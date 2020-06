CDC Habitat s’engage en faveur de la transition énergétique en s’associant à Borne Recharge Service













CDC Habitat et Borne Recharge Service ont signé un contrat de concession d’une durée de 20 ans pour l’installation et la gestion d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE) sur le parc immobilier de CDC Habitat. Soucieux de s’adapter aux évolutions de ses locataires en termes de mobilité, CDC Habitat s’est naturellement tourné vers Borne Recharge Service, acteur pleinement engagé dans la transition énergétique et l’aménagement des territoires, pour équiper en infrastructures de recharge pour véhicules électriques plus de 6 000 ensembles immobiliers disposant d’un parc de stationnement. Nous avons interviewé John Honoré, co-fondateur de Borne Recharge Service afin d’avoir son retour sur ce partenariat.



Vous avez annoncé un contrat de concession de 20 ans avec CDC Habitat pour l’installation et la gestion de bornes de recharge dans les immeubles du bailleur social, pouvez-vous nous en parler ?



C’est une première en France. Aucune autre société n’a signé de contrat de concession de 20 ans pour l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge multisites. Ce qui a guidé CDC Habitat est l’offre à ses clients. Nous avons su, grâce à notre antériorité sur le marché, adapter notre offre à tous les types de clients de CDC Habitat. Nous avons construit une offre tarifaire sur-mesure pour CDC Habitat, ce qui a été un challenge pour nous. Nous remercions vivement les équipes de CDC Habitat qui ont reconnu notre stratégie de moyen/long terme.





Quel est le périmètre couvert par ce contrat ?



En terme géographique nous couvrons l’ensemble de la France métropolitaine.

Cela représente 1 millions de résidents, dans 500 000 logements et plus de 150 000 emplacements de stationnement. Et cela aux 4 coins de notre beau pays. C’est une étape majeure de la transition écologique, un pas concret vers l’atteinte de l’objectif de la neutralité carbone.



En termes de prestation, le contrat couvre la fourniture, l’installation, la maintenance et l’exploitation de borne de recharge.



Comment se sont déroulés les échanges avec CDC habitat ?



Tout d’abord, il y a eu la phase d’appel à manifestation d’intérêts (décembre 2018) pour laquelle nous avons été retenus. Ensuite, s’est déroulée la phase de présentation de notre offre.



Nous avons découvert un nouveau monde, celui des bailleurs qui couvre un large spectre de l’habitat, surtout dans un groupe comme CDC Habitat (BRS est spécialisé dans l’installation de bornes en copropriété). Cela a donc amené de longues phases de discussions.



Les échanges ont été riches car de nombreuses questions devaient trouver une réponse : qui fera la demande ? Quel bâtiment, une installation intérieure ou extérieure ? Un emplacement partagé ou un emplacement privatif. Nous avons dû répondre à l’ensemble de ces questions dans une logique de co-construction avec CDC habitat.



A titre personnel, je pense que cette démarche ainsi que la constance de notre vision sur les services que nous souhaitions mettre à disposition de CDC Habitat et ses clients ont été deux de nos atouts.



La phase de conclusion et de signature a été impactée par les mouvements sociaux de fin 2019 ainsi que par la crise sanitaire.



Au fil de ces mois, au-delà des aspects contractuels nous avons tissé des liens qui seront la fondation de ce partenariat inédit, qui, j’en suis convaincu vont maintenant nous permettre de rentrer dans la phase de déploiement.





Quels sont vos objectifs à moyen et long termes ?



Tout d’abord, nous estimons que sur 20 ans, nous pourrons installer environ 35 000 bornes de recharge sur un parc supérieur à 150 000 places de stationnement, ce qui représente un taux d’équipement que nous pensons modeste.



Qu’attendez-vous pour la suite ? Quelles sont les prochaines étapes ?



Nous finalisons actuellement la mise place de la structure opérationnelle qui va se charger de gérer le projet, BR Park. Nous avons déjà enregistré les premières demandes de clients de CDC Habitat ! Nous sommes ravis de pouvoir installer la première borne dans les prochaines semaines. A cette occasion, nous pourrons célébrer avec CDC Habitat ces quelques 14 mois d’efforts et nous communiquerons à nouveau sur ce développement. Rassurez-vous, nous n’allons pas reprendre la parole à chaque borne 😊.



