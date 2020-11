BMW donne corps à un nouveau SUV électrique













Assemblée au sein de l’usine de Dingolfing située en Bavière, la BMW iX est la déclinaison en version de série du concept Vision iNext présenté en septembre 2018. Conçue dès le départ pour une mobilité purement électrique, elle incarne pleinement la vision du futur de l’automobile de BMW. La BMW iX est par ailleurs le premier modèle intégrant de nouvelles technologies développées par le constructeur. Des technologies axées sur une nouvelle interprétation du design, du plaisir de conduire, de la polyvalence et du luxe. De quoi redéfinir l’expérience de conduite et la relation entre le véhicule et les passagers.







Une autonomie de plus de 600 km



La BMW iX est basée sur la cinquième génération de la technologie BMW eDrive qui inclut deux moteurs électriques, l’électronique, la technologie de recharge et la batterie haute tension. Les deux moteurs délivrent une puissance totale de 370 kW (500 ch) permettant à ce grand SUV d’atteindre les 100 km/h en moins de 5 secondes. D’une capacité de plus de 100 kWh, sa batterie de dernière génération lui confère une autonomie de plus de 600 km en cycle WLTP. Une autonomie obtenue aussi grâce à l’adoption de solutions innovantes dans les domaines de la conception et de l’aérodynamique. Des solutions limitant la consommation la consommation d’énergie électrique de la BMW iX à moins de 21 kWh aux 100 km.



Outre sa très grande autonomie, ce SUV sera en mesure de recharger sa batterie très rapidement puisque la nouvelle technologie de charge de BMW iX permet une charge rapide en courant continu avec une puissance allant jusqu’à 200 kW. Ainsi, la batterie est susceptible d’être chargée de 10 à 80% de sa pleine capacité en moins de 40 minutes. D’autre part, seulement 10 minutes de recharge de la batterie permettent d’augmenter l’autonomie de la voiture de plus de 120 km. Par ailleurs, il faut moins de 11 heures pour charger la batterie de 0 à 100% à 11 kW à partir d’une Wallbox.







Des avancées vers la conduite automatisée



La palette de nouvelles technologies qui fait son apparition sur la BMW iX permet également de réaliser des progrès significatifs dans les domaines de la conduite automatisée et des services numériques. Le niveau de puissance de calcul a été développé pour traiter un volume de données 20 fois supérieur à celui des modèles précédents. Bardé de capteurs et de caméras, en particulier dans la calandre qui sert de support à l’intelligence de la voiture, ce SUV nous entraîne dans le monde de demain, plus que jamais connecté et automatisé. Compatible avec la 5G, la BMW iX devrait ainsi permettre une conduite autonome de niveau 3.



Avec cette voiture, BMW a aussi cherché à donner aux nouvelles technologies un design moderne et émotionnel. Pour Adrian van Hooydonk (Senior Vice-Président, BMW Group Design) : « La voiture est complexe sur le plan technologique, mais elle parait très nette et simple. La BMW iX offre un espace de vie mobile dans lequel les gens se sentiront à l‘aise et où l’intelligence de la voiture sera disponible uniquement en cas de nécessité. » L’affichage et les commandes sont ainsi limités à l’essentiel, ce qui renforce l’impression d’un intérieur épuré invitant à la détente. L’aménagement intérieur cherche lui à procurer un sentiment de sécurité et de convivialité tout en créant un nouveau rapport entre les occupants et la voiture.



Avec sa BMW i3, BMW a fait partie des pionniers de la mobilité électrique mais le constructeur bavarois a quelque peu tardé a proposé de nouveaux modèles intégrant les progrès réalisés par les véhicules électriques. Une lacune que BMW est bien décidé à combler dès l’an prochain puisque désormais 3 lancements de modèles 100% électrique sont prévus. Outre ceux déjà prévus concernant la berline i4 et le SUV iX3 en provenance de Chine, BMW vient d’annoncer celui d’un autre SUV dont la production débutera au second semestre 2021 pour des premières livraisons attendues en fin d’année.Assemblée au sein de l’usine de Dingolfing située en Bavière, la BMW iX est la déclinaison en version de série du concept Vision iNext présenté en septembre 2018. Conçue dès le départ pour une mobilité purement électrique, elle incarne pleinement la vision du futur de l’automobile de BMW. La BMW iX est par ailleurs le premier modèle intégrant de nouvelles technologies développées par le constructeur. Des technologies axées sur une nouvelle interprétation du design, du plaisir de conduire, de la polyvalence et du luxe. De quoi redéfinir l’expérience de conduite et la relation entre le véhicule et les passagers.La BMW iX est basée sur la cinquième génération de la technologie BMW eDrive qui inclut deux moteurs électriques, l’électronique, la technologie de recharge et la batterie haute tension. Les deux moteurs délivrent une puissance totale de 370 kW (500 ch) permettant à ce grand SUV d’atteindre les 100 km/h en moins de 5 secondes. D’une capacité de plus de 100 kWh, sa batterie de dernière génération lui confère une autonomie de plus de 600 km en cycle WLTP. Une autonomie obtenue aussi grâce à l’adoption de solutions innovantes dans les domaines de la conception et de l’aérodynamique. Des solutions limitant la consommation la consommation d’énergie électrique de la BMW iX à moins de 21 kWh aux 100 km.Outre sa très grande autonomie, ce SUV sera en mesure de recharger sa batterie très rapidement puisque la nouvelle technologie de charge de BMW iX permet une charge rapide en courant continu avec une puissance allant jusqu’à 200 kW. Ainsi, la batterie est susceptible d’être chargée de 10 à 80% de sa pleine capacité en moins de 40 minutes. D’autre part, seulement 10 minutes de recharge de la batterie permettent d’augmenter l’autonomie de la voiture de plus de 120 km. Par ailleurs, il faut moins de 11 heures pour charger la batterie de 0 à 100% à 11 kW à partir d’une Wallbox.La palette de nouvelles technologies qui fait son apparition sur la BMW iX permet également de réaliser des progrès significatifs dans les domaines de la conduite automatisée et des services numériques. Le niveau de puissance de calcul a été développé pour traiter un volume de données 20 fois supérieur à celui des modèles précédents. Bardé de capteurs et de caméras, en particulier dans la calandre qui sert de support à l’intelligence de la voiture, ce SUV nous entraîne dans le monde de demain, plus que jamais connecté et automatisé. Compatible avec la 5G, la BMW iX devrait ainsi permettre une conduite autonome de niveau 3.Avec cette voiture, BMW a aussi cherché à donner aux nouvelles technologies un design moderne et émotionnel. Pour(Senior Vice-Président, BMW Group Design) :L’affichage et les commandes sont ainsi limités à l’essentiel, ce qui renforce l’impression d’un intérieur épuré invitant à la détente. L’aménagement intérieur cherche lui à procurer un sentiment de sécurité et de convivialité tout en créant un nouveau rapport entre les occupants et la voiture.









Commentaires

Trop cher, mon Fils.



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire