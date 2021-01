BYmy)CAR Côte d’Azur, expert en électrique - Interview de son Directeur Général













Elise Potola, Directeur Général de BYmy)CAR Côte d’Azur, afin d’avoir son ressenti sur le virage électrique pris par les marques automobiles proposées au sein des concessions, et du retour de ses clients.



Formation des vendeurs



Bonjour Madame Elise Potola, depuis quand êtes-vous Directeur Général BYmyCAR Côte d’Azur ?







Vous proposez au sein de vos établissements des voitures des marques smart et Mercedes. Depuis la fin 2019, la marque smart a décidé de passer au 100 % électrique, quel a été votre ressenti à ce moment-là ?



smart est depuis son lancement une marque pionnière. La marque a toujours une longueur d’avance sur son marché. Ma première réaction a été d’organiser la formation, la sensibilisation et la persuasion des équipes de vente.



Pourriez-vous présenter les véhicules de la marque smart et ceux de Mercedes ?



Toute la gamme smart Fortwo et Forfour est disponible en électrique et uniquement en électrique, version coupé et cabriolet.

Nous avons lancé en 2020 le premier SUV EQC ainsi que le EQV (classe V électrique) et nous nous apprêtons à lancer début 2021 la EQA (Classe A électrique). Toute la gamme Mercedes va être déclinée en électrique d’ici 2022.



Comment vous et vos équipes êtes-vous formés à l’électrique ?



Les formations sont dispensées par les constructeurs et nous réalisons beaucoup de recherches internes. Nous réalisons des roadshows « EQ Power » destinés aux collaborateurs, des books « 100% électrique » aux couleurs locales, pour essayer, comprendre et vivre l’électrique avant de les vendre. Nous avons également fait appel à des experts tels que l’AVEM pour répondre à toutes nos questions.



Accompagnement des clients



Et quel a été le ressenti de vos clients avec l’offre électrique ?



Chez Mercedes BYmyCAR, les clients dirigeants de sociétés et les professions libérales ont été les premiers intéressés par le nouvel EQC.

Chez smart, petite citadine par excellence, les clients renouvellent à 50% leur smart thermique par une électrique.

La crainte de chacun est l’autonomie des véhicules et le manque de bornes de recharge aux niveaux national et local.



Comment les rassurez-vous ?



En leur expliquant que c’est un nouveau mode d’utilisation du véhicule et qu’ils prendront vite l’habitude de réfléchir « recharge électrique » et non « plein d’essence ».

Nous leur conseillons également de s’équiper chez eux ou au travail d’une borne de recharge et nous leur fournissons la carte locale des bornes de recharge existantes au sein des villes.







Comme beaucoup d’autres constructeurs, smart propose une solution d’installation de bornes de recharge, pourriez-vous détailler cela ?



Avec le fournisseur Proxiserve, partenaire privilégié de la marque smart, que vous soyez en maison individuelle ou copropriété, deux solutions pour recharger les smart sont proposées : prise renforcée ou borne de recharge « Wallbox ». L’utilisation d’une prise domestique simple n’étant pas conseillée, des surchauffes pouvant survenir. Contrairement à une prise domestique, la prise renforcée permet de charger les smart de façon sécurisée grâce à un dispositif de contrôle incorporé au câble. Cependant, elle offre un temps de charge de 6h pour recharger les smart. Pour les plus pressés, l’installation d’une « Wallbox » de 7 kW permet de diminuer le temps de charge à 3 heures seulement. Proxiserve est labellisé RGE, QUALIFELEC IRVE et ADVENIR, permettant de bénéficier des différents dispositifs d’aides pour l’installation de bornes de recharge. Pour prendre rendez-vous avec Proxiserve Nice, il suffit d’appeler le 04.89.05.10.10.



Aujourd’hui, pouvez-vous dire que le virage qu’a pris très rapidement smart est une bonne chose ?



Oui ! Une citadine doit être électrique aujourd'hui ! Et l'élargissement de la gamme toujours en full électrique renforcera encore l'attraction de la marque.





Pour plus d'information



BYmy)CAR



63 avenue des Baumettes

06270 Villeneuve Loubet



Tel : 04 82 29 07 06

Site :



Commentaires

"Une citadine doit être électrique aujourd’hui" si on parle d’une voiture circulant en ville, assurément oui mais dans ce cas un quadricycle de 500 kg suffit amplement.

Si on parle des voitures du segment A ou B respectivement petites ou mini citadines ou citadines, je ne suis pas sûr que les nombreux citadins qui ont ce type de voiture, faute de place suffisante dans leur parking, et ne l’utilisant pas dans leur vie de tous les jours, soient d’accord avec cette affirmation péremptoire.

Me concernant une voiture offrant 130 km d’autonomie et demandant 1 h pour la retrouver ne me sert quasiment à rien. Par contre même avec seulement 130 km d’autonomie mais récupérable en moins de 5 minutes, si bas carbone, ce serait totalement différent.