Enfin, nous espérons que ce modèle unique sera à même d’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’habitat et notamment le développement de la recharge à domicile. Pour rappel, 80% des recharges se font à domicile.

etont signé unpour véhicules électriques (IRVE) sur le parc immobilier de CDC Habitat. Soucieux de s’adapter aux évolutions de ses locataires en termes de mobilité, CDC Habitat s’est naturellement tourné vers Borne Recharge Service, acteur pleinement engagé dans la transition énergétique et l’aménagement des territoires, pour équiper en infrastructures de recharge pour véhicules électriques plus de 6 000 ensembles immobiliers disposant d’un parc de stationnement. Nous avons interviewé, co-fondateur de Borne Recharge Service afin d’avoir son retour sur ce partenariat.C’est une première en France. Aucune autre société n’a signé de contrat de concession de 20 ans pour l’installation et l’exploitation d’infrastructures de recharge multisites. Ce qui a guidé CDC Habitat est l’offre à ses clients. Nous avons su, grâce à notre antériorité sur le marché, adapter notre offre à tous les types de clients de CDC Habitat. Nous avons construit une offre tarifaire sur-mesure pour CDC Habitat, ce qui a été un challenge pour nous. Nous remercions vivement les équipes de CDC Habitat qui ont reconnu notre stratégie de moyen/long terme.En terme géographique nous couvrons l’ensemble de la France métropolitaine.Cela représente 1 millions de résidents, dans 500 000 logements et plus de 150 000 emplacements de stationnement. Et cela aux 4 coins de notre beau pays. C’est une étape majeure de la transition écologique, un pas concret vers l’atteinte de l’objectif de la neutralité carbone.En termes de prestation, le contrat couvre la fourniture, l’installation, la maintenance et l’exploitation de borne de recharge.Tout d’abord, il y a eu la phase d’appel à manifestation d’intérêts (décembre 2018) pour laquelle nous avons été retenus. Ensuite, s’est déroulée la phase de présentation de notre offre.Nous avons découvert un nouveau monde, celui des bailleurs qui couvre un large spectre de l’habitat, surtout dans un groupe comme CDC Habitat (BRS est spécialisé dans l’installation de bornes en copropriété). Cela a donc amené de longues phases de discussions.Les échanges ont été riches car de nombreuses questions devaient trouver une réponse : qui fera la demande ? Quel bâtiment, une installation intérieure ou extérieure ? Un emplacement partagé ou un emplacement privatif. Nous avons dû répondre à l’ensemble de ces questions dans une logique de co-construction avec CDC habitat.A titre personnel, je pense que cette démarche ainsi que la constance de notre vision sur les services que nous souhaitions mettre à disposition de CDC Habitat et ses clients ont été deux de nos atouts.La phase de conclusion et de signature a été impactée par les mouvements sociaux de fin 2019 ainsi que par la crise sanitaire.Au fil de ces mois, au-delà des aspects contractuels nous avons tissé des liens qui seront la fondation de ce partenariat inédit, qui, j’en suis convaincu vont maintenant nous permettre de rentrer dans la phase de déploiement.Tout d’abord, nous estimons que sur 20 ans, nous pourrons installer environ 35 000 bornes de recharge sur un parc supérieur à 150 000 places de stationnement, ce qui représente un taux d’équipement que nous pensons modeste.Nous finalisons actuellement la mise place de la structure opérationnelle qui va se charger de gérer le projet, BR Park. Nous avons déjà enregistré les premières demandes de clients de CDC Habitat ! Nous sommes ravis de pouvoir installer la première borne dans les prochaines semaines. A cette occasion, nous pourrons célébrer avec CDC Habitat ces quelques 14 mois d’efforts et nous communiquerons à nouveau sur ce développement. Rassurez-vous, nous n’allons pas reprendre la parole à chaque borne 😊.Enfin, nous espérons que ce modèle unique sera à même d’ouvrir de nouvelles perspectives dans l’habitat et notamment le développement de la recharge à domicile. Pour rappel, 80% des recharges se font à domicile.





Pour plus d'information



Borne Recharge Service

Mr John HONORE

4 avenue Laurent Cely

92600 ASNIERES SUR SEINE



Tel : 06 01 31 10 91

Mail :

Site :



Mr John HONORE4 avenue Laurent Cely92600 ASNIERES SUR SEINETel : 06 01 31 10 91Mail : jhonore@bornerecharge.fr Site : https://www.bornerecharge.fr









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire