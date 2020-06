Commercialisation des Kia Ceed SW et XCeed hybrides rechargeables













2 nouveaux hybrides rechargeables



Kia Motors franchit un nouveau cap dans sa stratégie d’électrification avec la commercialisation des nouvelles versions hybrides rechargeables de ses Kia Ceed SW et XCeed. Ces deux nouveaux modèles, qui suivent l’introduction de cette technologie sur le crossover compact Niro en 2017, permettent à Kia de proposer, pour la toute première fois, ses groupes propulseurs électrifiés sur la famille Ceed. L’arrivée de ces motorisations alternatives sur la famille Ceed, s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’électrification du constructeur coréen. Elle permet également de répondre aux nouvelles règlementations européennes.



Aides à l’achat



Depuis le 1er juin 2020, le dispositif de bonus écologique gouvernemental pour les véhicules électrifiés est renforcé avec la mise en place d’un nouveau bonus de 2.000 euros pour l’achat de véhicules hybrides rechargeables, pour les personnes physiques comme pour les personnes morales. Les Kia Ceed SW et XCeed hybrides rechargeables sont éligibles à ce bonus exceptionnel, ainsi que le Kia Niro hybride rechargeable. En outre, Kia Motors propose une offre exceptionnelle et double ce nouveau bonus écologique de 2.000 euros. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’une prime de 4.000 euros sur l’achat d’un véhicule hybride rechargeable Kia, jusqu’à fin décembre 2020. Le montant de la prime peut même atteindre 9.000 euros, si le client est éligible à la prime à la conversion de 5.000 euros.



Production lancée au 1T2020



La production des nouveaux Kia Ceed SW et XCeed hybrides rechargeables a débuté au premier trimestre 2020. Ils sont assortis de série de la garantie exclusive 7 ans ou 150.000 km de Kia (au 1er des deux termes échu), qui couvre également la batterie lithium-polymère et le moteur électrique. Ces nouveaux modèles sont commercialisés exclusivement en Europe. Ils sont dès à présent disponibles à la commande en France, les premières livraisons étant prévues début juillet.







Moteurs et transmissions



Technologie hybride rechargeable à faibles émissions et conduite possible en mode tout-électrique : de nombreux bénéfices pour les conducteurs. Les technologies embarquées sur le groupe propulseur de ces deux modèles permettent une réduction significative de la consommation et des émissions de CO2. Ainsi, pour le conducteur, l’hybride rechargeable est synonyme de nombreux avantages : conduite souple, économie de carburant avec la possibilité de rouler en 100% électrique sur plus d’une cinquantaine de kilomètres en cycle urbain. Mais également un bonus gouvernemental doublé par Kia et atteignant 4.000 euros, une exonération des frais de carte grise (taxe régionale Y1) de 50% ou 100% (selon les régions), et une exonération de la TVS à vie pour les entreprises.



8,9 kWh



Les nouvelles versions hybrides rechargeables des Kia Ceed SW et XCeed offrent une alternative des plus intéressantes aux modèles à essence et diesel classiques. Leur groupe propulseur combine une batterie lithium-polymère de 8,9 kWh, un moteur électrique de 44,5 kW (60,5 ch) et un moteur « Kappa » quatre cylindres 1,6 litre à injection directe d’essence (GDI) d’une puissance de 105 ch. Il développe, ainsi, une puissance combinée de 141 ch pour un couple combiné de 265 Nm, permettant à la Kia Ceed SW et au Kia XCeed d’abattre le 0 à 100 km/h respectivement en 10,8 secondes et 11,0 secondes.



