CES Las Vegas 2020 : La voiture électrique Vision-S de Sony

voiture électrique de Sony dévoilé au Consumer Electronic Show de Las Vegas semble tellement abouti qu’il est possible d’en imaginer la production en série à relativement court terme. Il faudra vraisemblablement oublier ce scénario : la Vision-S est avant tout un démonstrateur du savoir-faire de l’entreprise en matière de systèmes de conduite autonome et d’infodivertissement.







33 capteurs embarqués



« Ce prototype intègre les technologies d’imagerie et de détection de Sony, ainsi que des logiciels embarqués régulés à l’aide de l’intelligence artificielle, des télécommunications et des dispositifs cloud de Sony », détaille le spécialiste nippon du high-tech. En tout, ce sont 33 capteurs (caméras, radars, Lidar) qui sont embarqués dans la Vision-S « afin de détecter et de reconnaître les personnes et les objets à l’intérieur et à l’extérieur de la voiture », commente Sony. Cet équipement servira les différents dispositifs d’assistance à la conduite de niveau 2. Grâce à la possibilité d’upgrader à distance les logiciels qui pilotent cet ensemble, ce véhicule électrique pourra évoluer vers une conduite de plus en plus autonome.







Moins de 5 secondes



Moins de 5 secondes (4,8 s exactement), c’est le temps qu’il faudrait à la Sony Vision-S pour atteindre les 100 km/h, départ arrêté. Sa vitesse de pointe serait de 240 km/h. Ce ne sont cependant pas les informations les plus pertinentes à communiquer devant un nouveau concept de voiture électrique. Capacité énergétique de la batterie, technologie des cellules, autonomie, consommation, modes de recharge, etc. : tous ces points ont été laissés dans l’inconnu. Ce qui peut se comprendre si cet engin n’est pas destiné à prendre la route un jour. Dommage, car sa ligne la mettrait directement et immédiatement en concurrence avec la Tesla Model 3.







Ambiance enveloppante



« ‘360 Reality Audio’ de Sony offre une expérience audio profonde et immersive grâce aux haut-parleurs intégrés à chaque siège pour encapsuler les passagers dans le son », assure l’entreprise qu’il est facile de ne pas croire sur parole ici puisque cet environnement est au cœur de son savoir-faire éprouvé depuis des dizaines d’années. A bord, la luminosité prédomine grâce à un toit panoramique en verre et une sellerie en cuir blanc qui s’invite également sur le volant. Cette clarté se retrouve partout, y compris sur les garnitures de toit, les panneaux de porte et le tableau de bord. Ce dernier est parcouru sur plus que sa longueur par un écran tactile qui englobe la rétrovision. Il fournit « un contenu riche et diversifié qui peut être apprécié via une interface utilisateur intuitive », souligne Sony. Implanté bien droit, il rappelle la très large dalle numérique installée à cet endroit dans la Honda e. « Sony continuera de combiner ses technologies de pointe pour offrir une plus grande sécurité et fiabilité, tout en s’efforçant d’inspirer de nouvelles émotions grâce à des expériences de divertissement révolutionnaires en voiture », promet le communiqué de presse. Le concept dededévoilé au Consumer Electronic Show desemble tellement abouti qu’il est possible d’en imaginer la production en série à relativement court terme. Il faudra vraisemblablement oublier ce scénario : laest avant tout un démonstrateur du savoir-faire de l’entreprise en matière de systèmes de conduite autonome et d’infodivertissement., détaille le spécialiste nippon du high-tech. En tout, ce sont 33 capteurs (caméras, radars, Lidar) qui sont embarqués dans la, commente. Cet équipement servira les différents dispositifs d’assistance à la conduite de niveau 2. Grâce à la possibilité d’upgrader à distance les logiciels qui pilotent cet ensemble, cepourra évoluer vers une conduite de plus en plus autonome.Moins de 5 secondes (4,8 s exactement), c’est le temps qu’il faudrait à lapour atteindre les 100 km/h, départ arrêté. Sa vitesse de pointe serait de 240 km/h. Ce ne sont cependant pas les informations les plus pertinentes à communiquer devant un nouveau concept de. Capacité énergétique de la batterie, technologie des cellules, autonomie, consommation, modes de recharge, etc. : tous ces points ont été laissés dans l’inconnu. Ce qui peut se comprendre si cet engin n’est pas destiné à prendre la route un jour. Dommage, car sa ligne la mettrait directement et immédiatement en concurrence avec la Tesla Model 3., assure l’entreprise qu’il est facile de ne pas croire sur parole ici puisque cet environnement est au cœur de son savoir-faire éprouvé depuis des dizaines d’années. A bord, la luminosité prédomine grâce à un toit panoramique en verre et une sellerie en cuir blanc qui s’invite également sur le volant. Cette clarté se retrouve partout, y compris sur les garnitures de toit, les panneaux de porte et le tableau de bord. Ce dernier est parcouru sur plus que sa longueur par un écran tactile qui englobe la rétrovision. Il fournit, souligne Sony. Implanté bien droit, il rappelle la très large dalle numérique installée à cet endroit dans la Honda e., promet le communiqué de presse.









J’aime beaucoup la ligne et l’intérieur de cette voiture. Ce serait dommage à mon avis qu’elle ne soit pas produite.



