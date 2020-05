Chargeurs DC mobile 22, 44, 75 et 150 kW pour véhicules électriques













Très pratique à manipuler dans les ateliers, halls d’exposition, grands entrepôts et sur les sites de démonstration, ce robuste matériel conçu est fabriqué en Allemagne par EEBC (European Electrical Bus Company). Il se branche sur une prise CEE standard pour recharger, via un connecteur Combo CCS, les voitures, utilitaires légers et poids lourds compatibles avec ce standard.



Adaptable



EEBC promet d’adapter ses chargeurs aux besoins de ses clients. Qu’il s’agisse de longueur de câble, de couleur du coffrage ou d’un problème de communication entre la borne et le véhicule. « Nos appareils prennent en charge à la fois l’ancienne norme DIN SPEC 70121 et la nouvelle norme ISO 15118 », précise le fabricant. D’un poids de 43 à 140 kilos, ces chargeurs mobiles peuvent, selon modèle, restituer des puissances de sortie de 22, 44, 75 et bientôt 150 kW, avec un rendement élevé jusqu’à 95%. Ils fonctionnent sur une large plage de tension, de 200 à 750 V, étendue à 1.000 V dans le courant de l’année 2021.



Manipulation intuitive



De premiers exemplaires de ces chargeurs mobiles ont été livrés à des clients allemands au trimestre dernier. EEBC assure : « Un fonctionnement intuitif et un affichage informatif permettent une utilisation ‘plug-and-play’ dans l’atelier, la salle d’exposition et en déplacement ». Les instructions qui défilent à l’écran peuvent être affichées en différentes langues. L’application de gestion des chargeurs mobiles permet de régler différents paramètres pour le ravitaillement en énergie des batteries des véhicules. Le matériel est garanti 24 mois.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire