Avec l’e-Partner, Peugeot complète sa gamme de véhicules utilitaires légers électriques

nouveau véhicule utilitaire 100% électrique : le Peugeot e-Partner. Un VUL qui, après le lancement des Peugeot e-Expert et e-Boxer, vient compléter la gamme de véhicules utilitaires électriques du constructeur qui confirme ainsi son offensive sur ce segment. L’e-Partner entend tirer parti du succès commercial remporté au fil des générations par le Peugeot Partner et plus particulièrement par sa dernière version, leader européen depuis son lancement en 2018 sur le segment F1 (fourgonnettes).



Un segment qui représente aujourd’hui plus de 613 000 véhicules/an en Europe et qui, comme beaucoup d’autres, se doit d’aller désormais vers une mobilité zéro émission. Ceci d’autant plus que près de 80% des conducteurs de véhicules utilitaires parcourent moins de 200 km par jour. Une orientation d’autant plus évidente à prendre avec des accès aux centres-villes de plus en plus contraints, certains ne le permettant qu’aux véhicules 100% électriques. Produit en Espagne à Vigo, le Peugeot e-Partner qui sera commercialisé en Europe à partir du 2ème semestre 2021, dispose d’un bon nombre d’atouts pour séduire une large clientèle.







Une technologie 100% électrique éprouvée



Basé sur la plateforme multi-énergie modulaire EMP2 du Groupe PSA, le Peugeot e-Partner bénéficie d’abord d’une technologie 100% électrique éprouvée et efficiente. Il est équipé d’un moteur d’une puissance maximale de 100 kW avec un couple maximal de 260 Nm disponible dès le démarrage pour une réactivité immédiate, sans bruit, sans passage de vitesses, sans odeur et bien sûr sans émission de CO2. La chaîne de traction électrique est semblable à celle du Peugeot e-Expert et, tout comme ce dernier, une adaptation est faite concernant le réducteur afin de répondre aux contraintes de chargement dues à l’usage des véhicules utilitaires.



Le moteur est alimenté par une batterie lithium-ion d’une capacité énergétique de 50 kWh offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 275 km en cycle WLTP (homologation en cours). Une batterie susceptible d’être rechargée à 80% en 30 minutes sur les bornes rapides 100 kW, mais aussi en 5 heures pour une charge complète sur une Wall Box avec le chargeur embarqué triphasé 11 kW. Une charge complète qui prendra 15h depuis une prise renforcée (16A) et 31h depuis une prise standard (8A).







Un cockpit conçu pour l’électrique



Par rapport au modèle thermique, la console centrale du Peugeot e-Partner a été redessinée pour accueillir la nouvelle commande de boite « e-Toggle » qui donne accès aux fonctions Park/Reverse/Neutral/Drive et Brake, mais aussi un rangement avec recharge par induction pour smartphone ainsi que le sélecteur des modes de conduite. Depuis ce dernier, l’e-Partner propose 3 modes de conduite : Eco qui favorise l’autonomie et la douceur de conduite, Normal qui est optimal pour une utilisation au quotidien et Power qui optimise les performances lors du transport de lourdes charges.



Deux modes de frein moteur sont également disponibles : modéré pour des sensations proches d’un véhicule thermique et augmenté pour une décélération accentuée au lâché de la pédale d’accélérateur, favorisant l’autonomie. Le combiné analogique de série est également adapté à la gestion d’un véhicule électrique avec notamment un powermètre pour la visualisation du niveau de consommation, une jauge de niveau de charge de batterie et un écran couleur permettant de visualiser les flux d’énergie. Au centre du véhicule se trouve l’écran tactile avec le pack navigation connectée depuis lequel vous pouvez accéder au menu « Electric » via la touche dédiée.







Un véhicule multi-usages alliant plaisir de conduite et praticité



Disponible en 2 longueurs (Standard 4.40 m et Long 4.75 m) et en 2 silhouettes (Fourgons jusqu’à 3 places et Cabines approfondies jusqu’à 5 places), le Peugeot e-Partner est adapté à de multiples usages et permet de répondre aux besoins de toutes les clientèles. Il constituera un véritable partenaire au quotidien pour les artisans (fleuristes, plombiers, électriciens…), satisfera les entreprises soucieuses de leur image écoresponsable, ainsi que les administrations (hôpitaux, municipalités…) à la recherche d’un véhicule zéro émission pour assurer des transports de marchandises entre les sites. Enfin, pour des usages encore plus particuliers (Ambulances, Pompiers, Police, Isotherme…), des transformations par des carrossiers sont possibles.



Le Peugeot e-Partner allie par ailleurs des dimensions extérieures compactes avec des capacités de chargement maximales. L’implantation des batteries sous le plancher est sans aucun impact sur le volume de chargement et ce positionnement favorise également la rigidité, en assurant le plaisir et l’agrément de conduite grâce à une répartition des masses optimale. Dans la version longue, la modularité fait toujours référence dans le segment avec la banquette 3 places Multiflex qui permet à 3 personnes de prendre place à l’avant avec une place centrale élargie grâce au frein de stationnement électrique, mais aussi d’avoir un plancher plat avec une longueur utile augmentée et de bénéficier d’un volume supplémentaire à l’avant de 500 l.







Un TCO avantageux et un écosystème en accompagnement



Pour séduire une large clientèle, l’e-Partner dispose également d’arguments économiques. L’objectif de Peugeot est de proposer au final un TCO (Total Cost of Ownership) équivalent à celui d’un modèle thermique. En effet, si le coût d’achat d’un véhicule électrique reste aujourd’hui supérieur à celui d’un modèle thermique équivalent, il convient de tenir compte de son coût de maintenance très inférieur (environ 50% de moins sur 48 mois), du coût moindre de l’énergie (jusqu’à 70% de moins par rapport à une motorisation thermique), mais aussi des nombreuses incitations financières pour les entreprises (frais d’immatriculation, assurances et déductions fiscales) et de la meilleure valeur résiduelle lors de la revente sur le marché de l’occasion.



Pour accompagner ses clients dans leur transition énergétique, Peugeot propose par ailleurs une gamme de services reposant sur 3 piliers. Peugeot Easy Charge facilite l’accès à la recharge (prise renforcée, Wallbox ou Smart Wallbox) grâce à une offre de solutions de charge à domicile ou au sein de l’entreprise, mais aussi à un réseau de plus de 22 000 bornes de recharge publique. Peugeot Easy-Move vise à assurer la mobilité de ses clients en toute circonstance grâce à un outil de planification et d’organisation des longs déplacements, ainsi qu’un forfait inclus dans le loyer du véhicule, qui permet d’avoir un véhicule en location en fonction de ses besoins. Enfin, Peugeot Easy-Care est destiné à rassurer ses clients dans leur processus de découverte et de leur faire profiter de leur véhicule en toute tranquillité, notamment via des contrats de services et une assistance routière adaptés qui pourront être inclus dans un seul financement.



