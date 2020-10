Avec Hynomed, le Var affiche ses ambitions dans l’hydrogène











La création d’Hynomed constitue en effet une nouvelle avancée du projet Hynovar qui œuvre pour le développement de différentes briques technologiques de la filière hydrogène, associant une production locale d’hydrogène vert en valorisant la production d’énergies renouvelables et plusieurs applications innovantes multi-secteurs sur le territoire varois. Un projet soutenu par l’ADEME qui compte également accompagner Hynomed dans l’implantation de stations-électrolyseurs (1,65 millions d’euros) et le développement de la mobilité terrestre (2,55 millions d’euros).







Deux premières stations de production et de distribution d’hydrogène



La société Hynomed a d’ores et déjà prévu d’investir 7,5 millions d’euros pour réaliser, à partir de l’été 2021, deux stations de production et de distribution d’hydrogène vert. La première station devrait être située sur le site portuaire de Brégaillon à l’Ouest de la métropole toulonnaise. Un site abritant un important hub de transport maritime, terrestre et ferroviaire. Flexible et adaptable, cette première station devrait être opérationnelle fin 2022. A cette date, elle permettra l’avitaillement de 7 à 10 bus hydrogène de la Métropole, d’une cinquantaine de véhicules utilitaires légers et d’une navette maritime full hydrogène d’une capacité de 250 passagers, conçue par la startup régionale Hyseas.

Concernant principalement les véhicules, la seconde station de production et de distribution d’hydrogène devrait être implantée à Signes. Une ville située à proximité du Circuit automobile Paul Ricard qui, depuis juin 2018, possède déjà une borne d’avitaillement en hydrogène. Le potentiel de développement des stations de production d’hydrogène est important avec, à moyen terme, l’alimentation d’autres usages comme les engins de manutention portuaires et la conversion d’un grand nombre de flottes industrielles. A terme, d’autres véhicules terrestres ainsi qu’une desserte ferroviaire pourront également envisager de se tourner vers l’hydrogène pour s’ancrer dans la transition énergétique.







Un département pionnier dans l’hydrogène vert



L’hydrogène constitue l’un des axes fort du plan de relance du gouvernement et le département du Var compte bien tirer parti d’avoir été l’un des précurseurs dans l’utilisation de cette énergie. Avec le déploiement d’Hynomed, le Var va non seulement bénéficier de cette énergie propre pour révolutionner les mobilités terrestres et maritimes mais aussi la produire, ce qui en fait un véritable territoire hydrogène. Pour le Président de la CCI du Var Jacques Bianchi : « Hynomed est la première pierre du vaste projet Hynovar développé depuis 2016 pour amorcer une filière nouvelle vertueuse, prometteuse et pourvoyeuse d’emplois non délocalisables. »

La création d’Hynomed est porteuse de dynamisme économique, mais aussi annonciatrice de futurs projets à venir. C’est un projet de territoire ambitieux, innovant et écoresponsable. En contribuant à développer une filière hydrogène vert pérenne adaptée aux nouvelles mobilités, il entend en effet conjuguer les bénéfices environnementaux et la santé publique. Ceci grâce à la suppression des émissions de CO2 et de particules fines, ce qui améliorera la qualité de l’air puisque les moteurs à hydrogène ne rejettent que des gouttelettes d’eau.



La société Hynomed a été officiellement créée le 21 octobre à Toulon. Avec des actionnaires solides : Engie Solutions (51%), la CCI du Var (24,5%) et la Banque des Territoires (24,5%), l’ambition de cette nouvelle société de production et de distribution d’hydrogène vert est de déployer un écosystème autour de l’hydrogène et d’accélérer la transition énergétique de la mobilité terrestre et maritime en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. Le lancement de ce projet structurant confirme la volonté du département du Var de jouer un rôle majeur dans le domaine de l’hydrogène.La création d’Hynomed constitue en effet une nouvelle avancée du projet Hynovar qui œuvre pour le développement de différentes briques technologiques de la filière hydrogène, associant une production locale d’hydrogène vert en valorisant la production d’énergies renouvelables et plusieurs applications innovantes multi-secteurs sur le territoire varois. Un projet soutenu par l’ADEME qui compte également accompagner Hynomed dans l’implantation de stations-électrolyseurs (1,65 millions d’euros) et le développement de la mobilité terrestre (2,55 millions d’euros).La société Hynomed a d’ores et déjà prévu d’investir 7,5 millions d’euros pour réaliser, à partir de l’été 2021, deux stations de production et de distribution d’hydrogène vert. La première station devrait être située sur le site portuaire de Brégaillon à l’Ouest de la métropole toulonnaise. Un site abritant un important hub de transport maritime, terrestre et ferroviaire. Flexible et adaptable, cette première station devrait être opérationnelle fin 2022. A cette date, elle permettra l’avitaillement de 7 à 10 bus hydrogène de la Métropole, d’une cinquantaine de véhicules utilitaires légers et d’une navette maritime full hydrogène d’une capacité de 250 passagers, conçue par la startup régionale Hyseas.Concernant principalement les véhicules, la seconde station de production et de distribution d’hydrogène devrait être implantée à Signes. Une ville située à proximité du Circuit automobile Paul Ricard qui, depuis juin 2018, possède déjà une borne d’avitaillement en hydrogène. Le potentiel de développement des stations de production d’hydrogène est important avec, à moyen terme, l’alimentation d’autres usages comme les engins de manutention portuaires et la conversion d’un grand nombre de flottes industrielles. A terme, d’autres véhicules terrestres ainsi qu’une desserte ferroviaire pourront également envisager de se tourner vers l’hydrogène pour s’ancrer dans la transition énergétique.L’hydrogène constitue l’un des axes fort du plan de relance du gouvernement et le département du Var compte bien tirer parti d’avoir été l’un des précurseurs dans l’utilisation de cette énergie. Avec le déploiement d’Hynomed, le Var va non seulement bénéficier de cette énergie propre pour révolutionner les mobilités terrestres et maritimes mais aussi la produire, ce qui en fait un véritable territoire hydrogène. Pour le Président de la CCI du VarLa création d’Hynomed est porteuse de dynamisme économique, mais aussi annonciatrice de futurs projets à venir. C’est un projet de territoire ambitieux, innovant et écoresponsable. En contribuant à développer une filière hydrogène vert pérenne adaptée aux nouvelles mobilités, il entend en effet conjuguer les bénéfices environnementaux et la santé publique. Ceci grâce à la suppression des émissions de CO2 et de particules fines, ce qui améliorera la qualité de l’air puisque les moteurs à hydrogène ne rejettent que des gouttelettes d’eau.











