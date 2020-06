ColisActiv’, un programme pour favoriser la livraison à vélo









électrique ou non, n’est pas le seul moyen de transport imaginé pour la livraison du dernier kilomètre des colis. Lauréat de l’appel à programme CEE du ministère de la Transition écologique et solidaire, ColisActiv’ appelle également à pratiquer la marche.



Déplacements actifs



« Le programme ColisActiv’ a pour objectif de favoriser la livraison des colis par des modes de déplacements actifs, marche et vélo. Ces modes ont à la fois l’avantage d’être plus durables, de réduire la circulation automobile en centre-ville et d’être créateurs d’emplois non délocalisables. La raison économique étant le principal frein au développement de ces modes de livraison, l’incitation repose sur une aide financière ciblée et dégressive », explique la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB), engagée dans ce projet, au côté de Sonergia et de différents acteurs de la livraison par mobilité douce.



Amorcer un cercle vertueux



En incitant les entreprises de messagerie et autres acteurs de la livraison à passer à la mobilité active, les porteurs du programme ColisActiv’ espèrent, grâce à l’augmentation du nombre de colis ainsi acheminés à leurs destinataires dans le dernier kilomètre, réduire le coût de cette pratique pour la rendre économiquement très concurrentielle face à l’usage de véhicules thermiques. La feuille de route prévoit la prise en charge de 500.000 colis pour septembre 2020, puis 1,5 million à l’exercice suivant, et 3 millions entre septembre 2021 et le même mois de 2022.



Aide financière dégressive



L’aide financière compensera en partie le surcoût lié à la livraison à pied ou à vélo. Et ce, avec une double dégressivité dans le temps (la prime diminue progressivement entre la première et la troisième année), et sur le territoire (en fonction de l’augmentation de la densité des livraisons, le périmètre subventionné sera de plus en plus réduit). Le programme ColisActiv’ prendra en charge 65% du montant de ces subventions, le solde étant le plus souvent épongé par des solutions de financement imaginées par les territoires concernés. Une expérimentation sera d’abord menée sur 4 d’entre eux, parmi la vingtaine déjà identifiée. En plus de zones en région parisienne, on y trouve, entre autres, Marseille (13), Toulouse (31), Montpellier (34), Strasbourg (67), Métropole de Grenoble (38), Reims (51), Saint-Etienne (42), Toulon (83), Angers (49), Aix-en-Provence (13), et Sophia Antipolis (06).



Inscription sur Internet



