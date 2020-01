Batterie au graphène : choix de Mercedes pour son concept Vision AVT

C’est dans le cadre du Consumer Electronic Show de Las Vegas que Mercedes présente son nouveau prototype de voiture particulière électrique autonome réalisée en collaboration avec la production des films Avatar. Un partenariat qui se devine dans l’appellation même du concept.



GMP



La Vision AVTR est plus un exercice de style qu’un véritable démonstrateur du savoir-faire de Daimler en matière de mobilité électrique. Les informations concernant le groupe motopropulseur son donc particulièrement chiches. Alors que le communiqué de presse promet que l’engin « montre de manière impressionnante la vision d’une "voiture à impact nul" ». Le paquet a été mis sur la batterie « fabriquée à partir de matériaux recyclables ». Le constructeur détaille : « Le concept Vision AVTR utilise une technologie de batterie révolutionnaire développée avec une chimie de cellules organiques à base de graphène qui est totalement exempte de terres rares et de métaux ».



Economie Circulaire



Très à la mode, et reprise par BMW pour sa i3 Urban Suite également présentée au CES 2020, la notion « d’économie circulaire dans le secteur des matières premières » est mise en avant par Mercedes. Le constructeur s’appuie ici sur « les matériaux de la batterie [qui] sont compostables et donc entièrement recyclables », affirmant que « de cette façon l’électromobilité devient indépendante des ressources fossiles ». Pour justifier le développement de cet engin animé de multiples façons, le constructeur explique : « Mercedes-Benz jette un regard sur la mobilité d’un avenir lointain, alliant durabilité et numérisation, ainsi que les personnes et les machines avec l’environnement. Le véhicule conceptuel décrit un futur de mobilité souhaitable dans lequel l’homme, la nature et la technologie ne sont plus des contradictions, mais en harmonie les uns avec les autres »



Le futur de la voiture particulière



Président du conseil d’administration de Daimler AG et de Mercedes-Benz AG, Ola Källenius plaide pour que perdure la mobilité individuelle. « Les gens adorent leur liberté individuelle pour aller instantanément où ils veulent quand ils veulent. C’est pourquoi notre perspective est claire : nous comprenons les limites de notre planète, mais nous ne voulons pas ajouter de nouvelles limites à la mobilité », risque-t-il. Pour lui, qui estime qu’il « est temps de rapprocher encore plus luxe et durabilité », la solution est au découplage : « Nous découplons la croissance des volumes de la consommation des ressources. Nos outils pour y parvenir sont l’innovation et la technologie durables ».