Commentaires

Hydrogène vert ? Belle déclaration mais qui ne repose mème pas sur du vent puisque le territoire du Var ne possède pas de barrages hydro électriques,pas d’éoliennes et seulement quelques hectares de panneaux solaires.En plus l’électricité du var est produite hors du Var ,principalement par les centrales nucléaires de la vallée du Rhone. Parfois les lignes de transport électriques sont aux limites et la majorité de l’eau vient de la Durance . Que les fabricants d’hydrogène veuillent faire des affaires en implantant des hydrolyseurs ,on le comprend mais ne parlons pas encore de production d’hydrogène à partir d’énergie renouvelables dans le Var ,c’est du baratin.





@Phenix83

"le territoire du Var ne possède pas de barrages hydro électriques"

Faux.

https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Barrage_de_Saint-Cassien

"Le barrage de Saint-Cassien est un barrage en remblais, à l’extrémité nord-est du lac de Saint-Cassien, dans le département du Var en région Provence-Alpes-Côte d’Azur."

"Selon le comité syndical des Gorges de la Siagne, « l’usine électrique de Saint-Cassien, bâtie sur la commune de Tanneron, a une puissance de 20 mégawatts qui assure une production énergétique de 44 millions de kWh par an".

Dans le département du VAR on a une centrale hydroélectrique. Mais la référence territoire du Var peut faire référence au fleuve le Var dont les multiples affluents sont équipés, par exemple la maintenant célèbre Roya. Mais le pire des mensonges c’est celui de l’auteur de l’article : "Ceci grâce à la suppression des émissions de CO2 et de particules fines, ce qui améliorera la qualité de l’air puisque les moteurs à hydrogène ne rejettent que des gouttelettes d’eau."

Le émissions de CO2 ne sont aucunement supprimées, elles sont déplacées à la fabrication de l’engin et du vecteur énergétique qu’est l’H2.

Les émissions de particules ne sont pas non plus supprimées, il reste celles d’abrasion qui sont plus importantes si le véhicule est plus lourd. Donc rien ne permet d’affirmer que la qualité de l’air sera améliorée en remplaçant des véhicules thermiques par des véhicules à PAC H2. Pour vous en convaincre chercher la masse de la voiture de la photo : 1850 kg pour une familiale (290 kg plus lourde que l’Avensis la plus lourde et 475 kg de plus que la plus légère).



Ajouter un commentaire



Nom ou pseudo



Mail







Je souhaite recevoir une notification par mail si d'autres internautes commentent cette actu

Copiez ce code avant de valider le formulaire (anti-spam)



Votre commentaire



Newsletter de l'AVEM Notre lettre d'information hebdomadaire

Alertes quotidiennes par mail

S'abonner au flux RSS actualités Rejoindre le réseau AVEM Devenez adhérent de l'association



Découvrir les avantages adhérent AVEM



Formulaire de demande d'adhésion



Constructeurs, importateurs, distributeurs, collectivités, écoles, entreprises ou particuliers, rejoignez dès à présent le réseau d'adhérents de l'association et bénéficiez des nombreux avantages accordés à nos membres... A lire également / sur le même thème Volvo redessine son avenir avec le XC40 Recharge Passée sous pavillon chinois en 2010 avec son rachat par le groupe automobile Geely, Volvo a entamé un premier virage cinq ans plus tard en sortant son premier véhicule...

Nissan vous invite à découvrir les coulisses de la création de l’Ariya Nissan vient de publier un e-book dans lequel le constructeur dévoile les coulisses de la création de l’Ariya, son SUV avec lequel il entend ouvrir une nouvelle ère de...

Dacia présente la Spring Electric, sa citadine électrique low-cost En mars dernier, lors d’un évènement se substituant au Salon de Genève, Dacia avait dévoilé un showcar préfigurant la Spring Electric avec laquelle cette marque du...

Mégane eVision, l’avenir électrique selon Renault Luca de Meo, le nouveau CEO du Groupe Renault, a profité du lancement de Renault eWays, un évènement dédié à la mobilité électrique d’aujourd’hui et de demain, pour...

PCE Services, un nouvel acteur ambitieux dans le domaine des bornes de recharge Depuis le début de l’année 2020, PCE Services, une entreprise spécialisée principalement dans le tirage de câble en fibre optique, s’est diversifiée dans le domaine des...