DCT6



Ce groupe propulseur est couplé à une transmission à double embrayage à six rapports (DCT6), permettant au conducteur de sélectionner les rapports lui-même pour un agrément de conduite rehaussé par rapport aux autres modèles hybrides équipés d’une transmission à rapport variable en continu électronique (e-CVT). Les hybrides à transmission e-CVT classiques convertissent une partie de la puissance du moteur thermique pour la transmettre au moteur électrique, entraînant des pertes lors de la conversion d’énergie. La transmission DCT6 de Kia est différente dans le sens où elle permet de transférer la puissance du moteur thermique et du moteur électrique en parallèle, avec des pertes d’énergie réduites et en évitant l’effet de patinage inhérent à la transmission e-CVT lors des phases d’accélération soutenue.



57 et 59 km



Ces nouvelles variantes hybrides rechargeables intègrent un système de récupération d’énergie au freinage leur permettant de récupérer l’énergie cinétique pour recharger leur batterie, améliorant ainsi davantage l’efficacité du groupe propulseur. La Kia Ceed SW Hybride Rechargeable affiche une autonomie 100 % électrique permettant de parcourir jusqu’à 57 km et le Kia XCeed jusqu’à 59 km (cycle urbain WLTP et selon finitions), et donc de réaliser la majorité des déplacements quotidiens et des trajets de courte distance en mode tout électrique. La Kia Ceed SW affiche des émissions de CO2 comprises entre 29 et 33 g/km (selon finitions) en WLTP, quant au XCeed ses émissions de CO2 sont comprises entre 32 et 38 g/km (selon finitions) en WLTP également.







VESS



Les deux véhicules sont équipés du nouveau système VESS (Virtual Engine Sound System) de Kia, une alerte sonore qui s’active en mode tout électrique à faible vitesse ou en marche arrière. Le système génère un niveau sonore virtuel pouvant atteindre 59 dBA, visant à informer les piétons et les cyclistes de la présence du véhicule.



Confort de suspension et tenue de route



Conçus pour les routes européennes, en tenant compte des attentes des clients européens. A l’instar de leurs homologues à moteurs essence et diesel, les Kia Ceed SW et XCeed hybrides rechargeables ont été exclusivement conçus pour les routes européennes, en tenant compte des attentes des clients européens. Leur confort de suspension et leur tenue de route ont été optimisés pour favoriser davantage de dynamisme et d’agrément de conduite. Leur suspension totalement indépendante vise à garantir aux conducteurs une agilité et une réactivité exemplaires. La suspension a été travaillée sur différents types de routes en Europe : gage d’un excellent confort, elle offre également au conducteur un meilleur contrôle des mouvements de caisse en virage et un maximum de stabilité à vitesse élevée. Sur ces deux nouvelles versions hybrides rechargeables, la suspension et la direction ont été quelque peu optimisées par rapport à celles des versions essence et diesel de ces deux modèles. Ces évolutions permettent à chacune de ces nouvelles variantes de conserver les caractéristiques de conduite de leurs homologues à motorisation classique, tout en tenant compte de la différence de répartition de poids du groupe propulseur.



Grande souplesse



Le Kia XCeed hybride rechargeable adopte, au niveau de sa suspension avant, les mêmes butées de rebond hydrauliques que ses homologues à moteurs essence et diesel. Ces butées en caoutchouc baignent dans l’huile hydraulique des amortisseurs, assurant une grande souplesse de suspension sur routes accidentées. La suspension du véhicule a été conçue pour absorber des chocs plus importants en réagissant de manière souple et progressive, empêchant ainsi la caisse de « rebondir » lorsque la suspension se détend après une rapide compression. Il en résulte également une meilleure réactivité de la direction et une amélioration du contrôle global de la caisse, de même qu’une réduction des bruits de suspension sur routes dégradées.



Systèmes embarqués



La dotation technologique de ces deux modèles contribue à améliorer davantage leur agrément de conduite et leur niveau de sécurité. Ils bénéficient de série du contrôle électronique de trajectoire (ESC) et du système de gestion de la stabilité du véhicule (VSM) de Kia, ainsi que du contrôle vectoriel du couple par freinage, qui freine intelligemment les roues intérieures afin de réduire le sous-virage en courbe. Mais aussi l’aide au maintien dans la file (LKA), le système de freinage d’urgence avec détection des voitures et des piétons (FCA), l’alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), l’alerte de vigilance du conducteur (DAW) ou encore le système de gestion intelligente des feux de route (HBA).









