Chargeprice à la rescousse des électromobiliens qui souhaitent recharger leur véhicule sur les bornes publiques













la tarification des bornes publiques de recharge demande un temps d’adaptation et peut parfois être déroutante pour les conducteurs.

Les conducteurs vont en effet rencontrer sur leur parcours des bornes avec différentes puissances de recharge (bornes dites lentes, accélérées, rapides) qui vont entraîner des recharges plus ou moins longues, notamment en fonction du type de véhicule à recharger.

En parallèle, s’ajoute une multitude d’opérateurs de mobilité qui facturent le service de la recharge avec des règles tarifaires qui peuvent différer d’un réseau à l’autre.



La recharge peut ainsi vite devenir un vrai casse-tête pour les conducteurs.



Fort de ce constat et pour pallier ces problématiques, 3 électromobiliens (Guillaume, Niklas et Quentin) se sont associés pour créer Chargeprice en 2019 : https://fr.chargeprice.app/



L’équipe franco-autrichienne a pour objectif de permettre à tous les conducteurs de véhicule électrique de connaître les différents prix et temps de recharge, en fonction du modèle de véhicule à recharger, des cartes de recharge possédées, et en tenant compte des prix pratiqués par les différents opérateurs, le tout en amont de l’opération.



Les conducteurs peuvent ainsi choisir le meilleur prix pratiqué sur une borne en particulier.



Pour mieux comprendre Chargeprice, nouvel adhérent à l’AVEM, nous avons interrogé Guillaume, l’un des fondateurs de ce nouveau service.



Qu’est-ce que Chargeprice ?



Chargeprice est un service qui permet de calculer instantanément le coût de la recharge par borne selon le temps de la recharge du véhicule choisi (différents modèles sont proposés) et les prix pratiqués par les différents opérateurs de mobilité en Europe. Chargeprice recense également une très grande quantité de données sur les réseaux de recharge, notamment les prix et commercialise des rapports et des flux API auprès des acteurs souhaitant faire une veille concurrentielle ou de marché.



Quand avez-vous eu l’idée de créer Chargeprice ?



L’idée de créer Chargeprice est issue de retours clients d’opérateurs de mobilité qui souhaitaient comparer les coûts de la recharge entre les différents abonnements disponibles sur chaque borne de recharge.



A qui s’adresse Chargeprice ?



Chargeprice s’adresse aux conducteurs (et futurs conducteurs) de véhicules électriques et aux professionnels du marché de la recharge.



Quels sont les pays couverts par l’application ?



Chargeprice est actuellement disponible en Autriche, en Allemagne, en Suisse, en France, au Benelux. Notre service sera bientôt disponible en Scandinavie et au Royaume-Uni, puis en Espagne et en Italie.



Est-ce que toutes les bornes de recharge européennes sont référencées sur le site ?



Chargeprice affiche seulement les bornes qui ont été vérifiées et validées par les instances officielles (gouvernement, syndicats d’énergies, aménageurs privés) ou par les utilisateurs de véhicules électriques qui ont confirmé le bon fonctionnement de ces dernières. Nous effectuons également un travail important de validation des données en interne. Toutes les bornes ne sont pas encore sur la carte Chargeprice



Quelles sont les fonctionnalités de l’application Chargeprice ?



Chargeprice permet un calcul des coûts et du temps de la recharge en fonction des paramètres suivants :

- La marque et le modèle du véhicule ;

- Le ou les forfaits souscrits auprès d’un ou de plusieurs opérateurs de mobilité ;

- Du type de recharge (gratuite, rapide, station accessible) ;

- La devise ;

- L’heure de la journée pour effectuer la recharge ;

- Du pourcentage de batterie à recharger.

Enfin des liens de redirection vers les opérateurs de mobilité sont disponibles pour faciliter le paiement par l’utilisateur de la borne.







Est-il possible de filtrer les bornes par prix de recharge (tri croissant / décroissant) dans un périmètre défini ?



Cette option a été identifiée pour les développements futurs mais elle n’est pas encore disponible. Actuellement, Chargeprice affiche les différents coûts de la recharge par borne, par prix croissant.



L’utilisation de l’application est-elle gratuite ?



L’application Chargeprice est un service gratuit pour tous les utilisateurs.



En plus de l’application, vous réalisez des études sur-mesure sur le prix de la recharge en Europe. Pouvez-vous présenter cette activité ?



