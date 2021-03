B.E. Green s’implante en Auvergne-Rhône-Alpes et Paca









Acteur engagé dans l’écomobilité depuis plus de 10 ans et fort de son expérience, B.E. Green décide de se développer et de s’implanter en régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur.



Premiers contrats signés



Après une phase test au cours du dernier trimestre 2020, B.E. Green signe ses premiers contrats avec des clients engagés dans la transition énergétique : 2 stations de sports d’hiver, 1 grande métropole et 1 grand énergéticien français ont fait confiance à B.E. Green pour les accompagner en matière d’écomobilité ! Assistance à projet en transition énergétique, complétée par la location de véhicules de transport collectif 100% électriques type minibus, autobus et autocars, sont les principales prestations confirmées et déployées par B.E. Green dans ces régions.



L’environnement au cœur du sujet



La pollution atmosphérique, sonore et la qualité de l’air constituent un enjeu bien réel pour le monde de demain. Les solutions apportées par B.E. Green, et sa flotte 100% décarbonée permettent une réduction d’émission de CO2, de NOx ou de particules fines, améliorant ainsi le bilan carbone de ses clients. Chaque année, B.E. Green permet de réduire de plus de 1.500 tonnes l’empreinte carbone liée aux activités de ses clients. Plus que jamais impliqué dans les enjeux de la transition énergétique, B.E. Green poursuit sa contribution active au développement et à l’accessibilité du transport collectif propre en France !





Pour plus d'information



B.E. green



55, rue Tabuteau

78530 BUC



Tel : 01.39.07.14.75

Mail :

Site :



