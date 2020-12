Avec son moteur-boîte automatique, Valeo entend révolutionner le vélo électrique













« Smart e-Bike System » intègre un moteur électrique et une boîte de vitesses automatique dans le pédalier du vélo. Première mondiale sur un vélo électrique, il s’adapte immédiatement au style de conduite et à la zone de confort de chacun, grâce à un algorithme fin. Le changement de vitesse est instantané, fluide, au gré du profil de la route, sans avoir besoin de la moindre commande.



Selon le Directeur de la R&D chargé de la stratégie chez Valeo, Geoffrey Bouquot ceci constitue une révolution du vélo électrique : « Tout est concentré dans la boîte, une seule courroie entraîne la roue arrière. Il y a moins de pièces, moins de problèmes de maintenance. Et ça rend son usage plus intuitif pour les débutants ». Le développement de ce système entre dans la stratégie de l’équipementier visant à accélérer sa croissance sur le marché émergent des nouvelles mobilités zéro émission, comme les petits véhicules électriques urbains, les scooters électriques, les droïdes autonomes de livraison du dernier kilomètre, ou les vélos électriques.







Une assistance multipliée par huit



Développé au sein de l’usine Valeo de L’Isle-d’Abeau, près de Lyon, le Smart e-Bike System est tiré du moteur à 48 V que l’équipementier installe déjà sur des véhicules légers tel que la petite Citroën AMI. Un moteur électrique associé à une boîte de vitesses automatique signée Effigear, une entreprise française qui développe cette solution depuis plusieurs années. Cette boîte compte sept vitesses pilotées par un algorithme qui adapte le rapport en fonction du pilotage. Le cycliste n’a pas à jouer avec des commandes pour passer les vitesses. Il pédale à son rythme et la boîte automatique fait le reste.



Compte tenu du couple du moteur de 130 Nm, cette technologie permet de multiplier par huit l’effort du cycliste, contre seulement jusqu’à cinq fois plus pour les autres systèmes sur le marché. Cela permet notamment à un cycliste de grimper sans effort une côte de 14%. La solution développée par Valeo peut être adaptée aussi bien à un vélo de ville, qu’à un VTT ou encore un vélo cargo pour le transport des charges. Le Groupe indique être en discussion avec de grands constructeurs de vélos pour mettre en œuvre ce pédalier courant 2021. Ces derniers devraient proposer des solutions entièrement intégrées au même prix que les systèmes existants.







Un vélo cargo commercialisé en 2021



Afin de profiter de la forte demande des vélos utilitaires de plus en plus utilisés par les services de livraison, un vélo cargo sera commercialisé d’ici la fin de l’année 2021. Un prototype a d’ores et déjà été dévoilé. Il est susceptible de gravir aisément les rampes de parking avec une charge de 150 kg, en marche avant comme en marche arrière. Il est également doté d’une fonction unique de récupération d’énergie au freinage. Le système comprend aussi une fonction antivol intégrée directement dans le pédalier qui, lorsqu’elle est activée, bloque l’utilisation du vélo.



Ce vélo cargo dispose par ailleurs d’une fonction d’assistance à la poussée des piétons, particulièrement utile lors du transport de charges lourdes, ainsi que d’une fonction de suralimentation qui facilite le dépassement d’autres cyclistes et la montée des côtes. Avec le Smart e-Bike System, Valeo devrait être en mesure de faire une percée sur ce marché, mais aussi sur tous ceux des systèmes d’assistance électrique. Des marchés qu’il attaquera avec des produits bénéficiant de la qualité et de la quantité de la production automobile. Cela lui ouvre de belles perspectives puisque près de 400 000 vélos électriques se sont vendus en France en 2019 et que les ventes devraient encore progresser de près de 20% par an entre 2020 et 2023.



L’équipementier automobile Valeo a présenté il y a quelques jours un système innovant susceptible de révolutionner le vélo électrique. Leintègre un moteur électrique et une boîte de vitesses automatique dans le pédalier du vélo. Première mondiale sur un vélo électrique, il s’adapte immédiatement au style de conduite et à la zone de confort de chacun, grâce à un algorithme fin. Le changement de vitesse est instantané, fluide, au gré du profil de la route, sans avoir besoin de la moindre commande.Selon le Directeur de la R&D chargé de la stratégie chez Valeo,ceci constitue une révolution du vélo électrique :. Le développement de ce système entre dans la stratégie de l’équipementier visant à accélérer sa croissance sur le marché émergent des nouvelles mobilités zéro émission, comme les petits véhicules électriques urbains, les scooters électriques, les droïdes autonomes de livraison du dernier kilomètre, ou les vélos électriques.Développé au sein de l’usine Valeo de L’Isle-d’Abeau, près de Lyon, le Smart e-Bike System est tiré du moteur à 48 V que l’équipementier installe déjà sur des véhicules légers tel que la petite Citroën AMI. Un moteur électrique associé à une boîte de vitesses automatique signée Effigear, une entreprise française qui développe cette solution depuis plusieurs années. Cette boîte compte sept vitesses pilotées par un algorithme qui adapte le rapport en fonction du pilotage. Le cycliste n’a pas à jouer avec des commandes pour passer les vitesses. Il pédale à son rythme et la boîte automatique fait le reste.Compte tenu du couple du moteur de 130 Nm, cette technologie permet de multiplier par huit l’effort du cycliste, contre seulement jusqu’à cinq fois plus pour les autres systèmes sur le marché. Cela permet notamment à un cycliste de grimper sans effort une côte de 14%. La solution développée par Valeo peut être adaptée aussi bien à un vélo de ville, qu’à un VTT ou encore un vélo cargo pour le transport des charges. Le Groupe indique être en discussion avec de grands constructeurs de vélos pour mettre en œuvre ce pédalier courant 2021. Ces derniers devraient proposer des solutions entièrement intégrées au même prix que les systèmes existants.Afin de profiter de la forte demande des vélos utilitaires de plus en plus utilisés par les services de livraison, un vélo cargo sera commercialisé d’ici la fin de l’année 2021. Un prototype a d’ores et déjà été dévoilé. Il est susceptible de gravir aisément les rampes de parking avec une charge de 150 kg, en marche avant comme en marche arrière. Il est également doté d’une fonction unique de récupération d’énergie au freinage. Le système comprend aussi une fonction antivol intégrée directement dans le pédalier qui, lorsqu’elle est activée, bloque l’utilisation du vélo.Ce vélo cargo dispose par ailleurs d’une fonction d’assistance à la poussée des piétons, particulièrement utile lors du transport de charges lourdes, ainsi que d’une fonction de suralimentation qui facilite le dépassement d’autres cyclistes et la montée des côtes. Avec le, Valeo devrait être en mesure de faire une percée sur ce marché, mais aussi sur tous ceux des systèmes d’assistance électrique. Des marchés qu’il attaquera avec des produits bénéficiant de la qualité et de la quantité de la production automobile. Cela lui ouvre de belles perspectives puisque près de 400 000 vélos électriques se sont vendus en France en 2019 et que les ventes devraient encore progresser de près de 20% par an entre 2020 et 2023.









Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire