Concurrent chinois de Tesla, Xpeng explose les ventes en décembre 2020

Tesla afin d’accélérer le développement mondial de la mobilité électrique. D’abord connu sous le nom de Xiaopeng Motors, Xpeng produit depuis les derniers jours de 2018 son SUV G3 inspiré du Tesla Model X, et à partir du printemps 2020 une berline P7 proche de la Model S. Avec des prix très inférieurs aux américaines électriques, les chinoises connaissent une très forte croissance des ventes fin 2020, alors que Xpeng débarque en Europe par la Norvège.



A partir de 33.700 euros le SUV G3



Avec une autonomie WLTP de 451 kilomètres, le SUV électrique G3 est proposé depuis peu en Norvège, à partir de 33.700 euros. Les premières livraisons ont été effectuées mi-décembre dernier. Pour comparaison, le Tesla Model X, dans la cour duquel veut jouer Xpeng avec ce modèle, est doté d’un rayon d’action de 561 km. Mais son prix est bien plus élevé, de l’ordre de 95.000 euros, soit presque le triple. La notoriété grandissante de la marque chinoise laisse envisager un record des ventes en 2021.



5.700 livraisons en décembre 2020



En 2020, Xpeng a livré plus de 27.000 véhicules électriques, dont 11.979 SUV G3 et 15.062 berlines branchées P7. Ces chiffres traduisent une augmentation de 112% des ventes l’année dernière par rapport à 2019. En s’attardant sur le dernier trimestre, et en particulier décembre, force est de constater que le mouvement s’est singulièrement accéléré : + 303% 4T2020 par rapport au 4e trimestre 2019 ; +326% en décembre, par comparaison au même mois il y a 2 ans. Le mois dernier, Xpeng a livré 5.700 véhicules électriques : 2.009 G3 + 3.691 P7.







Un dangereux concurrent pour Tesla en 2021 ?



Xpeng représente-t-il un dangereux concurrent pour Tesla en 2021 ? L’Américain a livré environ 500.000 voitures électriques en 2020 et affiche un excellent taux de croissance à 2 chiffres. En dupliquant sur 12 mois le nombre des livraisons de Xpeng observées en décembre 2020, on obtient 68.400 unités (5.700 x 12). En appliquant une croissance de 300%, le volume pourrait passer à 273.600 G3+P7. Il faudrait encore multiplier ce résultat par 3 ou 4 pour que Xpeng dépasse Tesla en fin d’année. Sauf accident de parcours pour la marque américaine, il est peu probable que la chinoise se hisse sur la première marche en 2021.



Peut-être en 2023



