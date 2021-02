Avec l’e-tron GT, Audi réinterprète l’idée du grand tourisme













Produit en Allemagne sur le site de Neckarsulm en associant technologie révolutionnaire et savoir-faire artisanal, l’Audi e-tron GT ouvre un nouveau chapitre à l’histoire de la marque aux quatre anneaux. C’est une berline sportive suprême et la version RS est dotée d’un dynamisme distinct. Ces deux modèles s’adressent en particulier aux passionnés de voitures sophistiquées qui partagent avec Audi leur passion pour les accélérations impressionnantes et l’amour du détail, tout en appréciant la qualité de fabrication des productions de la marque. Une passion qui a tout de même un prix élevé puisque l’Audi e-tron GT quattro est commercialisée en France à partir de 101 500 euros et la RS e-tron GT à partir de 140 700 euros.







Des performances impressionnantes



Deux puissants moteurs électriques offrent à l’Audi e-tron GT une transmission intégrale fiable et des performances routières époustouflantes. L’e-tron GT quattro est équipé d’une motorisation d’une puissance totale de 350 kW (476 ch) avec un couple de 630 Nm, tandis que celle de la RS e-Tron GT est de 440 kW (598 ch) avec un couple de 830 Nm. De plus, un mode Boost fournit une puissance de 390 kW (530 ch) ou 475 kW (646 ch) pendant un maximum de 2,5 secondes. Avec ces moteurs, l’Audi e-Tron GT est capable de passer du 0 à 100 km/h en 4,1 secondes ou 3,3 secondes pour le modèle RS et d’atteindre une vitesse maximale de 245 km/h ou 250 km/h pour la RS e-tron GT.



Les moteurs de l’Audi e-tron GT sont alimentés par une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique nette de 85 kWh (93 kWh brut) offrant une autonomie allant jusqu’à 487 km en cycle WLTP. La tension du système de 800 volts permet une charge rapide en courant continu avec une puissance allant jusqu’à 270 kW. La batterie intègre 33 modules de cellules, chacun d’entre eux comprenant douze cellules avec une membrane extérieure flexible. Par ailleurs, le système de batterie est situé entre les essieux, au point le plus bas de la voiture. Cela permet d’obtenir un centre de gravité bas, approprié pour une voiture de sport, et une répartition du poids entre les essieux avant et arrière très proche de la valeur idéale de 50/50.







Des voitures taillées pour la route



Conçues comme des voitures puissantes et rassurantes avec une excellente convivialité au quotidien, la RS e-tron GT et l’e-tron GT quattro ont aussi la capacité d’effectuer de longues distances en toute sérénité grâce leur grande autonomie de près de 500 km et à leur capacité de se recharger rapidement. En effet, sur une borne rapide suffisamment puissante, la GT électrique atteint une capacité de charge de pointe de 270 kW. Cela lui permet de recharger l’énergie nécessaire pour une distance allant jusqu’à 100 km en un peu plus de cinq minutes, tandis qu’une charge de 5 à 80% prend moins de 23 minutes dans des conditions idéales.



Par ailleurs, l’e-tron GT peut aussi se charger en courant alternatif puisqu’elle est équipée d’un chargeur (AC) de 11 kW. Un chargeur optionnel de 22 kW sera même disponible peu après l’introduction sur le marché. Avec l’e-tron Charging Service, les possesseurs d’une Audi e-tron GT auront accès à près de 200 000 points de charge en Europe, à des tarifs attractifs. Ils pourront aussi profiter de la vaste gamme de services Audi Connect, et en particulier d’un planificateur d’itinéraire pour calculer l’itinéraire le plus rapide avec les arrêts les plus courts possibles en fonction de la puissance des points de recharge.



