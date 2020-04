Bus électriques : Keolis engrange un nouveau succès











Ce nouveau contrat illustre également l’engagement du Groupe auprès des autorités organisatrices de transports désireuses d’accélérer leur transition énergétique. Une stratégie à laquelle Keolis apporte sa contribution aussi bien à l’étranger, notamment en Scandinavie, aux Pays-Bas, aux Etats-Unis et au Canada, qu’en France où le Groupe est partie prenante de plusieurs lancements de BHNS (Bus à Haut Niveau de Service) électriques, mais aussi du BHNS hydrogène de Pau.





Un acteur majeur de la transition énergétique à l’international



Outre le Danemark où Keolis exploite également un réseau de tramway à Aarhus et va en inaugurer un autre à Odense en 2021, Keolis a aussi remporté des contrats de bus 100% décarbonés en Suède à Göteborg, ainsi qu’en Norvège à Bergen avec l’exploitation d’une flotte de 140 bus majoritairement électriques. A Bergen, il s’agit de bus Yutong E12, dotés de batterie d’une capacité énergétique de 422 kWh, dont la mise en service est prévue à l’automne 2020. Aux Pays-Bas, Keolis a choisi cette fois BYD comme constructeur à qui il a commandé, en décembre dernier, 259 bus électriques pour desservir les provinces d’Overijssel, de Flevoland et de Gelderland. Des bus destinés, d’ici la fin de l’année, à transporter près de 17 millions de passagers par an.

Keolis mène également en Amérique du Nord plusieurs projets en faveur de l’électromobilité. Aux Etats-Unis, le Groupe sera bientôt à la tête de la 2ème plus grande flotte de bus électriques de la Côte Est. Opérateur des bus de Greensboro en Caroline du Nord, il a lancé l’an dernier la première ligne de bus zéro émission de l’Etat et projette à terme de convertir à l’électrique l’ensemble de la flotte de bus de la ville. Une conversion que Keolis a aussi entamée dans le Comté de Los Angeles à Foothill Transit, ainsi qu’à Reno dans le Nevada. Au Canada, son action se concentre sur les bus scolaires, avec l’acquisition de 12 nouveaux bus de type C (le modèle standard en Amérique d’u Nord, d’une capacité de 72 places) 100% électriques.







Un exploitant de mobilités électriques en France



Keolis œuvre également au développement en France de la mobilité électrique dans les transports en commun. Ainsi, depuis le mois de mai dernier, le Groupe exploite pour le compte d’Amiens Métropole 43 bus 100% électriques (sur les 136 véhicules de la flotte totale) qui circulent sur 3 des 4 nouvelles lignes du BHNS desservant les grands pôles de l’agglomération. En septembre, Keolis a aussi inauguré au Pays Basque une ligne de Tram’bus 100% électrique, longue de 12 kilomètres, reliant Bayonne à Biarritz en passant par le centre-ville d’Anglet. Pour cette ligne, le groupe a fait appel à des véhicules de 18 mètres offrant 150 places, construits par le fabricant espagnol Irizar.

Enfin, Keolis est impliqué dans l’exploitation de Fébus, le premier BHNS 100% hydrogène qui dessert les principaux points d’activités de la ville de Pau. Un BHNS utilisant des bus articulés de 18 mètres qui produisent leur électricité à bord grâce à une pile à hydrogène. Une mobilité 100% propre avec des bus ne rejetant que de la vapeur d’eau. L’hydrogène autorise par ailleurs une exploitation performante et souple, sans infrastructure en ligne additionnelle et ne nécessitant pas d’arrêts intempestifs pour les recharges. De plus, à Pau, le cercle est totalement vertueux puisque la production d’hydrogène se fait sur place, au dépôt de bus, grâce à un électrolyseur alimenté par des panneaux solaires.









Made in Europe : Gravity Scooters, le spécialiste de la trottinette tout-terrain Poursuite de notre série d'articles consacrée à la mobilité électrique « Made in Europe » avec aujourd'hui un coup de projecteur sur Gravity Scooters, l'un des pionniers...