Design extérieur et intérieur



Nouveaux attributs stylistiques et technologies intérieures pour différencier les modèles hybrides rechargeables. Ces deux nouveaux modèles affichent leurs propres attributs stylistiques, qui les différencient des autres versions essence et Diesel des Kia Ceed SW et XCeed. Chacun d’eux hérite d’une nouvelle calandre « Tiger Nose/Nez de Tigre » pour favoriser l’efficacité aérodynamique. La prise de charge de type 2 est intégrée dans l’aile avant gauche sur les deux nouvelles versions. Chaque modèle est équipé de jantes en alliage de 16’’, 17’’ ou 18’’ mais dispose d’un nouveau design de jantes spécifique pour les versions 16’’. La Ceed SW hybride rechargeable reprend les boucliers de la Ceed SW GT Line, facilitant les écoulements d’air et conférant au véhicule une silhouette plus sportive.



A bord



A l’intérieur, le poste de conduite à l’ambiance sportive présente la même planche de bord, la même position d’assise basse et la même ergonomie que sur les modèles Ceed SW et XCeed. Néanmoins, les nouvelles versions hybrides rechargeables intègrent toute une gamme de nouvelles fonctionnalités visant à améliorer la facilité d’utilisation pour les conducteurs cherchant à tirer le meilleur parti de leur nouveau groupe propulseur. Les deux modèles sont ainsi équipés d’un indicateur de charge, une aide visuelle signalant au conducteur que son véhicule est en cours de charge ou que la batterie est totalement chargée. Son positionnement sur le dessus de la planche de bord permet au conducteur de connaître immédiatement l’état de charge de la batterie depuis l’extérieur du véhicule.



Système d’infodivertissement à écran tactile



Les deux modèles proposent le système d’infodivertissement à écran tactile 10,25’’ avec système télématique UVO Connect. Ces systèmes intègrent, en exclusivité sur les versions hybrides rechargeables, une nouvelle fonctionnalité pour aider les propriétaires à localiser les stations de charge disponibles à proximité et sur leur trajet. Les écrans peuvent également présenter des informations clés concernant le groupe propulseur, notamment le niveau de charge restant de la batterie et des graphiques d’utilisation de l’énergie de la batterie. En outre, les propriétaires peuvent utiliser le système à écran tactile pour programmer l’heure de début de la charge de leur véhicule lorsque ce dernier est branché à leur domicile, leur permettant de profiter des tarifs heures creuses. Les deux systèmes d’infodivertissement proposent, de série, la compatibilité Apple CarPlayTM et Android AutoTM, ainsi qu’une navigation avec cartographie européenne bénéficiant des services TomTom comme l’information trafic en temps réel, les zones de charges, les zones de danger, la météo ou les places de stationnement libres. Le combiné d’instrumentation propose également des visuels spécifiques pour le groupe propulseur hybride rechargeable, affichant le niveau de charge restant, l’autonomie en mode tout électrique et le flux d’énergie entre la batterie, le moteur thermique et le moteur électrique.



Chauffage, ventilation et climatisation



Le système de chauffage, ventilation et climatisation séparé « Driver Only » (conducteur uniquement en français) – activé par un nouveau bouton intégré à la planche de bord – coupe instantanément le flux d’air envoyé vers les ouïes de ventilation, à l’exception de celles à proximité du conducteur. Ce système est conçu pour réduire la consommation d’énergie du système de ventilation, tout en permettant au conducteur de régler la température intérieure à sa convenance. A la différence des systèmes de ventilation classiques, le système « Driver Only » de Kia ne limite pas seulement le flux d’air à certaines ouïes, le redirigeant vers les autres, il désactive les ventilateurs proprement dits, réduisant ainsi la consommation d’énergie à la source.