Chargeprice, par sa vision et sa connaissance des prix, met à disposition des analyses et études sur les prix et les tendances de la recharge auprès des professionnels de la recharge. L’idée est de permettre à qui en a besoin de benchmarker les réseaux, les prix de la recharge mais également la qualité de l’interopérabilité. Nous créons des rapports dans lesquels nous fournissons un flux API pour transmettre ces informations à nos clients.



Comment vous rémunérez-vous ?



Notre modèle repose sur la commercialisation de services à destination de l’ensemble des professionnels du marché de la mobilité. Ces services sont des sites en marque blanche, des affiliations pour les opérateurs de mobilités, des analyses des prix, du consulting et de l’accès à la base de données des prix. Nous sommes à l’écoute des besoins des professionnels pour améliorer leurs offres et contribuer à leurs développements. Peu connue des conducteurs de voitures thermiques qui bénéficient d’un affichage clair des prix des carburants à leur entrée dans la station-service,Les conducteurs vont en effet rencontrer sur leur parcours des(bornes dites lentes, accélérées, rapides) qui vont entraîner des recharges plus ou moins longues, notamment en fonction du type de véhicule à recharger.En parallèle, s’ajoute unequi facturent le service de la recharge avec des règles tarifaires qui peuvent différer d’un réseau à l’autre.L’équipe franco-autrichienneen fonction du modèle de véhicule à recharger, des cartes de recharge possédées, et en tenant compte des prix pratiqués par les différents opérateurs, le tout en amont de l’opération.Les conducteurs peuvent ainsi choisir le meilleur prix pratiqué sur une borne en particulier.Pour mieux comprendre Chargeprice, nouvel adhérent à l’AVEM, nous avons interrogé Guillaume, l’un des fondateurs de ce nouveau service.Chargeprice est un service qui permet deChargeprice recense également une très grande quantité de données sur les réseaux de recharge, notamment les prix et commercialise des rapports et des flux API auprès des acteurs souhaitant faire une veille concurrentielle ou de marché.L’idée de créer Chargeprice est issue ded’opérateurs de mobilité qui souhaitaient comparer les coûts de la recharge entre les différents abonnements disponibles sur chaque borne de recharge.Chargeprice s’adresseChargeprice est actuellement disponible en, en, en, en, au. Notre service sera bientôt disponible enet au, puis enet enChargeprice affiche seulement les(gouvernement, syndicats d’énergies, aménageurs privés)Nous effectuons également un travail important de validation des données en interne. Toutes les bornes ne sont pas encore sur la carte Chargeprice https://fr.chargeprice.app/ , mais la base de données grandit de jour en jour et au fur et à mesure des partenariats.Chargeprice permet un calcul des coûts et du temps de la recharge en fonction des paramètres suivants :- Le ou les forfaits souscrits auprès d’un ou de plusieurs opérateurs de mobilité ;- Du(gratuite, rapide, station accessible) ;- Lapour effectuer la recharge ;à recharger.Enfin des liens de redirection vers les opérateurs de mobilité sont disponibles pour faciliter le paiement par l’utilisateur de la borne.Cette option a été identifiée pour les développements futurs mais elle n’est pas encore disponible. Actuellement,L’application Chargeprice est unChargeprice, par sa vision et sa connaissance des prix, met à disposition desL’idée est de permettre à qui en a besoin de benchmarker les réseaux, les prix de la recharge mais également la qualité de l’interopérabilité. Nous créons des rapports dans lesquels nous fournissons un flux API pour transmettre ces informations à nos clients.Notre modèle repose sur laCes services sont des sites en marque blanche, des affiliations pour les opérateurs de mobilités, des analyses des prix, du consulting et de l’accès à la base de données des prix. Nous sommes à l’écoute des besoins des professionnels pour améliorer leurs offres et contribuer à leurs développements.





Pour plus d'information



Chargeprice

Guillaume BOULEY

14 rue des Chênes Verts

50300 SAINT SENIER SOUS AVRANCHES



Tel : 06 49 52 97 09

Mail :

Site :



Guillaume BOULEY14 rue des Chênes Verts50300 SAINT SENIER SOUS AVRANCHESTel : 06 49 52 97 09Mail : gb@chargeprice.net Site : www.chargeprice.app









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire