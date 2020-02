Avec AMI, Citroën veut ouvrir une nouvelle page de la mobilité urbaine















Pour Citroën, Ami - 100% ëlectric répond parfaitement aux nouvelles attentes de mobilité pour les courts trajets. Véhicule zéro émission, il donne accès à tous les centres-villes tout en garantissant une conduite silencieuse grâce à sa motorisation 100% électrique. Il constitue par ailleurs une véritable alternative aux trottinettes, vélos et scooters, tout en offrant davantage de confort et de sécurité avec son habitacle fermé et chauffé.





Un véhicule anticonformiste



Ami – 100% ëlectric est un quadricycle léger, qui bénéficie d’une conduite fluide sans embrayage et d’une accélération instantanée au démarrage, capable de rouler jusqu’à 45 km/h. Il est équipé d’un moteur électrique d’une puissance de 6 kW alimenté par une batterie, située à plat sous le plancher, d’une capacité énergétique 5,5 kWh et rechargeable en 3 heures sur une simple prise de courant. Une batterie offrant une autonomie pouvant aller jusqu’à 70 km, une distance largement supérieure aux trajets moyens quotidiens des urbains et péri-urbains.

Citroën Ami est un véhicule anticonformiste de par ses dimensions et sa conception. Ami mesure en effet 2m41 de long (près de 30 cm de moins qu’une Smart Fortwo), 1m39 de large et 1m52 de haut. Des dimensions qui lui donne une grande agilité et facilite son stationnement. Sa conception astucieuse lui offre également de nouvelles possibilités grâce à ses pièces symétriques qui permettent également de réduire très sensiblement son coût. C’est le cas des larges portes totalement identiques à droite et à gauche induisant un sens d’ouverture inversé : antagoniste côté conducteur au bénéfice d’une meilleure accessibilité à bord, classique côté passager. Les boucliers avant et arrière, les bas de pare-chocs et bas de caisse sont également répétés à l’avant comme à l’arrière.







Pour une mobilité urbaine accessible à tous



Ami 100% ëlectric est un quadricycle léger accessible sans permis et peut donc être conduit en France dès 14 ans. Si la marque aux chevrons vise ce public de jeunes adolescents qui souhaitent se rendre chez des amis ou à leurs cours de sport en toute autonomie, elle cible aussi les seniors déjà en possession d’un véhicule principal mais préférant favoriser l’agilité d’Ami pour leurs petits déplacements. Les entrepreneurs souhaitant assurer en toute tranquillité leurs trajets quotidiens domicile-travail ou leurs livraisons en zone urbaine sont également susceptibles d’être séduits. Pour Citroën, Ami peut devenir un objet partagé par excellence, dans les familles comme dans les entreprises.

Un objet de mobilité accessible à tous avec des formules à la carte : autopartage, location ou achat. En Autopartage, l’interlocuteur de référence est Free2Move qui proposera à Paris un tarif avantageux de 0.26€ par minute pour les abonnés. Un niveau de prix comparable à la majorité des offres de scooters et même de trottinettes. Pour la location longue durée, Ami est proposé pour un loyer mensuel de 19.99€ sur 48 mois, avec un apport de 2 644€ TTC. Enfin, il sera possible d’acheter Ami comptant à partir de 6 000€ TTC. Un achat qui pourra s’effectuer chez les concessionnaires de la marque, mais également chez des partenaires comme FNAC et Darty qui présenteront Ami -100 ëlectric au cœur de « pop-up » colorés au sein desquels Citroën entend créer des points de contact physiques avec ses prospects.







