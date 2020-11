Avec Enel X, McDonald’s Italie dote ses parkings de bornes de recharge

Au total, ce sont 200 points de ravitaillement pour véhicules électriques et hybrides rechargeables qui seront ouverts avant la fin de l’année 2021 sur 100 parkings des 600 restaurants implantés sur le territoire aux couleurs de l’enseigne. Ce réseau sera composé de bornes 22 kW AC JuicePoles pour fournir en électricité 2 véhicules simultanément et de chargeurs rapides 50 kW DC JuicePump.



3 stations déjà en service



Trois premières stations sont déjà ouvertes sur les parkings des restaurants McDonald’s italiens, à San Benedetto del Tronto, Ancône et Osimo. S’y ajoutent les 3 sites de Desio, Eboli, et Lorette, déjà équipés du matériel qui sera tout prochainement mis en service. Les prochains établissements du groupe à recevoir les bornes de Enel X sont localisés dans les villes de Piombino, Barberino di Mugello, Alexandrie, Quartu Sant’Elena et Florence.



Estimation carbone



Selon les 2 partenaires, lorsqu’il sera entièrement disponible, ce réseau permettrait d’éviter 1.800 tonnes d’émissions carbonées dans l’atmosphère par an. « Un volume qui correspond au CO2 absorbé par plus de 100.000 arbres » sur la période, estiment-ils. Les 200 points de recharge complètent les 10.500 autres déjà installés en Italie par Enel X. Ce dernier prévoit d’atteindre 28.000 PDC d’ici 2022. Sur les 9 premiers mois de l’année 2020, les nouvelles immatriculations en voitures électriques et en hybrides rechargeables ont respectivement progressé de 128 et 210%.

