Camions électriques : Les offres de financement de Renault Trucks

Avec des tarifs plus élevés que les modèles thermiques classiques, les camions et utilitaires électriques peuvent demander une réflexion et des démarches plus lourdes avant de passer commande. Ce qui peut constituer un frein à la transition énergétique des transporteurs. A travers sa filiale Renault Trucks Financial Services, le constructeur propose différentes formules de financement spécifiques, à étudier dès le début du projet d’acquisition.



TCO



« Le coût d’un véhicule électrique doit être étudié globalement. C’est le coût total de possession et non le coût d’acquisition qui doit être considéré. Car si un camion électrique reste plus onéreux à l’achat qu’un camion diesel, il est en revanche très économe à l’usage : il nécessite peu d’opérations de maintenance et les coûts liés à la consommation sont très faibles », justifie Renault Trucks. Voilà pourquoi le constructeur de poids lourds propose à ses clients des solutions sur-mesure qui les aident à maîtriser leurs coûts d’exploitation avec des véhicules plus vertueux pour l’environnement.



Crédit classique, crédit-bail, location financière



Concrètement, Renault Trucks propose 3 offres de financement à choisir en fonction de l’usage des camions et utilitaires électriques, ainsi que des besoins spécifiques des entreprises. Au crédit classique qui rend le bénéficiaire automatiquement propriétaire des engins en fin de contrat, le constructeur oppose 2 formules plus souples. Egalement compatible avec les aides de l’Etat ou les avantages fiscaux (le suramortissement, par exemple), le crédit-bail se présente comme une location au terme de laquelle le client a le choix entre restituer ou acheter le véhicule électrique au prix de sa valeur résiduelle. Troisième possibilité, la location financière. Dans ce cas, le camion ou l’utilitaires branché sera simplement rendu à l’issue de la période.



Le crédit classique peu retenu



« Nous prévoyons que, dans un premier temps, nos clients vont peu opter pour un crédit classique mais vont plutôt se tourner vers le crédit-bail ou la location financière, car ils ont peu de recul sur la technologie électrique », estime Tabitha Carpenter, vice-présidente de Renault Trucks Financial Services. « A l’inverse chez Renault Trucks, nous travaillons sur cette technologie depuis dix ans et avons déjà l’expérience de la commercialisation de camions électriques. Nous savons que les véhicules de notre gamme Z.E. sont performants et fiables dans la durée et cela fait partie de notre rôle de constructeur de les financer », assure-t-elle.