Dimensions



Une intégration intelligente du groupe propulseur et une facilité d’utilisation au quotidien. La gamme Kia Ceed a été créée, dès l’origine de sa conception, pour intégrer un groupe propulseur hybride. En conséquence, l’adoption du groupe propulseur hybride rechargeable sur les Kia Ceed SW et XCeed a eu un impact réduit sur le dimensionnement du véhicule, sa structure étant adaptée pour loger la batterie. La batterie de 8,9 kWh est située le long du réservoir de carburant de 37 litres, sous la banquette arrière et sous le plancher du coffre. Dans sa version hybride rechargeable, la Ceed SW – le modèle le plus polyvalent de la gamme Ceed – affiche un volume de chargement de 437 litres, lequel peut être porté à 1.506 litres avec les sièges arrière rabattus. Le volume de chargement du Kia XCeed hybride rechargeable s’établit, quant à lui, à 291 litres, et peut être porté à 1.243 litres avec les sièges arrière rabattus (en 60/40 ou 40/20/40 selon les versions). Un espace dédié est prévu sous le plancher de coffre de chacun de ces nouveaux modèles pour loger le câble de charge lorsqu’il n’est pas utilisé.



Kia Ceed SW hybride rechargeable - Finition Active



La gamme française du nouveau Kia Ceed SW hybride rechargeable s’articule autour de 3 finitions dont 1 finition Business. Dès 36.490 euros pour la finition Active.Motorisation : 1,6 litre essence GDi 105 ch ISG DCT6 / Electrique 60,5 ch. Système hybride 141 ch en puissance combinée. La Kia Ceed SW hybride rechargeable offre, dès ce premier niveau de finition, une vaste gamme d’équipements de sécurité, comme l’aide au maintien dans la file (LKA), le système de freinage d’urgence avec détection des voitures et des piétons (FCA), l’alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), l’alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA), les airbags frontaux, latéraux et rideaux et, pour finir, l’allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité. Côté confort, ce premier niveau de finition propose un écran tactile couleur 10.25’’ intégrant le système de navigation avec cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE offerts pendant 7 ans et la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay, la climatisation automatique bi-zone, le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs électriques, les radars de parking arrière et l’ouverture et démarrage sans clé « Smart Key » ou encore du frein de parking électrique. Enfin, à l’extérieur, la Ceed SW Hybride Rechargeable se dote de projecteurs avant « Full LED » et de feux arrière à LED, de jantes en alliage 16’’ et d’un bouclier avant de type GT Line. Quant à l’intérieur, le véhicule est proposé avec une sellerie tissu noir et cuir de synthèse, un siège conducteur réglable en hauteur, mais également un volant et un pommeau de levier de vitesses gainés cuir. La finition Active Business reprend les mêmes équipements en y ajoutant la peinture métallisée de série pour un tarif de 37.140 euros.



Finition Premium



Dès 41.190 euros / 1,6 litre essence GDi 105 ch ISG DCT6 / Electrique 60,5 ch. Système hybride 141 ch en puissance combinée. Dans son plus haut niveau de finition, la nouvelle gamme Ceed SW hybride rechargeable propose, en complément de la finition Active, le combiné 100% digital « Supervision » 12.3’’, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW), le système de surveillance des angles morts (BCW), le système de détection de trafic arrière (RCCW), le système actif d’aide au stationnement (PA-PRL) avec radars de parking avant, les sièges avant et arrière chauffants, les sièges avant ventilés, le volant chauffant et l’ajustement électrique du siège conducteur avec mémoire de position. Enfin, la Ceed SW hybride rechargeable se dote également des sièges en cuir, d’une banquette arrière rabattable 40/20/40, de jantes en alliage de 17’’, d’un pédalier et d’un repose-pied en finition aluminium, mais aussi du hayon arrière à ouverture mains libres.



