Avec Ioniq 5, Hyundai veut redéfinir la mobilité électrique

Pour Thomas Schemera (Vice-Président exécutif et Directeur Marketing mondial) : « Ioniq 5 saura s’adapter sans contrainte à tous les styles de vie. Ce BEV est véritablement le premier à offrir une expérience totalement inédite grâce à une utilisation innovante de son espace intérieur et à ses technologies d’avant-garde. » Le lancement de Ioniq 5 constitue la première étape de la stratégie de la marque axée sur les véhicules électriques, permettant ainsi à Hyundai de se rapprocher un peu plus de ses objectifs de mobilité propre. Le constructeur a d’ores et déjà prévu de poursuivre l’extension de sa gamme avec Ioniq 6, une berline 100% électrique, et Ioniq 7, un SUV électrique de grand gabarit.







Plusieurs systèmes de propulsion électriques pour répondre à diverses attentes



Avec Ioniq 5, Hyundai offre un large éventail de systèmes de propulsion électrique afin de s’adapter aux besoins de mobilité de ses clients, sans faire de compromis en termes de performances. Les clients pourront ainsi choisir entre deux packs de batteries d’une capacité énergétique de 58 kWh ou de 72,6 kWh. La version 72,6 kWh sera proposée en deux configurations de propulsion, l’une avec un seul moteur électrique à l’arrière et l’autre avec deux moteurs électriques avant et arrière. Quelle que soit leur configuration, tous les systèmes de propulsion garantissent une excellente autonomie pouvant aller jusqu’à 480 km avec la batterie de 72,6 kWh.



Au sommet de la gamme, se trouve le groupe propulseur constitué d’un moteur arrière d’une puissance de 155 kW et d’un moteur avant de 70 kW, et pouvant être couplé à une transmission intégrale. Le moteur arrière développe un couple de 350 Nm contre 255 Nm pour le moteur avant. Associé à la batterie de 72,6 kWh, ce groupe propulseur peut s’acquitter du 0 à 100 km/h en 5,2 secondes et atteindre 185 km/h en vitesse de pointe. La configuration à un seul moteur associe un moteur arrière à une transmission à deux roues motrices. Associé à la batterie de 72,6 kWh, ce moteur développe une puissance de 160 kW et peut abattre le 0 à 100 km/h en 7,4 secondes, contre 8,5 secondes avec 125 kW de puissance avec la batterie de 58 kWh.







Une technologie innovante pour la recharge



La plateforme E-GMP de Ioniq 5 offre de série une capacité de charge de 800 Volts, mais se prête également à une recharge en 400 Volts, sans avoir à utiliser de composants ou d’adaptateurs supplémentaires. Ce système de recharge multiple constitue la première technologie brevetée au monde à exploiter le moteur électrique et l’onduleur afin de porter la tension de 400 à 800 Volts et de garantir ainsi une compatibilité de recharge parfaitement stable. Raccordé à une borne de recharge de 350 kW, Ioniq 5 peut être rechargé de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Il suffira également de 5 minutes pour récupérer près de 100 km d’autonomie.



Autre innovation avec le chargeur inversé V2L (Vehicle-to-Load) grâce auquel Ioniq 5 offrira une mobilité électrique durable au quotidien. Il permet en effet d’utiliser et de recharger tout type d’appareils électriques (vélos, scooters, équipements de camping) en conduite ou sur site à l’arrêt. La fonction V2L peut fournir jusqu’à 3,6 kW de puissance. Deux ports sont disponibles. Situé sous la seconde rangée de sièges, le premier peut être activé lorsque le véhicule est sous tension, tandis que le second, placé au niveau de la prise de charge, fournit une alimentation même lorsque le véhicule est hors tension.







Un design inaugurant une nouvelle ère pour la marque



Avec son style avant-gardiste Ioniq 5 rompt avec les canons esthétiques du passé en explorant une nouvelle forme de design, permise par la plateforme dédiée aux véhicules électriques. Du fait de son empattement allongé, l’un des plus longs du segment, les designers de la marque ont dû adopter une approche sophistiquée pour ne pas conférer au véhicule une ligne trop tirée, et interpréter ces nouvelles proportions pour donner naissance à un SUV au look contemporain. A l’avant, Ioniq 5 se distingue par son capot recouvrant toute la largeur du véhicule tandis que le bouclier avant se caractérise par une forme en V intégrant des feux de jour distinctifs diffusant une signature lumineuse exclusive propre à Ioniq 5.



Avec une longueur de 4,63 m, une largeur de 1,89 m et un empattement de 3 m, Ioniq 5 offre une habitabilité digne d’une grande berline avec un profil de crossover de taille moyenne. Le long empattement a permis aux designers de concevoir l’habitacle comme un véritable espace de vie, à la différence de celui d’un véhicule traditionnel. Cette thématique de l’espace de vie se retrouve dans tout l’habitacle comme en témoigne tout particulièrement l’îlot universel, une console centrale mobile innovante qui peut coulisser en arrière de 14 cm. Cet îlot vient s’inscrire au centre de la planche de bord, le levier sélecteur étant implanté derrière le volant. Enfin, le toit vitré panoramique garantit une grande sensation d’ouverture dans l’habitacle d’autant que le pavillon de Ioniq 5 est constitué d’un vaste panneau de verre monobloc dépourvu de tout élément de support.







Une connectivité d’avant-garde pour plus de sécurité



Ioniq 5 se distingue également par des systèmes de connectivité et d’aides à la conduite innovants. Son large « Dual Cockpit est constitué d’un écran d’info divertissement multimédia tactile de 12 pouces et d’un combiné d’instrumentation numérique qui peut être personnalisé. Ce SUV est le premier modèle Hyundai à intégrer un affichage tête haute avec fonctions de réalité augmentée personnalisables. Cet affichage, qui projette les informations utiles (navigation, systèmes de sécurité, périphérie du véhicule) directement sur le pare-brise dans le champ de vision du conducteur, permet à ce dernier de traiter rapidement les informations disponibles tout en restant concentré sur la route.



Ioniq 5 est également équipé de la toute dernière génération des systèmes d’aide à la conduite évolué "Hyundai SmartSense", garant d’une sécurité inégalée. Il est ainsi doté de la technologie HDA 2 qui rend la conduite sur autoroute plus agréable en permettant de contrôler la vitesse du véhicule et de conserver une distance de sécurité avec le véhicule qui précède tout en le maintenant au centre de sa voie. Ioniq 5 intègre par ailleurs d’autres fonctions de conduite semi-autonome comme le limiteur intelligent avec système de reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse. Il est également doté de plusieurs fonctions destinées à détecter la distraction ou la somnolence du conducteur. Un système d’alerte de vigilance qui fonctionne de concert avec des systèmes anticollision permettant notamment de détecter les angles morts lors des changements de voie.



superbes ces voitures électriques mais les prix s'envolent

en effet, d'après un autre forum certains espérent la voir commercialiser à moins de 50000€



