Cityscoot, startup du Next40, continue à se développer et à lever des financements avec succès. Deux ans après sa dernière opération de financement, Cityscoot annonce une importante augmentation de capital de 23,6 millions d’euros qui sera complétée, comme lors des levées précédentes, par un financement de la flotte de scooters d’au moins 6 millions d’euros, portant ce tour à 30 millions d’euros. Allianz France, partenaire et assureur historique de Cityscoot, s’est associé au fonds Demeter pour mener cette opération aux côtés des actionnaires de Cityscoot, dont le groupe RATP et la Banque des territoires. L’objectif est de financer l’ouverture dans deux nouvelles villes européennes en 2020 et d’amener la flotte à 8.000 scooters électriques. La levée de fonds a été orchestrée par la banque d’affaires Avolta Partners, en collaboration étroite avec le cabinet de conseil Lenzo Partners et le cabinet d’avocats Reinhart Marville Torre.



Renforcement des moyens



« Grâce à l’accompagnement de nos investisseurs historiques et à l’entrée au capital de Demeter et Allianz, notre assureur depuis nos débuts, nous renforçons les moyens donnés à Cityscoot pour atteindre l’objectif que je me suis toujours fixé : être un acteur prépondérant du développement de la mobilité douce au cœur des métropoles. Après avoir récemment intégré le cercle du Next40 et annoncé un partenariat stratégique avec Uber, cette levée est une nouvelle preuve de confiance dans notre capacité à poursuivre notre développement », se réjouit Bertrand Fleurose, PDG fondateur de Cityscoot.



Un soutien depuis 2016



« Nous sommes très fiers de participer, grâce à un investissement significatif, au développement international de Cityscoot, une startup ambitieuse que nous soutenons depuis son lancement en 2016. Depuis le début, Allianz France et Cityscoot avancent main dans la main et ont acquis une solide expérience dans le secteur de la mobilité partagée. Allianz France est ravi d’avoir mis son savoir-faire et sa créativité au service de la startup pour offrir une assurance tous risques, une première dans ce secteur, gage de confiance et de sécurité pour tous les utilisateurs de scooters électriques. Cet investissement représente une étape supplémentaire dans notre partenariat avec Cityscoot et dans notre stratégie pour devenir l’assureur de référence de l’économie du partage. Pionnier de l’assurance des nouvelles formes de déplacements, nous voulons incarner dans son ensemble le futur de la mobilité : partagée, à la demande et électrique », commente Julien Martinez, en charge de l’écosystème ‘Ma Mobilité’ et directeur de la stratégie, de l’innovation et des fusions & acquisitions d’Allianz France.



Transition environnementale et écologique à financer



« Demeter est un pionnier de l’investissement dans les secteurs liés à la transition environnementale et écologique. La mobilité propre est un de nos axes majeurs d’investissement, notamment via le fonds de modernisation écologique des transports qui joue un rôle précurseur dans le développement d’infrastructures de mobilité propre en France. Déjà très présent sur le secteur de la mobilité électrique via le déploiement de réseaux de bornes de recharge de véhicules électriques dans les grandes métropoles françaises, nous sommes donc très fiers d’accompagner Cityscoot dans cette nouvelle levée de fonds. L’équipe de Cityscoot menée par Bertrand Fleurose a su déployer avec un succès incontestable une nouvelle forme de mobilité douce au cœur de Paris. Par son investissement, Demeter souhaite apporter à Cityscoot les moyens d’accélérer son développement et d’étendre son succès à d’autres métropoles », ajoute Philippe Detours, General Partner Demeter.



Même vision de la mobilité urbaine de demain



« Nous sommes très fiers de continuer à soutenir Cityscoot dans son développement en France mais aussi en Europe. Nous partageons une même vision de la mobilité urbaine de demain : propre, durable et silencieuse ! Nous sommes également convaincus de la complémentarité entre les modes de transport structurants et les nouvelles mobilités individuelles partagées telles que Cityscoot. En s’associant à cette startup, le groupe RATP répond à la demande croissante de nos voyageurs : un trajet porte-à-porte, fluide et multimodal », poursuit Stéphanie Bourgeais, directrice de RATP Capital Innovation.



Accompagnement de solutions innovantes



« La Banque des territoires a pour ambition de permettre à chacun, en tout point du territoire, de pouvoir se déplacer en limitant son impact sur l’environnement. Cela passe notamment par l’accompagnement de solutions innovantes de mobilité durable dans les agglomérations, comme les scooters électriques partagés, non polluants et silencieux. C’est à ce titre que nous avons participé sans discontinuer aux levées de fonds successives de Cityscoot depuis 2016 », déclare Pierre Aubouin, directeur du département infrastructures et transport à la direction de l’investissement de la Banque des territoires.



Objectif 2020



Cityscoot s’est toujours employé à maîtriser son expansion avec une approche graduelle et réfléchie, en concertation avec les communes et les autorités locales. Depuis son lancement à Paris en juin 2016, une flotte de 7.000 scooters électriques a été progressivement déployée à Paris et dans quinze communes limitrophes, à Nice, à Milan et à Rome. Barcelone sera la prochaine ville européenne à accueillir le service, dès le mois de mai 2020. A Paris, le service a déjà convaincu 180.000 utilisateurs réalisant 15.000 à 25.000 trajets quotidiens d’une durée moyenne de 15 minutes pour 4,5 kilomètres parcourus.





