BYD livre 250 bus électriques à Keolis Nederland

Le constructeur chinois, qui a su respecter le planning des livraisons en dépit de la pandémie de Covid-19, qualifie cette opération de « plus importante commande de bus électriques jamais réalisée en Europe ». La branche hollandaise de l’opérateur a choisi à nouveau BYD en se basant sur les excellents retours des exemplaires déjà en service depuis un moment dans la province d’Utrecht et la ville d’Almere.



Une commande de 259 bus électriques



Sur une commande initiale de 259 bus électriques à plancher surbaissé, 246 ont déjà été livrés à Keolis Nederland et mis en exploitation ces derniers jours. Le solde intégrera la flotte de l’opérateur de transport dans le courant du printemps 2021. Les engins effectuent leurs dessertes dans plusieurs villes des Pays-Bas. Ainsi à Zwolle, Apeldoorn, Ede, Dedemsvaart, Vaassen, Harderwijk et Deventer. Selon Keolis, ce parc branché permettrait d’éviter annuellement 15.755 tonnes d’émissions de CO2.



12 et 13 mètres



Tous dotés de la recharge en courant continu au standard Combo CCS2 et d’une capacité de ravitaillement en énergie par pantographe, les 259 bus électriques commandés par Keolis Nederland sont de 2 types : 12 et 13 mètres, ces derniers bénéficiant d’une autonomie améliorée pour répondre aux besoins de certaines lignes mais aussi d’une lampe de lecture, d’un support de téléphone et d’un plateau rabattable. Tous les modèles sont en outre équipés d’un éclairage ambiant, de ports de chargeur USB et d’un revêtement de sol insonorisé.



A disposition des conducteurs



A disposition des conducteurs : un siège électrique avec carte mémoire qui mémorise les positions de conduite de chacun d’eux pour qu’ils puissent facilement et rapidement les retrouver. Concernant le volet sécurité, les modèles livrés disposent de caméras d’observation « à vol d’oiseau » fournissant aux chauffeurs une vue à 360 degrés autour du véhicule.

