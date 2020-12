BYD propose son propre chargeur 150 kW pour bus et camions









Cette borne ultrarapide vient d’être certifiée aux Etats-Unis par Underwriters Laboratory. Cette compagnie indépendante américaine de consultance et de certification de sécurité des produits affirme que cette opération a été pour elle l’occasion de contrôler l’infrastructure de recharge la plus puissante confiée à ses services.



UL 2202 et UL 2594



A destination des consommateurs américains, le symbole UL indique qu’un produit est sûr et a été testé selon des normes rigoureuses qui s’attachent à réduire les risques d’incendie, d’électrocution et de blessures. Equipé d’un connecteur Combo CCS1 selon le standard généralisé aux Etats-Unis, le chargeur 150 kW de BYD à reçu 2 certifications. La première, UL 2202, est spécifique à la sécurité des équipements du système de recharge embarqué dans les véhicules électriques lorsqu’ils sont branchés à un chargeur rapide. La norme UL 2594 s’intéresse plus largement à la protection des systèmes d’alimentation des VE.



Pour les bus et camions



Avec son chargeur ultrarapide 150 kW, BYD a souhaité faciliter à ses clients la recherche d’un matériel fiable et efficace pour ravitailler en énergie les batteries des camions et autobus qu’il construit. La marque chinoise est également implantée en France, près de Beauvais dans l’Oise, où elle assemble de la même façon qu’aux Etats-Unis des poids lourds. Sa borne devrait donc être adaptée à ses modèles livrés en Europe.









