Business Unit électrique) a néanmoins confirmé à nos confrères de L’argus que la citadine de série ne présenterait aucune différence technique avec la K-ZE. Elle serait donc équipée d’un moteur électrique d’une puissance de 33kW (45 ch) alimenté par une batterie d’une capacité de 26 kWh. De quoi autoriser une autonomie d’environ 200 km en cycle WLTP et donc sensiblement plus pour un usage essentiellement urbain.







Un juste prix encore à confirmer



Déception également concernant le prix à partir duquel la Dacia électrique sera disponible. Celui-ci n’a pas été dévoilé même si le Groupe Renault laisse toujours entendre qu’il sera le plus bas du marché. Si ce prix est bien conforme à la philosophie de la marque, il devrait avoisiner les 10 000 €, bonus écologique déduit. Si c’est réellement le cas, la citadine électrique de Dacia sera susceptible de séduire une clientèle urbaine qui a envie de passer à l’électrique mais qui en est dissuadé par un prix trop élevé. Par ailleurs, un prix bas parait indispensable pour que la Dacia électrique trouve sa place au sein de la gamme du Groupe Renault, surtout avec l’arrivée prochaine de la Twingo Z.E.

Outre le public des particuliers, le Groupe Renault estime que la citadine électrique de Dacia représente en effet la solution idéale pour les nouveaux services de mobilité comme les flottes de véhicules en autopartage. Un marché sur lequel il est largement engagé avec la plus grande flotte de véhicules électriques en autopartage en Europe (7 800 Zoé, Kangoo Z.E. et Twizy). La version de série de Dacia Spring viendra donc renforcer cette flotte, notamment à Paris où Renault vient de lancer le nouveau service Zity. L’autopartage est appelé à se développer fortement ces prochaines années, non seulement par ce qu’il répond à un vrai besoin, mais aussi parce qu’il va permettre aux constructeurs d’écouler un grand nombre de véhicules électriques. Une manière pour eux de respecter pas les objectifs de réduction des émissions de CO2 imposés par l’Union européenne et d’éviter ainsi de lourdes pénalités financières.