Kia XCeed hybride rechargeable - Finition Active



La gamme française du nouveau Kia XCeed hybride rechargeable s’articule autour de 4 finitions dont 1 finition Business. Dès 36.490 euros pour la finition Active / 1,6 litre essence GDi 105 ch ISG DCT6 / Electrique 60,5 ch. Système hybride 141 ch en puissance combinée. Dès ce premier niveau de finition, le Kia XCeed hybride rechargeable est également généreusement doté, notamment en matière d’équipements de sécurité. Ainsi, ce nouveau modèle propose l’aide au maintien dans la file (LKA), le système de freinage d’urgence avec détection des voitures et des piétons (FCA), l’alerte de franchissement involontaire de ligne (LDW), l’alerte de vigilance du conducteur (DAW), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA), les airbags frontaux, latéraux et rideaux, et pour finir l’allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité. Côté confort, ce premier niveau de finition offre un écran tactile couleur 10.25’’ intégrant le système de navigation avec cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE offerts pendant 7 ans et la compatibilité Android Auto et Apple CarPlay. Mais aussi le rétroviseur intérieur électrochromatique, les rétroviseurs extérieurs électriques, la climatisation automatique bi-zone, le frein de parking électrique, les radars de parking arrière et l’ouverture et démarrage sans clé « Smart Key ». Dans l’habitacle, le XCeed hybride rechargeable dispose d’un volant et d’un levier de vitesses gainés cuir, de sièges avant réglables en hauteur et d’une sellerie cuir de synthèse et tissu. Enfin, à l’extérieur, le XCeed hybride rechargeable se dote de jantes en alliage 16’’, de feux full LED de série et d’un contour de calandre aspect chrome avec une application noir chromé sur la grille de calandre. La finition Active Business reprend les mêmes équipements en y ajoutant la peinture métallisée de série pour un tarif de 37.140 euros.







Finition Design



Dès 38.490 euros / 1,6 litre essence GDi 105 ch ISG DCT6 / Electrique 60,5 ch. Système hybride 141 ch en puissance combinée. En plus de la finition Active, la finition Design offre le système de chargement du smartphone par induction, le système actif d’aide au stationnement (PA-PRL) avec radars de parking avant, le combiné 100% digital « Supervision » 12.3’’, les vitres et la lunette arrière surteintées, le toit vitré panoramique ouvrant / entrebâillant électriquement avec store occultant électrique, et les coques de rétroviseurs couleur noir laqué. Côté habitacle, ce niveau de finition propose les sièges avant à réglage lombaires électrique ou encore le pédalier finition aluminium. Enfin, c’est également à partir de ce niveau de finition que sont montées des jantes en alliage 18’’ et qu’est disponible l’option gratuite pack intérieur Jaune Equinoxe qui permet de bénéficier d’une ambiance intérieure plus colorée.



Finition Premium



Dès 41.190 euros / 1,6 litre essence GDi 105 ch ISG DCT6 / Electrique 60,5 ch. Système hybride 141 ch en puissance combinée. La finition Premium constitue la version la plus équipée de la gamme XCeed hybride rechargeable et propose, en plus de la finition Design, la reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (ISLW), le système de surveillance des angles morts (BCW), le système de détection de trafic arrière (RCCW), les sièges avant et arrière chauffants, les sièges avant ventilés, le volant chauffant et l’ajustement électrique du siège conducteur avec mémoire de position. Par ailleurs, le XCeed hybride rechargeable offre avec ce niveau de finition les sièges en cuir, une banquette arrière rabattable 40/20/40 et le hayon à ouverture mains libres. Pour plus d'information



Kia Motors France



Immeuble H2O

2, Rue des Martinets CS20025

92500 Rueil-Malmaison Cedex



Site :



Immeuble H2O2, Rue des Martinets CS2002592500 Rueil-Malmaison CedexSite : http://www.kia.com/fr/









